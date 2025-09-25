Werbung ausblenden

EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.09.2025 / 15:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Continental Aktiengesellschaft

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Georg F. W.
Nachname(n): Schaeffler
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
AUMOVIO SE

b) LEI
391200IGI9RQ7VTOK384 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000AUM0V10

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
34,12 EUR 3.412,00 EUR
34,12 EUR 30.708,00 EUR
34,24 EUR 3.732,16 EUR
34,24 EUR 9.963,84 EUR
34,24 EUR 8.868,16 EUR
34,24 EUR 11.675,84 EUR
34,3 EUR 6.860,00 EUR
34,3 EUR 8.712,20 EUR
34,3 EUR 16.189,60 EUR
34,3 EUR 2.538,20 EUR
34,28 EUR 5.519,08 EUR
34,28 EUR 6.478,92 EUR
34,24 EUR 3.663,68 EUR
34,24 EUR 13.456,32 EUR
34,24 EUR 17.120,00 EUR
34,4 EUR 12.040,00 EUR
34,4 EUR 10.320,00 EUR
34,5 EUR 34.500,00 EUR
34,46 EUR 17.230,00 EUR
34,46 EUR 17.230,00 EUR
34,3 EUR 1.783,60 EUR
34,3 EUR 9.809,80 EUR
34,3 EUR 5.556,60 EUR
34,3 EUR 11.147,50 EUR
34,3 EUR 6.002,50 EUR
34,5 EUR 1.518,00 EUR
34,5 EUR 931,50 EUR
34,5 EUR 10.350,00 EUR
34,5 EUR 21.700,50 EUR
34,5 EUR 34.500,00 EUR
34,24 EUR 34.240,00 EUR
34,3 EUR 15.537,90 EUR
34,3 EUR 1.234,80 EUR
34,3 EUR 10.049,90 EUR
34,3 EUR 7.477,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
34,3382 EUR 412.058,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


25.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUMOVIO SE
Guerickestraße 7
60488 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://www.aumovio.com/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100888  25.09.2025 CET/CEST

