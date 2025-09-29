Werbung ausblenden

Glarner Kantonalbank verbessert ihr Nachhaltigkeitsrating

EQS Group · Uhr
29.09.2025 / 09:00 CET/CEST

Glarus, 29. September 2025 – Die Agentur Inrate erhöht das Nachhaltigkeitsrating der Glarner Kantonalbank vom bestehenden «B-» auf ein «B» – eine Anerkennung der stetigen Bemühungen der GLKB im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements.

Das Nachhaltigkeitsrating der Firma Inrate basiert auf einem ESG Impact Rating. Damit werden vor allem die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit der bewerteten Unternehmung betrachtet und eingeordnet. Mit dem verbesserten Rating wird der Glarner Kantonalbank weiterhin eine positive Auswirkung auf Umwelt und Gesellschaft attestiert.

Konstanz und Transparenz
Die Nachhaltigkeitsstrategie der Glarner Kantonalbank gibt seit 2021 Leitsätze vor, die die Bestrebungen der Glarner Kantonalbank im Bereich Nachhaltigkeit steuern. Seither sind neben den steigenden regulatorischen Anforderungen auch bei den Produkten, in der Zielsetzung und im Reporting viele Massnahmen umgesetzt worden. Zudem wird seit letztem Jahr ein Nachhaltigkeitsbericht nach international anerkannten Berichtstandards GRI (Global Reporting Initiative) publiziert.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Glarner Kantonalbank AG
Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Schweiz
Telefon:0844 773 773
E-Mail:shana.spichtig@glkb.ch
ISIN:CH0189396655
Börsen:BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2204796
2204796 29.09.2025 CET/CEST

Glarner Kantonalbank

