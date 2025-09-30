EQS-News: AHT erhält Patent zur Wasserstofferzeugung aus fester Biomasse – Meilenstein für zukünftige Contracting-Projekte

EQS-News: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Patent/Produkteinführung

AHT erhält Patent zur Wasserstofferzeugung aus fester Biomasse – Meilenstein für zukünftige Contracting-Projekte



30.09.2025 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bonn / Eindhoven, 30. September 2025 – Die A.H.T. Syngas Technology N.V. („AHT“, ISIN NL0010872388, WKN A12AGY), ein führendes Unternehmen im Bereich dezentraler, klimaförderlicher Biomassekraftwerke, hat gemeinsam mit ihren Partnern Bionon UG und Bioenergy Concept GmbH das Patent zur Erzeugung von Wasserstoff durch thermische Vergasung fester Biomasse in einem Festbettreaktor erteilt bekommen. Dieses Patent markiert einen bedeutenden technologischen Fortschritt und bildet die Grundlage für die Fortführung mehrerer strategischer Projekte.

Die Projekte wurden in den vergangenen Monaten im Rahmen einer umfassenden Due-Diligence-Prüfung im Auftrag der Bioenergy Concept GmbH durch die EY-Parthenon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie durch die TÜV SÜD Industrieservice GmbH intensiv analysiert und validiert. Die Ergebnisse bestätigen die technische Machbarkeit und wirtschaftliche Attraktivität der Vorhaben.

Ziel der AHT ist es, diese Projekte im Rahmen einer Geschäftserweiterung über das Contracting der eigenen Anlagen zu realisieren. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen erweisen sich die Projekte mit einer Profit Margin von 13 - 19 Prozent bei einem Invest von ca. 54 Millionen Euro als äußerst lukrativ.

Die Projektpartner haben in den vergangenen Jahren rund 2 Millionen Euro in die Entwicklung investiert. Der Erhalt des Patentes ist ein wichtiger nächster Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung der ersten Wasserstoffproduktion an einem Standort in Norddeutschland im Jahr 2026. Die Inbetriebnahme und Aufnahme der marktkonformen Wasserstoffproduktion ist für 2028 geplant.

Mit dem erteilten Patent leistet AHT mit seinen Partnern einen wichtigen Beitrag zum Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und Europa. Klimaförderlicher Wasserstoff, erzeugt aus nachhaltiger Biomasse, spielt eine zentrale Rolle bei der Dekarbonisierung energieintensiver Sektoren wie Industrie, Mobilität und Wärmeversorgung. Die Technologie von AHT ermöglicht eine CO₂-neutrale, dezentrale Produktion und trägt damit maßgeblich zur Erreichung der nationalen und europäischen Klimaziele bei. Insbesondere im dezentralen Einsatz eröffnet sie neue Perspektiven für eine regionale Wertschöpfung und Versorgungssicherheit.

A.H.T. Syngas Technology N.V. – Clean energy is not an option – it is the foundation

A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein an der Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr, Segment Basic Board) notiertes Unternehmen, das mit technologischer Exzellenz und nachhaltiger Vision dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Herzstück unserer Innovation ist das patentierte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung – eine hocheffiziente Lösung für die klimafreundliche Energieerzeugung.

Unsere Mission ist klar: Wir gestalten die Energiewende aktiv mit und leisten einen messbaren Beitrag zur Reduktion globaler Treibhausgasemissionen. Mit unseren Anlagen ermöglichen wir eine lokale, wirtschaftliche und CO₂-neutrale Energieversorgung – für Kommunen, Industrie und Investoren gleichermaßen.

30.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: A.H.T Syngas Technology N.V. Schimmelt 2-16 5611 ZX Eindhoven Niederlande Telefon: +49 (0)2206 / 95 190 - 0 E-Mail: ir@aht-cleantec.com Internet: www.aht-cleantec.com ISIN: NL0010872388 WKN: A12AGY Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 2205548

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2205548 30.09.2025 CET/CEST