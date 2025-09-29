Werbung ausblenden

Original-Research: UmweltBank AG (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG

29.09.2025 / 11:30 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG

     Unternehmen:               UmweltBank AG
     ISIN:                      DE0005570808

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Initial Coverage)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  9,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Kapitalerhöhung verbessert Eigenkapitalausstattung erheblich, Basis für
Ertragssteigerung und Ergebnisverbesserung erhöht

Mit der jüngsten Kapitalerhöhung hat die UmweltBank AG einen
Bruttoemissionserlös in Höhe von 20,66 Mio. EUR erzielt. Das neu eingeworbene
Eigenkapital soll für den weiteren Ausbau des Kreditgeschäfts verwendet
werden, wobei die Stärkung der Eigenkapitalbasis im Vordergrund steht. Nach
Anwendung von CRR III belief sich die Eigenkapitalquote zum 30.06.2025 auf
15,9 % und wies damit nur noch einen geringen Puffer gegenüber der
aufsichtsrechtlichen Vorgabe von 15,6 % auf. Bei unveränderten
risikogewichteten Aktiva (RWA) dürfte die Eigenkapitalquote nach der
Kapitalerhöhung auf 16,6 % angestiegen sein, sodass ein höherer Puffer zur
Kapitalvorgabe besteht.

Die aktuelle Strategie der UmweltBank AG sieht eine Verbesserung des
Risikoprofils bei einem gleichzeitigen Anstieg der Rentabilität vor. Der
Fokus liegt dabei auf dem Wachstum der Kundeneinlagen, die fristenkongruent
bei der EZB mit einer Zinsmarge von 100-130 bps risikoarm angelegt werden
können. Bis 2028 sollen die Kundeneinlagen, die per 30.06.2025 bei rund 3,9
Mrd. EUR lagen, auf 5,9 Mrd. EUR ansteigen. Dazu soll wesentlich das im Juli
2025 eingeführte grüne Girokonto beitragen. Auch die geplante Einführung der
Anlageberatung sowie zielgerichtete Marketingmaßnahmen sollen zum geplanten
Kundenwachstum beitragen.

Ebenfalls zur Risikoverbesserung soll der geplante Abbau der Beteiligungen
beitragen, die bis Ende 2026 mehrheitlich veräußert werden sollen. Da
insbesondere nach Anwendung von CRR III die Eigenkapitalunterlegung aufgrund
einer stärkeren Risikogewichtung gestiegen ist, soll der Beteiligungsabbau
eine weitere Verbesserung der Kapitalquote nach sich ziehen. Darüber hinaus
können die frei gewordenen Mittel für den Ausbau des Kreditgeschäfts
verwendet werden.

Das Kreditgeschäft der UmweltBank AG litt zuletzt unter dem geringen
Eigenkapitalpuffer und entwickelte sich trotz hoher Nachfrage leicht
rückläufig. Gemäß Planszenario der Gesellschaft soll das Kreditvolumen bis
zum Jahr 2028 auf bis zu 4,0 Mrd. EUR (30.06.25: 3,2 Mrd. EUR) ansteigen. Die
Basis hierfür sollen die frei gewordenen Mittel aus den
Beteiligungsverkäufen sowie die Verbesserung des Eigenkapitals im Zuge der
erwarteten positiven Jahresergebnisse bilden. Zudem soll durch den Ausbau
des Konsortialkreditgeschäfts, das einen geringeren EK-Unterlegungsbedarf
aufweist, ebenfalls Kapital geschont werden.

Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2025 hat das Management der
UmweltBank AG die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt.
Demnach wird ein Vorsteuerergebnis zwischen 5 Mio. EUR und 10 Mio. EUR erwartet.
Für das Gesamtjahr 2025 wird ein weiterer Anstieg des Zinsergebnisses auf 60
Mio. EUR bis 65 Mio. EUR, des Finanzergebnisses auf 18 Mio. EUR bis 20 Mio. EUR
sowie des Provisions- und Handelsergebnisses auf 7 Mio. EUR bis 11 Mio. EUR
erwartet. Dem stehen jedoch weitere Risikozuwendungen in einer Bandbreite
von 10 Mio. EUR bis 15 Mio. EUR gegenüber.

Besonders im Fokus steht dabei der erwartete Anstieg des Zinsergebnisses,
der auf einer geplanten Ausweitung des Einlagengeschäfts basiert. Bis Ende
2025 soll dieses auf 4,3 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2025, 3,5 Mrd. EUR) spürbar
zulegen. Einen maßgeblichen Anteil daran soll das im Juni 2025 eingeführte
Girokonto "UmweltGiro" haben, dem ein hohes Neukundenpotenzial zugesprochen
wird. Erwähnenswert ist zudem die Beendigung der Tätigkeit des
Bafin-Sonderbeauftragten. Zwar bleiben die Kapitalanforderungen zunächst
bestehen, perspektivisch könnten diese aber reduziert werden, was sich
positiv auf die Kreditvergabe auswirken dürfte.

Bis zum Ende unseres Prognosezeitraums (2027e) kalkulieren wir mit einem
weiteren Anstieg des Zinsergebnisses auf bis zu 85,35 Mio. EUR. Während das
Finanzergebnis nach der mehrheitlichen Veräußerung der Beteiligungen an
Bedeutung verlieren dürfte, erwarten wir beim Provisions- und
Handelsergebnis bis zum Geschäftsjahr 2027 eine Steigerung auf 11,24 Mio. EUR.
Diese Entwicklung hängt insbesondere mit erwarteten Anleihe- und
ETF-Emissionen sowie dem geplanten Ausbau des Fondsgeschäfts zusammen. Bei
einem nur unterproportionalen Kostenanstieg erwarten wir eine Verbesserung
des Vorsteuerergebnisses auf 9,37 Mio. EUR (2025e), gefolgt von 16,11 Mio. EUR
(2026e) und 24,18 Mio. EUR (2027e). Nach zweimaliger Aussetzung der
Dividendenausschüttung soll für das laufende Geschäftsjahr 2025 wieder eine
Dividende ausgeschüttet werden.

Wir haben die UmweltBank AG im Rahmen eines Residualeinkommensmodells
bewertet. Die Summe der diskontierten Residualerträge ergibt einen Wert von
392,39 Mio. EUR (bisher: 375,04 Mio. EUR). Die kürzlich durchgeführte
Kapitalerhöhung, die zu einem Anstieg des Eigenkapitals um 20,66 Mio. EUR
geführt hat, ist für den Anstieg des fairen Unternehmenswertes
verantwortlich. Da sich dieser jedoch auf nun 41,28 Mio. Aktien (bisher:
36,06 Mio. Aktien) verteilt, liegt der faire Unternehmenswert je Aktie mit
9,50 EUR (bisher: 10,40 EUR) unterhalb des Pre-Money-Wertes. Dies ist
nachvollziehbar, da die Kapitalerhöhung zu einem Bezugspreis von 4,00 EUR je
Aktie erfolgt ist, was gegenüber dem bisher ermittelten fairen Wert je Aktie
mit einem Verwässerungseffekt einhergeht. Wir vergeben weiterhin das Rating
"KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3fdde13d7d3cee3a31282e3d466b8842

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 29.09.2025 (08:40 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 29.09.2025 (11:30Uhr)

