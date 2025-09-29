IRW-News: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations schreitet mit präklinischem Programm fort: Nucro-Technics beginnt mit der Entwicklung von Analysemethoden für die PNKP-Technologie

IRW-PRESS: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations schreitet mit präklinischem Programm fort: Nucro-Technics beginnt mit der Entwicklung von Analysemethoden für die PNKP-Technologie

Vancouver, Kanada - 28. September 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Auftragsforschungsinstitut Nucro-Technics Inc. (Nucro-Technics) mit Sitz in Toronto, das in Zusammenarbeit mit Onco präklinische und analytische Entwicklungsdienste durchführt (siehe Pressemitteilung vom 4. Juli 2025), mit Laborarbeiten im Rahmen des Programms des Unternehmens begonnen hat, das dem Unternehmen eine Zulassung als Prüfpräparat (Investigational New Drug/IND) ermöglichen soll. Der Schwerpunkt dieser ersten Phase liegt auf der Entwicklung und Validierung fortgeschrittener Analysemethoden zur Messung des exklusiv lizenzierten Polynukleotidkinase-Phosphatase-Hemmers (PNKP) von Onco (die Technologie) sowohl in präklinischen Proben als auch in Arzneimittelformulierungen. Diese Methoden sind ein Eckpfeiler präklinischer Tests und stellen sicher, dass Forscher zuverlässig nachverfolgen können, wie das Medikament im Körper verarbeitet wird. Ein Teil dieser Bemühungen wird Tiermodellversuche umfassen, um wichtige Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie der Wirkstoff metabolisiert und verteilt wird, bevor der Übergang zu klinischen Studien erfolgt. In der Praxis bedeutet dies, dass mit dieser Arbeit die wesentlichen Analyseinstrumente festgelegt werden, die von den Regulierungsbehörden als notwendige Voraussetzung für künftige klinische Humanstudien benötigt werden.

Die Analysemethoden, die Nucro-Technics für diese Labortests entwickelt, basieren auf der Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS), einer Goldstandard-Technologie https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8748372/

für empfindliche und präzise Wirkstoffmessungen. Diese Assays dienen der Quantifizierung der PNKP-Technologie (auch als A83B4C63 bezeichnet) in Tiermodellplasmen und verwandten biologischen Systemen sowie des proprietären Nanopartikel-Verabreichungssystems auf Polymerbasis. Durch die genaue Messung sowohl der freien als auch der verkapselten Form des Wirkstoffs sollen die Methoden kritische Daten zur Stabilität, zum Metabolismus und zur Gesamtexposition in vivo liefern. Diese duale Fähigkeit ist angesichts des neuartigen Formulierungsansatzes, der im Mittelpunkt des Onco-Programms steht, besonders wichtig.

Nach ihrer Validierung sollen diese Methoden als Grundlage für eine breite Palette anstehender Studien dienen, einschließlich formaler toxikologischer und pharmakokinetischer Bewertungen, die nach GLP-Standards (GLP, Good Laboratory Practice, Gute Laborpraxis) durchgeführt werden. Regulierungsbehörden wie die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) und Health Canada benötigen validierte Analyseinstrumente, um sicherzustellen, dass Sicherheits- und Dosierungsdaten genau, reproduzierbar und für die Entscheidungsfindung geeignet sind. Neben der Compliance bieten solche robusten bioanalytischen Methoden Onco auch wissenschaftliche Erkenntnisse, da sie hochwertige Daten generieren, die als Richtschnur für die Optimierung und Dosierung von Formulierungen dienen.

Die validierten Analyseinstrumente, die Nucro-Technics derzeit entwickelt, sind nicht nur für unsere behördlichen Einreichungen von entscheidender Bedeutung, sondern auch für das Verständnis, wie sich die PNKP-Technologie im Körper verhält, während wir eine neue Klasse von Therapien für die DNA-Reparatur in die klinische Phase überführen, erklärte Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Prävention und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

