EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



29.09.2025 / 14:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 22. September 2025 bis einschließlich 26. September 2025 hat die Scout24 SE insgesamt 24.374 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 3. April 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

22.09.2025 345 104,5800 CEUX 22.09.2025 204 104,5000 TQEX 22.09.2025 266 104,4508 XETA 23.09.2025 1.075 104,8003 CEUX 23.09.2025 426 104,8507 TQEX 23.09.2025 1.175 104,7997 XETA 24.09.2025 3.533 104,0470 CEUX 24.09.2025 2.838 104,0589 TQEX 24.09.2025 2.576 103,9735 XETA 25.09.2025 1.667 103,7687 CEUX 25.09.2025 2.192 103,8403 TQEX 25.09.2025 2.327 103,7560 XETA 26.09.2025 3.623 103,4601 CEUX 26.09.2025 1.298 103,4577 TQEX 26.09.2025 829 103,5069 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. April 2025 bis einschließlich 26. September 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 451.577 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-april-2025 veröffentlicht.

Berlin, 29. September 2025

Scout24 SE

Der Vorstand

29.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Scout24 SE Invalidenstraße 65 10557 Berlin Deutschland Internet: www.scout24.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2205246 29.09.2025 CET/CEST