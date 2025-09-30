Werbung ausblenden

APA ots news: UNIQA: Frederik Borgers leitet Performance Management...

APA ots news: UNIQA: Frederik Borgers leitet Performance Management International

Wien (APA-ots) - Frederik Borgers ist neuer Head of Performance  
Management 
International in der UNIQA Insurance Group AG. Der 41-Jährige wird in 
dieser Funktion das internationale Geschäft im UNIQA Kernmarkt 
Zentral- und Osteuropa strategisch steuern. Borgers folgt auf Vinzenz 
Benedikt, der nun in Gruppenfunktion die Konzernfinanzen 
verantwortet. 

UNIQA International Vorstand Wolfgang Kindl hebt Borgers 
umfassende Geschäftskenntnisse, seinen kooperativen Führungsstil und 
seine nachgewiesene Erfolgsbilanz hervor: " Frederik war maßgeblich 
an der Entwicklung unserer gemeinsamen Steuerungs- und 
Managementplattform beteiligt und hat seine internationale 
Führungskompetenz immer wieder unter Beweis gestellt. Ich bin 
zuversichtlich, dass Frederik seine neue Funktion weiterentwickeln 
und voranbringen wird ." Was den neuen Head of Performance Management 
International motiviert? Frederik Borgers : " Mich motiviert, wie wir 
mit Daten und Analysen echte Wirkung erzielen - und daraus klare 
Impulse für unsere Geschäftsmodelle ableiten. " 

Der studierte Versicherungsmathematiker und 
Wirtschaftswissenschaftler Frederik Borgers stammt aus Belgien und 
war neben Österreich bisher in den Niederlanden, in Tschechien und in 
Rumänien beruflich tätig. Seit seinem Einstieg bei UNIQA im Jahr 2012 
hat Borgers bereits verschiedene Führungsrollen durchlaufen. Borgers 
lebt in Bratislava und kommt bisweilen mit dem Rad zur Arbeit in den 
UNIQA Tower. 

UNIQA Group 
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in 
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen 
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In 
Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die 
zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA 
in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

