PALO ALTO NETWORKS - Der ultimative Deckel

Technisch motivierte Anlegerinnen und Anleger lieben Ausbruchsituationen. Eine solche zeichnet sich derzeit bei der Palo Alto-Aktie ab. Mehr noch, bei 205/210 USD war im vergangenen Jahr insgesamt sechs Mal oben, sodass durchaus von einem „ultimativen Deckel“ gesprochen werden kann. Charttechnisch entsteht zusammen mit den Tiefpunkten bei rund 142 USD zudem eine klassische Schiebezone (siehe Chart). Vor diesem Hintergrund würde ein Ausbruch auf der Oberseite für ein doppeltes Kaufsignal sorgen. Als Sahnehäubchen gibt es einen unserer Lieblingsansätze, welcher ein hohes Momentum mit dem Abschluss von charttechnischen Konsolidierungsformationen kombiniert, im Ausbruchsfall gratis dazu. Der aktuelle RS-Wert von 1,08 gewährleistet ein Engagement in Richtung des übergeordneten Trends. Die im Erfolgsfall abgeschlossene Seitwärtsphase unterstreicht, dass dieser Trend sogar wieder verstärkt Fahrt aufnimmt. Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von mindestens 65 USD, während sich das Hoch vom Februar 2024 bei 190,42 USD als engmaschige Absicherung auf der Unterseite anbietet. Damit ist gleichzeitig ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis gewährleistet.

PALO ALTO NETWORKS (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PALO ALTO NETWORKS

Quelle: LSEG, tradesignal²

