EQS-News: Artnet AG: Ergebnisse der Hauptversammlung 2025 und neue Unternehmensführung

Berlin, 30. September 2025 – Artnet, der führende Anbieter von Marktdaten, Medien und Online-Transaktionen für den Kunstmarkt, hat ihre Hauptversammlung 2025 am 29. September 2025 in Berlin abgehalten. Den Aktionärinnen und Aktionären wurde ein Überblick über das Geschäftsjahr 2024 sowie ein Ausblick für den weiteren Jahresverlauf gegeben.

Schwerpunkte der Hauptversammlung:

Artnet sieht erhebliches Potenzial für weiteres Wachstum und Innovation, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Neue technologische Entwicklungen – etwa ein KI-gestützter Chatbot – eröffnen vielversprechende Perspektiven.

In einem herausfordernden Marktumfeld konnte Artnet den Gesamtmarkt übertreffen und seine Position als führende digitale Plattform im Kunstmarkt weiter ausbauen.

Das Unternehmen setzt ein ambitioniertes Restrukturierungsprogramm um, das Kosteneinsparungen in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar erbracht hat.

Im Rahmen der Hauptversammlung teilte der Aufsichtsrat mit, dass Jacob Pabst nach über 12 Jahren als Vorstand bei Artnet zurückgetreten ist und Andrew Wolff zum Interim-CEO ernannt wurde. Andrew ist Gründer und Vorstand von Beowolff Capital, das kürzlich den erfolgreichen Abschluss des freiwilligen Übernahme- und Delisting-Angebots für die Artnet AG bekanntgegeben hat.

Dr. Pascal Decker, Vorsitzender des Aufsichtsrats, erklärte: „Wir danken Jacob für seine langjährige Leitung von Artnet und heißen Andrew in seiner neuen Führungsrolle willkommen. Der Aufsichtsrat hat volles Vertrauen in die von Andrew Wolff vermittelte Vision, die sich auch im von uns unterstützten freiwilligen Übernahme- und Delisting-Angebot widerspiegelt, und sieht darin eine starke Chance, Artnets Entwicklung und Wachstumskurs zu beschleunigen. Andrew bringt eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz in der Führung mit, und wir sind überzeugt, dass diese Ernennung Artnet für eine spannende neue Phase sehr gut positioniert.“

Andrew Wolff sagte: „Ich wünsche Jacob für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute und danke ihm für seine jahrelange Führung und seinen Einsatz. Wir freuen uns auf das nächste Kapitel von Artnet. Wir beginnen mit der Entwicklung KI-nativer Produkte und Services der nächsten Generation, die die weitere Transformation der Branche vorantreiben und noch mehr Menschen ermöglichen werden, Kunst zu entdecken und zu schätzen.“

Jacob Pabst sagte: „Es war mir eine große Ehre, über 12 Jahre als CEO von Artnet zu wirken. Meiner tiefen Dankbarkeit gilt dem gesamten Artnet-Team, und ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich blicke mit Zuversicht darauf, das weitere Gedeihen des Unternehmens in den kommenden Jahren mitzuerleben.“

Kapitalerhöhung beschlossen: Die Hauptversammlung hat allen Tagesordnungspunkten zugestimmt, einschließlich der vorgeschlagenen Schaffung genehmigten Kapitals.

Entwicklung und Ausblick: Seit der Gründung im Jahr 1989 hat Artnet die Art und Weise revolutioniert, wie Sammler, Fachleute und Kunstliebhaber Kunst entdecken, recherchieren und sammeln. Artnet verzeichnet jährlich über 60 Millionen eindeutige Nutzer und ist damit die weltweit größte Plattform für Kunst. Artnets Marktdaten sind eine wichtige Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 18 Millionen Auktionsergebnisse sowie KI- und ML-gestützte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz und Einblick in den Kunstmarkt bieten.

Im Jahr 2025 wird Artnet weiterhin in Technologie und Produktentwicklung investieren. Ziel ist der Aufbau einer einheitlichen Plattform, die durch Synergien zwischen den Geschäftsbereichen Wachstum fördert. Eine verbesserte User Experience wird Reichweite, Bindung und Conversion sowohl auf dem Artnet-Marktplatz als auch bei den Abonnementprodukten steigern. Investitionen in Vertrieb und Marketing werden 2025 die Conversion-Raten und die Markenbekanntheit weiter erhöhen. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, den Marktanteil der Artnet AG in den Branchen Kunst und Luxus auszubauen.

Über Andrew Wolff: Andrew Wolff ist Chief Executive Officer von Beowolff Capital. Er ist seit 30 Jahren als Private-Markets-Investor in den USA, Europa und Asien tätig. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei Goldman Sachs, wo er zuletzt Global Co-Head der Merchant Banking Division sowie Global Co-Head des Corporate Equity Investing-Geschäfts war. Zudem fungierte er als Co-CIO der Flaggschiff-Private-Equity-Fonds von Goldman Sachs. Er wurde 2006 zum Partner ernannt. Andrew erwarb einen B.A. in Philosophie an der Yale University sowie einen J.D. und M.B.A. an der Harvard Law School bzw. der Harvard Business School.

Über Artnet: Artnet ist mit über 60 Millionen Nutzern pro Jahr die weltweit größte Plattform für Kunst. Artnet wurde 1989 von Hans Neuendorf gegründet und hat die Art und Weise, wie Menschen heute Kunst entdecken, recherchieren und sammeln, revolutioniert. Die Marktdaten von Artnet sind eine entscheidende Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 18 Millionen Auktionsergebnisse und KI- und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz sowie Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von Artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit unseren weltweiten Nutzern und Kunden und bietet eine kuratierte Auswahl von über 290.000 Kunstwerken zum Verkauf an. Die Online-Kunstauktions-Plattform Artnet Auctions bietet Käufern und Verkäufern unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über die Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen. Artnet News ist die meistgelesene Nachrichtenpublikation der Kunstbranche. Die Synergien zwischen den Produkten der Artnet AG bilden ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert. Der Großteil der Geschäfte wird über die 1989 gegründete Artnet Worldwide Corporation, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in New York, abgewickelt. Artnet Worldwide Corp. besitzt eine in London ansässige Tochtergesellschaft, Artnet UK Ltd.

Kontakt:

Sophie Neuendorf, Vice President, Investor Relations

sneuendorf@artnet.com

