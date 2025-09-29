Werbung ausblenden

EQS-AFR: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
29.09.2025 / 10:06 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.big.at/investor-relations/finanzberichte

Unternehmen:Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Trabrennstraße 2c
1020 Wien
Österreich
Internet:big.at
Ende der MitteilungEQS News-Service

