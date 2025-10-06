EQS-News: Diginex gibt den Abschluss der Übernahme von Matter DK ApS bekannt und stärkt damit die Führungsposition für KI-gestützte ESG-Daten- und Analyse

EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Diginex gibt den Abschluss der Übernahme von Matter DK ApS bekannt und stärkt damit die Führungsposition für KI-gestützte ESG-Daten- und Analyse



LONDON, 6. Oktober 2025 – Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) („Diginex“), ein führender Anbieter von nachhaltigen RegTech-Lösungen, gab heute den Abschluss der vollständigen Übernahme von Matter DK ApS („Matter“) bekannt. Matter DK ApS ist ein innovatives ESG-Datenunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Nachhaltigkeitsdaten, -analysen und -erkenntnissen für die Investmentbranche spezialisiert hat. Die Übernahme wurde am 3. Oktober 2025 vollzogen. Die Akquisition erweitert die Fähigkeiten von Diginex in den Bereichen ESG-Daten-Benchmarking, Reporting und KI-gesteuerte Analysen und ermöglicht umfassendere Lösungen für Kunden, die sich mit globalen Nachhaltigkeitsvorschriften und Stakeholder-Anforderungen auseinandersetzen. Matter, mit Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark, bringt fortschrittliche Tools mit, darunter eine intuitive Analyseplattform für Nachhaltigkeitsanalysen auf Portfolioebene, flexible API-Integrationen, die Plattformen wie Nasdaq eVestment unterstützen, sowie nachvollziehbare, granulare ESG-Datensätze, die auf die SDGs und regulatorische Rahmenbedingungen abgestimmt sind.



Im Rahmen der Transaktion, die ursprünglich in einem am 23. Mai 2025 unterzeichneten Memorandum of Understanding skizziert und am 18. August 2025 durch eine Vereinbarung sowie einen Nachtrag am 29. August 2025 formalisiert wurde, wird das Eigenkapital von Matter mit 13 Millionen USD bewertet. Der Kaufpreis wurde durch die Ausgabe von 1.241.496 Diginex-Stammaktien (die „Consideration Shares“) beglichen, die ursprünglich von den Parteien mit 83,77 USD pro Aktie bewertet wurden, aber infolge der Ausgabe von Diginex-Bonus-Aktien, die am 8. September 2025 erfolgte, auf 10,47 USD pro Aktie angepasst wurden. 1.055.272 Aktien wurden bei Abschluss der Transaktion ausgegeben, wobei der Restbetrag 12 Monate nach Abschluss der Transaktion ausgegeben werden soll. Die Consideration Shares unterliegen einer 18-monatigen Sperrfrist. Im Zusammenhang mit der Übernahme von Matter reservierte Diginex dem leitenden Management von Matter 238.752 Diginex-Stammaktien (die „Management-Aktien“). Die Management-Aktien werden zu gleichen Teilen am 12- und 24-monatigen Jahrestag des Abschlusses der Übernahme übertragen, vorausgesetzt, sie sind zu beiden Zeitpunkten noch bei Matter beschäftigt. Diginex hat auch 62.074 Stammaktien an eine unabhängige Partei als Vermittlungsgebühr im Zusammenhang mit dieser Transaktion ausgegeben.



Mit dieser Akquisition ist Diginex in der Lage, End-to-End-ESG-Lösungen anzubieten, indem es die Datentiefe und Transparenz von Matter mit der preisgekrönten diginexESG-Plattform von Diginex kombiniert, die über 19 globale Standards wie GRI, SASB und TCFD unterstützt. Die kombinierten Angebote ermöglichen es Finanzinstituten, Regierungen und Unternehmen, die Datenerfassung zu rationalisieren, die Genauigkeit der Berichterstattung zu verbessern und nachhaltige Investitionsentscheidungen zu treffen.



"Wir freuen uns, Matter offiziell in der Diginex-Familie willkommen zu heißen und damit einen wichtigen Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie zu setzen", sagt Miles Pelham, Chairman von Diginex. "Durch die Zusammenführung der bahnbrechenden ESG-Datenexpertise von Matter mit unseren RegTech-Innovationen in den Bereichen Blockchain, KI und maschinelles Lernen schaffen wir ein Kraftpaket für nachhaltige Finanzen. Diese Übernahme vom Mehrheitseigentümer Nasdaq erweitert nicht nur unsere Marktreichweite, sondern beschleunigt auch unsere Fähigkeit, Kunden dabei zu helfen, einen bedeutenden ökologischen und sozialen Einfluss zu erzielen."



"Der Abschluss dieser Akquisition ist ein entscheidender Moment für Matter und unser Team", sagte Niels Fibæk, CEO von Matter. "Der Beitritt zu Diginex eröffnet uns neue Möglichkeiten, unsere Analyse- und API-Lösungen global zu skalieren und noch tiefere Einblicke für nachhaltige Investitionen zu erhalten. Gemeinsam sind wir in der Lage, die Branche im Bereich der transparenten, datengesteuerten Nachhaltigkeit anzuführen."



Das Gründungsteam von Matter wird das Geschäft von Matter weiterführen und so für nahtlose Kontinuität und Innovation sorgen. Nasdaq, der Aktionär von Matter und ein wichtiger strategischer Partner, bleibt an der neuen Geschäftsstruktur beteiligt.



Diginex wurde bei der Transaktion von Gibson, Dunn & Crutcher LLP und Lund Elmer Sandager in Fragen des dänischen Rechts beraten.





Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die „Global Reporting Initiative“), SASB (das „Sustainability Accounting Standards Board“) und TCFD (die „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com.





Über Matter

Matter ist ein bahnbrechendes Unternehmen für ESG-Daten, das umsetzbare Erkenntnisse liefert, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Durch fortschrittliche Analysen und Berichte ermöglicht es Matter Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die zu positiven ökologischen und sozialen Ergebnissen führen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.thisismatter.com.





Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden.





Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com



IR-Kontakt – Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Telefon: +49 (0)40 609186 0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt – USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global

