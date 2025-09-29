Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Abschiebung von Gefährdern

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Abschiebung von Gefährdern:

"Pragmatismus oder Moral, das ist hier die Frage. Denn eigentlich gilt: Mit Terroristen wird nicht verhandelt, also auch nicht mit den Taliban. Beamte des Innenministeriums reisen aber trotzdem nach Kabul, um mit den Machthabern zu verhandeln. Das Ziel: Alexander Dobrindt will Straftäter und Gefährder aus Afghanistan abschieben. Die meisten Afghanen, die kommen, haben ein Recht zu bleiben. Dass man Gefährder und Unterstützer der Terrorregimes loswerden will, ist verständlich und richtig. Aber wie hoch darf der moralische Preis sein? Die Taliban werden sich bedanken, wenn wir ihnen potenzielle Kämpfer vor die Haustür karren. Und in anderen Ländern wird man mit Interesse registrieren, dass Deutschland offenbar doch mit Terroristen verhandelt."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Apple mit Forderung
EU sollte Digitalgesetz DMA abschaffen25. Sept. · dpa-AFX
EU sollte Digitalgesetz DMA abschaffen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 28.09.2025
Der US-Aktienrally mangelt es bis zur Berichtssaison an neuen Kurstreiberngestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden