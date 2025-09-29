Werbung ausblenden

EQS-DD: UmweltBank Aktiengesellschaft: Heinrich Klotz, Aktienerwerb durch Ausübung von Bezugsrechten Es besteht kein Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm oder mit ...

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.09.2025 / 10:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Heinrich
Nachname(n):Klotz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

UmweltBank Aktiengesellschaft

b) LEI

529900POEO7KMKWM0A53 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005570808

b) Art des Geschäfts

Aktienerwerb durch Ausübung von Bezugsrechten Es besteht kein Zusammenhang mit der Teilnahme an einem Belegschaftsaktienprogramm oder mit den konkreten Beispie-len gemäß Absatz 7der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung).

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4 EUR110.500,00 EUR
4 EUR70.884,00 EUR
4 EUR7.500,00 EUR
4 EUR5.576,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
4,0000 EUR194.460,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

29.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:UmweltBank Aktiengesellschaft
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Deutschland
Internet:www.umweltbank.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

100960 29.09.2025 CET/CEST

Umweltbank

