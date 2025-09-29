EQS-News: Strategische Beteiligung an plugilo Inc. durch Green Valley Investments Ltd. UK

EQS-News: DCI Database for Commerce and Industry AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Strategische Beteiligung an plugilo Inc. durch Green Valley Investments Ltd. UK



29.09.2025 / 16:04 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung



Strategische Beteiligung an plugilo Inc. durch Green Valley Investments Ltd. UK

Starnberg, den 29. September 2025:

Green Valley Investments Ltd., UK wird sich an plugilo Inc., einer mehrheitlich von der DCI Database for Commerce and Industrie AG gehaltenen Gesellschaft in den USA, beteiligen. Entsprechende Verträge wurden unterzeichnet. Die Beteiligung erfolgt auf Basis einer Unternehmensbewertung der plugilo Inc. in Höhe von 50 Mio. USD und wird sowohl Kapital- als auch technologiebezogene Leistungen umfassen. Die Beteiligung erfolgt in einem Umfang von bis zu 10 Mio. USD.

Kontakt

DCI Database for Commerce and Industry AG

Enzianstr. 2

82319 Starnberg

E-Mail: IR@DCI.DE

http://www.DCI.de

Die Aktie ist im m:access der Börse München gelistet.

WKN: A11QU1, ISIN: DE000A11QU11.

Börsen: München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Bremen, Düsseldorf, XETRA

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen

und Annahmen des Vorstands basieren. Bekannte und unbekannte Risiken und

Unsicherheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen.

