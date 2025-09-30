EQS-DD: ZEAL Network SE: Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG, Verpfändung von 1.851.015 Stückaktien der ZEAL Network SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts

EQS-DD: ZEAL Network SE: Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG, Verpfändung von 1.851.015 Stückaktien der ZEAL Network SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.09.2025 / 16:43 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Othello Vier Beteiligungs GmbH & Co. KG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Oliver
|Nachname(n):
|Jaster
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ZEAL Network SE
b) LEI
|391200EIRBXU4TUMMQ46
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000ZEAL241
b) Art des Geschäfts
|Verpfändung von 1.851.015 Stückaktien der ZEAL Network SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|25.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
