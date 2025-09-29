EQS-News: Dr. Arno Antlitz zum Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE bestellt

Werbung ausblenden

EQS Group · Uhr
EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Personalie
29.09.2025 / 17:22 CET/CEST
Dr. Arno Antlitz zum Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE bestellt

München, 29. September 2025 Dr. Arno Antlitz wurde gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE bestellt. Dr. Antlitz ist seit 2021 Konzernvorstand der Volkswagen AG, aktuell verantwortlich für die Bereiche Finanzen und Operatives Geschäft, und als Vertreter der Anteilseignerseite Mitglied des Aufsichtsrates der TRATON SE. Weitere Angaben zum Lebenslauf und zu weiteren Mandaten von Dr. Antlitz finden Sie auf der Website der TRATON SE unter Aufsichtsrat der TRATON SE: Lebensläufe und Fotos | TRATON.

Kontakt

Ursula Querette
Head of Investor Relations
T +49 152 02152400
ursula.querette@traton.com

Thomas Paschen
Investor Relations
T +49 170 9073494
thomas.paschen@traton.com

TRATON SE
Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland
www.traton.com

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

29.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Sprache:Deutsch
Unternehmen:TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 München
Deutschland
Telefon:+49 (0)89 360 98 70
E-Mail:investor.relations@traton.com
Internet:www.traton.com
ISIN:DE000TRAT0N7
WKN:TRAT0N
Indizes:MDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm
EQS News ID:2205430
2205430 29.09.2025 CET/CEST

