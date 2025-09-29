EQS-News: Diginex und Allocations verkünden strategische Partnerschaft zur Stärkung der ESG-Integration für Vermögensverwalter

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Diginex und Allocations verkünden strategische Partnerschaft zur Stärkung der ESG-Integration für Vermögensverwalter



LONDON, 29. September 2025 - Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“), ein führender Anbieter von nachhaltigen RegTech-Lösungen, und Allocations Inc. („Allocations“), eine führende Fondsverwaltungsplattform, die mehr als 2 Milliarden US-Dollar in 1.600 Investmentvehikeln verwaltet, gaben eine strategische Beziehung bekannt, um die fortschrittliche ESG-Datenerfassung, die Erstellung von Rahmenwerken und Verifizierungsdienste von Diginex in die Plattform von Allocations zu integrieren. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Fondsmanagern, Family Offices und Beratern, robuste ESG (Environmental, Social, and Governance)-Erkenntnisse nahtlos in ihre Anlagestrategien zu integrieren und so die Abläufe zu rationalisieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern.



Allocations verändert das alternative Investieren, indem es den Nutzern ermöglicht, Special Purpose Vehicles (SPVs) und private Fonds in wenigen Minuten zu eröffnen und dabei Rechts-, Bank-, Steuer- und Compliance-Dienstleistungen in einem einzigen, effizienten Workflow zu kombinieren. Mit einem Kundenstamm von über 30.000 Anlegern reduziert Allocations die Kosten und Komplexität der Fondsverwaltung und ist damit ein zuverlässiger Partner für Fondsmanager weltweit.



Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Diginex den Kunden von Allocations modernste ESG-Datenerfassungstools, maßgeschneiderte ESG-Rahmenwerke und Dienstleistungen zur Datenüberprüfung durch Dritte anbieten. Diese Lösungen werden es Fondsmanagern ermöglichen, ihre Portfolios an nachhaltigen und verantwortungsvollen Investitionsprinzipien auszurichten und damit die wachsende Nachfrage von Investoren nach Transparenz und messbaren Auswirkungen zu erfüllen.



„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Allocations, um unsere ESG-Expertise in ihre innovative Plattform einzubringen“, sagt Mark Blick, CEO von Diginex. „Durch die Integration unserer ESG-Datenlösungen ermöglichen wir es Fondsmanagern, fundierte, nachhaltige Anlageentscheidungen zu treffen und gleichzeitig die Einhaltung globaler ESG-Standards zu vereinfachen.“



„Die Partnerschaft mit Diginex steht in engem Einklang mit unserer Mission, Fondsmanagern Tools zur Verfügung zu stellen, die die Komplexität reduzieren und den Wert steigern“, sagt Kingsley Advani, CEO von Allocations. „Die ESG-Daten und die Verifizierungsmöglichkeiten von Diginex werden unsere Plattform erweitern und unseren Kunden helfen, die Erwartungen der Anleger in Bezug auf Nachhaltigkeit zu erfüllen, ohne dabei an Effizienz einzubüßen.“



Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt, um ESG-Integration für Experten im Bereich alternative Investments zugänglich und umsetzbar zu machen, indem die Impact-Technologie von Diginex mit den optimierten Fondsverwaltungsdienstleistungen von Allocations kombiniert wird. Gemeinsam wollen die Unternehmen einen neuen Standard für nachhaltiges Investieren im Ökosystem der privaten Fonds setzen.





Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD (die „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com.





Über Allocations

Allocations revolutioniert die Fondsadministration und ermöglicht Anlegern die Gründung von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles, SPVs) und private Fonds in Minutenschnelle in verschiedenen Rechtsordnungen, darunter Delaware, BVI und Cayman Islands, und kombiniert Rechts-, Bank-, Steuer- und Compliance-Dienstleistungen in einem einzigen, effizienten Arbeitsablauf. Mit einem Kundenstamm von über 30.000 Anlegern, mehr als 1.600 private Fonds und einem Vermögen von mehr als zwei Milliarden US-Dollar reduziert Allocations die Kosten und die Komplexität der Fondsverwaltung und ist damit ein zuverlässiger Partner für Fondsmanager auf der ganzen Welt.



Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.allocations.com/





Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden.





Diginex

Investor Relations

Email: ir@diginex.com



IR Contact – Europa

Anna Höffken

Phone: +49 (40) 609186-0

Email: diginex@kirchhoff.de



IR Contact - US

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Phone: +1 (646) 717-4593

Email: jian.lin@llyc.global

