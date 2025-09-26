Bounce nach PCE-Inflation | Auswirkungen neuer Zölle | Boeing hebt ab.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die PCE-Inflation lag auf breiter Basis im Rahmen der Erwartungen, was eine Rallye an der Wall Street auslöst. Zudem profitiert Boeing von der Meldung, dass der Deckel bei den Auslieferungen der 737 MAX von der FAA gelockert wird. Was die gestern Abend gemeldeten Zölle betrifft, könnte die Pharma-Industrie aufatmen. Wer in den USA ein Werk baut und plant, wird von den 100% Zöllen befreit. Wir sehen Möbelhersteller wie RH unter Druck, wegen der 50% Zölle auf bestimmte Importe. Bei den Chipherstellern, die entweder bereits in den USA produzieren oder dies planen, sehen wir ebenfalls Rückenwind. Anscheinend soll die Industrie die gleiche Anzahl an Chips, die von Kunden importiert werden, in den USA produzieren. Sollte das Weiße Haus dies umsetzen, profitieren Intel, Micron und Taiwan Semiconductor. Die Aktien von Costco tendieren nach den Ergebnissen kaum verändert.



00:00 Intro

00:26 Überblick | PCE August im Rahmen | Boeing

02:34 Zoll-Meldungen: Druck auf Sektoren (Pharma, Halbleiter u.m.)

07:35 Meldung: Untersuchung Düngemittelkonzerne

09:03 Ausblick nächste Woche: Shut Down | Arbeitsmarktdaten | Zahlen

12:25 Meldungen: E-Mobilität | TikTok | Viele Anleihen im Tech-Sektor

15:41 Costco (inkl. Analysten)

16:50 Unternehmensmeldungen: OpenAI | IBM

18:40 Analysten: Apple | EA | Oracle | Wayfair



