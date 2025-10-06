Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 06.10.2025

Dax startet positiv in die neue Handelswoche

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Der Dax dürfte nach seiner starken Vorwoche wenig verändert in den Montag starten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax  für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.405 Punkte. Bereits am Freitag hatte sich im Feiertagshandel unter dem Strich nur wenig getan.

In den Oktober war der Dax nach dem lethargischen September mustergültig gestartet. Nicht wenige hoffen, dass er damit vielleicht die Basis für eine Jahresendrally legt. Die Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen sorge an den Börsen für neue Kursdynamik, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow.  

USA:  Dow mit Rekord

Die US-Börsen haben am Freitag ihren Rekordlauf fortgesetzt. Diesmal war auch der Dow Jones Industrial dabei und sprang erstmals über 47.000 Punkte. Bis Handelsschluss bröckelten die Gewinne insgesamt aber etwas ab. Der Regierungsstillstand fand weiterhin kaum Beachtung, auch wenn deshalb der Arbeitsmarktbericht für September ausfiel. Längst schon wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank Fed im Oktober die Leitzinsen erneut senken wird.

Für weiterhin gute Laune sorgte daher einmal mehr das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), nachdem zwei bedeutende internationale Partnerschaften bekanntgegeben wurden. Der Dow schloss letztlich 0,51 Prozent höher auf 46.758,28 Punkten. In der abgelaufenen Handelswoche hat der bekannteste Wall-Street-Index damit um 1,1 Prozent zugelegt. Mit plus 0,01 Prozent auf 6.715,79 Punkte ging der breite S&P 500 am Freitag aus dem Handel, nachdem er im Verlauf ebenfalls auf einen Höchststand geklettert war.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones46.758+ 0,51 Prozent
S&P 5006.715+ 0,01 Prozent
Nasdaq 22.755- 0,42 Prozent

Asien: Nikkei mit Rekordhoch

Die Wahl der ehemaligen Innenministerin Sanae Takaichi zur Vorsitzenden von Japans regierender Liberaldemokratischen Partei (LDP) hat den japanischen Leitindex Nikkei 225 am Montag auf ein Rekordhoch von 47.976 Punkten getrieben; zuletzt betrug das Plus etwas darunter noch 4,78 Prozent.

Die 64-Jährige gilt damit nun auch als wahrscheinliche nächste Ministerpräsidentin Japans. Anleger an der Börse setzen auf mehr Fiskalmaßnahmen unter ihrer Regierungsführung, was auch die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung durch Japans Notenbank verringert. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel unterdessen am Montag um 0,9 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22548.028+ 0,95 Prozent
Hang Seng27.140+ 1,50 Prozent
CSI 3004.640+ 0,00 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,41- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,73+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,15+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1723- 0,14  Prozent
Dollar in Yen150,29+ 0,47 Prozent
Euro in Yen176,19+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent61,87 USD+ 1,00  USD
WTI65,54 USD+ 0,95  USD

Umstufungen von Aktien:

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5000 (4650) PENCE - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 1000 (822) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT MONDI PLC AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 1180 (1240) PENCE

RBC HEBT ZIEL FÜR SAINSBURY AUF 360 (315) PENCE - 'OUTPERFORM'

RBC SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 300 (400) PENCE - 'SECTOR PERFORM'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

