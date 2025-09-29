Werbung ausblenden

EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 22. September 2025 bis zum 26. September 2025
Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.09.2025 / 11:51 CET/CEST
Infineon Technologies AG:
Aktienrückkaufprogramm 2025 – Wöchentliche Zwischenmeldung 2

Neubiberg, 29. September 2025

Aktienrückkaufprogramm 2025 – Woche 2 vom 22. September bis 26. September 2025 /
2. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art.2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 22. September 2025 bis einschließlich 26. September 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 128.000 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

DateAggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR)Handelsplatz
22. September 202545.00032,6964Xetra
23. September 20253.00033,3776Xetra
24. September 202520.00033,3796Xetra
25. September 202520.00033,2524Xetra
26. September 202540.00032,5851Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program

Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 26. September 2025 304.800 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet:www.infineon.com
Infineon

