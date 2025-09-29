EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 22. September 2025 bis zum 26. September 2025

Infineon Technologies AG:

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Wöchentliche Zwischenmeldung 2

Neubiberg, 29. September 2025

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Woche 2 vom 22. September bis 26. September 2025 /

2. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 22. September 2025 bis einschließlich 26. September 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 128.000 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

Date Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz 22. September 2025 45.000 32,6964 Xetra 23. September 2025 3.000 33,3776 Xetra 24. September 2025 20.000 33,3796 Xetra 25. September 2025 20.000 33,2524 Xetra 26. September 2025 40.000 32,5851 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program



Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 26. September 2025 304.800 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: Infineon Technologies AG Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg Deutschland Internet: www.infineon.com

