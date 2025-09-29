EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Werbung ausblenden

Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.09.2025 / 14:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, den 29. September 2025

Im Zeitraum vom 25. September 2025 bis einschließlich 26. September 2025 hat die Commerzbank AG insgesamt 912.937 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 25. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

RückkauftagStück AktienDurchschnittskurs (EURO)
25.09.2025 456.12232,8859
26.09.2025 456.81532,8360

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 26. September 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 912.937 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.commerzbank.de
Commerzbank

