PALO ALTO NETWORKS - Der ultimative Deckel
HSBC · Uhr
Der ultimative Deckel
Technisch motivierte Anlegerinnen und Anleger lieben Ausbruchsituationen. Eine solche zeichnet sich derzeit bei der Palo Alto-Aktie ab. Mehr noch, bei 205/210 USD war im vergangenen Jahr insgesamt sechs Mal oben, sodass durchaus von einem „ultimativen Deckel“ gesprochen werden kann. Charttechnisch entsteht zusammen mit den Tiefpunkten bei rund 142 USD zudem eine klassische Schiebezone (siehe Chart). Vor diesem Hintergrund würde ein Ausbruch auf der Oberseite für ein doppeltes Kaufsignal sorgen. Als Sahnehäubchen gibt es einen unserer Lieblingsansätze, welcher ein hohes Momentum mit dem Abschluss von charttechnischen Konsolidierungsformationen kombiniert, im Ausbruchsfall gratis dazu. Der aktuelle RS-Wert von 1,08 gewährleistet ein Engagement in Richtung des übergeordneten Trends. Die im Erfolgsfall abgeschlossene Seitwärtsphase unterstreicht, dass dieser Trend sogar wieder verstärkt Fahrt aufnimmt. Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von mindestens 65 USD, während sich das Hoch vom Februar 2024 bei 190,42 USD als engmaschige Absicherung auf der Unterseite anbietet. Damit ist gleichzeitig ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis gewährleistet.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Technisch motivierte Anlegerinnen und Anleger lieben Ausbruchsituationen. Eine solche zeichnet sich derzeit bei der Palo Alto-Aktie ab. Mehr noch, bei 205/210 USD war im vergangenen Jahr insgesamt sechs Mal oben, sodass durchaus von einem „ultimativen Deckel“ gesprochen werden kann. Charttechnisch entsteht zusammen mit den Tiefpunkten bei rund 142 USD zudem eine klassische Schiebezone (siehe Chart). Vor diesem Hintergrund würde ein Ausbruch auf der Oberseite für ein doppeltes Kaufsignal sorgen. Als Sahnehäubchen gibt es einen unserer Lieblingsansätze, welcher ein hohes Momentum mit dem Abschluss von charttechnischen Konsolidierungsformationen kombiniert, im Ausbruchsfall gratis dazu. Der aktuelle RS-Wert von 1,08 gewährleistet ein Engagement in Richtung des übergeordneten Trends. Die im Erfolgsfall abgeschlossene Seitwärtsphase unterstreicht, dass dieser Trend sogar wieder verstärkt Fahrt aufnimmt. Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von mindestens 65 USD, während sich das Hoch vom Februar 2024 bei 190,42 USD als engmaschige Absicherung auf der Unterseite anbietet. Damit ist gleichzeitig ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis gewährleistet.
PALO ALTO NETWORKS (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart PALO ALTO NETWORKS
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
VW, BMW, Mercedes-Benz und PorscheAutowerte kommen erneut unter Druck - Stellantis schließt vorübergehend Werke24. Sept. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 28.09.2025Der US-Aktienrally mangelt es bis zur Berichtssaison an neuen Kurstreiberngestern, 19:58 Uhr · onvista
Chinesischer E-Auto-HerstellerBYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista