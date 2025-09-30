Werbung ausblenden

APA ots news: FMA-Checkliste: Mit 7 Schritten betrügerische Webseiten erkennen

    "Reden wir über Geld" gibt praktische Tipps, um sich vor  
betrügerischen Webseiten zu schützen. 

Wien (APA-ots) - Das Internet bietet viele Möglichkeiten - aber auch  
Gefahren. 
Besonders betrügerische Webseiten, die vermeintlich seriöse 
Finanzdienstleistungen oder Investitionen anbieten, führen immer 
wieder zu hohen Verlusten bei Verbraucher:innen. Die 
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat in der aktuellen Ausgabe von 
"Reden wir über Geld" eine leicht verständliche Checkliste mit sieben 
Schritten veröffentlicht, mit der Nutzer:innen betrügerische 
Webseiten erkennen und vermeiden können. 

So sollten Nutzer:innen einen Blick in das Impressum werfen - es 
darf bei seriösen Seiten nicht fehlen, doch wenn ein Impressum 
vorhanden ist, aber zweifelhaft wirkt, ist ebenfalls Skepsis 
angebracht. Ist die Internet-Adresse merkwürdig aufgebaut? Gibt es 
Kontaktmöglichkeiten und passen diese zum angeblichen Sitz des 
Anbieters? Hat der Anbieter eine Lizenz der FMA? Werden 
unrealistische Gewinnversprechen gemacht oder sind die Produkte 
unverständlich? All das sind Testfragen, die beim Erkennen von Fake- 
Websites helfen können. 

Die FMA warnt: Betrügerische Webseiten nutzen oft professionelle 
Designs und gezieltes Marketing, um Vertrauen zu erwecken. Eine 
sorgfältige Prüfung und der kritische Blick sind deshalb 
unverzichtbar, um nicht Opfer von Anlagebetrug, Fake- 
Kryptoplattformen oder anderen unseriösen Angeboten zu werden. 

Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" mit dem Titel 
"Webseiten checken wie ein Detektiv!" ist wie alle bisherigen 
Ausgaben online unter https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abrufbar. 
Weiterführende Infos rund um das Bankkonto sind auf der FMA-Webseite 
erhältlich . 

Folgen Sie "Reden wir über Geld" auch auf Instagram unter @ 
redenwiruebergeld . Den "Reden wir über Geld"-Podcast gibt es überall 
da, wo es Podcasts gibt. 

