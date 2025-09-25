EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



25.09.2025 / 15:38 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Continental Aktiengesellschaft

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Georg F. W. Nachname(n): Schaeffler Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

AUMOVIO SE

b) LEI

391200IGI9RQ7VTOK384

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000AUM0V10

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 34,12 EUR 3.412,00 EUR 34,12 EUR 30.708,00 EUR 34,24 EUR 3.732,16 EUR 34,24 EUR 9.963,84 EUR 34,24 EUR 8.868,16 EUR 34,24 EUR 11.675,84 EUR 34,3 EUR 6.860,00 EUR 34,3 EUR 8.712,20 EUR 34,3 EUR 16.189,60 EUR 34,3 EUR 2.538,20 EUR 34,28 EUR 5.519,08 EUR 34,28 EUR 6.478,92 EUR 34,24 EUR 3.663,68 EUR 34,24 EUR 13.456,32 EUR 34,24 EUR 17.120,00 EUR 34,4 EUR 12.040,00 EUR 34,4 EUR 10.320,00 EUR 34,5 EUR 34.500,00 EUR 34,46 EUR 17.230,00 EUR 34,46 EUR 17.230,00 EUR 34,3 EUR 1.783,60 EUR 34,3 EUR 9.809,80 EUR 34,3 EUR 5.556,60 EUR 34,3 EUR 11.147,50 EUR 34,3 EUR 6.002,50 EUR 34,5 EUR 1.518,00 EUR 34,5 EUR 931,50 EUR 34,5 EUR 10.350,00 EUR 34,5 EUR 21.700,50 EUR 34,5 EUR 34.500,00 EUR 34,24 EUR 34.240,00 EUR 34,3 EUR 15.537,90 EUR 34,3 EUR 1.234,80 EUR 34,3 EUR 10.049,90 EUR 34,3 EUR 7.477,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 34,3382 EUR 412.058,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

25.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: AUMOVIO SE Guerickestraße 7 60488 Frankfurt am Main Deutschland Internet: https://www.aumovio.com/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100888 25.09.2025 CET/CEST