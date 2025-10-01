Werbung ausblenden

APA ots news: FMA-Bericht: Austro-Investmentfonds wachsen im 2. Quartal um...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: FMA-Bericht: Austro-Investmentfonds wachsen im 2. Quartal um 2,1% auf Rekordstand von 232,5 Mrd.

Aktien-, Renten- und Mischfonds im Plus, auch  
Nachhaltigkeitsfonds nach Art. 8/9 SFDR verzeichnen Zuwächse 

Wien (APA-ots) - Das verwaltete Vermögen österreichischer Investmentfonds  
ist im 
zweiten Quartal 2025 um 2,1 % bzw. 4,7 Mrd. gestiegen und hat mit 
232,5 Mrd. einen neuen historischen Höchststand erreicht. Dies geht 
aus dem heute veröffentlichten Quartalsbericht Asset Management der 
österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) hervor. 
Der Zuwachs ist auf Nettozuflüsse in den meisten Fondskategorien 
sowie auf die positive Entwicklung an den globalen Finanzmärkten 
zurückzuführen - trotz eines turbulenten Starts ins Quartal im April. 

Mischfonds bleiben Spitzenreiter 
Mit einem verwalteten Vermögen von 105,4 Mrd. (+1,3 %) sind 
Mischfonds weiterhin die größte Fondskategorie in Österreich. Es 
folgen: 
- Rentenfonds: 64,4 Mrd. (+2,4 %) 
- Aktienfonds: 48,3 Mrd. (+4,6 %) 
- Immobilienfonds: 7,5 Mrd. (-2,4 %) 
Nachhaltigkeitsfonds gemäß Artikel 8 und 9 SFDR stiegen ebenfalls um 
2,2 % auf einen neuen Rekordwert von 115,5 Mrd. 

Nettomittelzuflüsse im zweiten Quartal 
Die insgesamt 2.099 zum Vertrieb zugelassenen österreichischen Fonds 
verzeichneten im Zeitraum April bis Juni Nettozuflüsse von 2,4 Mrd. 
Die größten Beiträge kamen von: 
- Aktienfonds: +1,2 Mrd. 
- Rentenfonds: +692 Mio. 
- Mischfonds: +649 Mio. 
Demgegenüber standen Nettomittelabflüsse bei Immobilienfonds in Höhe 
von 205 Mio. 

Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im Quartalsbericht 
Asset Management der FMA 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0050    2025-10-01/09:48
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden