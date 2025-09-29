Werbung ausblenden

EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.09.2025 / 14:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 22. September 2025 bis einschließlich 26. September 2025 hat die Scout24 SE insgesamt 24.374 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 3. April 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

RückkauftagAggregiertes Volumen in Stück
 		Gewichteter Durchschnittskurs
 		Handelsplattform
(MIC Code)
 
22.09.2025345104,5800CEUX
22.09.2025204104,5000TQEX
22.09.2025266104,4508XETA
23.09.20251.075104,8003CEUX
23.09.2025426104,8507TQEX
23.09.20251.175104,7997XETA
24.09.20253.533104,0470CEUX
24.09.20252.838104,0589TQEX
24.09.20252.576103,9735XETA
25.09.20251.667103,7687CEUX
25.09.20252.192103,8403TQEX
25.09.20252.327103,7560XETA
26.09.20253.623103,4601CEUX
26.09.20251.298103,4577TQEX
26.09.2025829103,5069XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. April 2025 bis einschließlich 26. September 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 451.577 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-april-2025 veröffentlicht.

Berlin, 29. September 2025

Scout24 SE

Der Vorstand

29.09.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet:www.scout24.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2205246 29.09.2025 CET/CEST

Scout24
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Scout24

