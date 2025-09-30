EQS-News: Intelligente Zusammenarbeit für ein florierendes Ökosystem: Huawei FusionSolar richtet erfolgreich den Global Installer Summit aus

EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Sonstiges

Intelligente Zusammenarbeit für ein florierendes Ökosystem: Huawei FusionSolar richtet erfolgreich den Global Installer Summit aus



30.09.2025

DONGGUAN, China, 30. September 2025/PRNewswire/ -- Huawei FusionSolar veranstaltete den 4. und 5. Global Installer Summit in Dongguan. Über 1200 Partner und Installateure aus aller Welt beschäftigten sich intensiv mit den Markttrends im Bereich Photovoltaik und Energiespeichersysteme (ESS), Strategien für Installateure, Erfolgsgeschichten sowie Marketingstrategien und arbeiteten gemeinsam an der Gestaltung einer vielversprechenden Zukunft für dezentrale Energie.

Zhou Jianjun, Vizepräsident von Huawei und Vorsitzender für globales Marketing, Vertrieb und Dienstleistungen von Huawei Digital Power , hielt eine Begrüßungsrede auf dem Gipfeltreffen. Er betonte, dass „jeder Installateur der Werteschöpfer und Lieferant der letzten Meile ist". Er erklärte, dass das Ziel des Gipfels darin bestehe, die Positionierung und Strategien von Huawei Digital Power mit Installateuren weltweit zu teilen, die neuesten Technologien, Produkte und Lösungen vorzustellen und eine nahtlose Kommunikationsplattform zu schaffen. Durch die Zusammenführung branchenführender Praktiken aus aller Welt fördert die Veranstaltung das Unternehmenswachstum durch praktische Erfahrungen und gemeinsame Anstrengungen für eine bessere Zukunft.

Sun Xiaofeng, Vorsitzender des Bereichs Intelligente PV- und ESS-Marketing- und Vertriebsdienstleistungen bei Huawei Digital Power , hielt eine Grundsatzrede zum Thema „Die Kultur und das Innovationssystem von Huawei". Er betonte, dass Huawei Digital Power weiterhin kundenorientiert arbeiten und sich für Digitalisierung, Intelligenz und Dekarbonisierung engagieren werde, um kontinuierliche Investitionen in Spitzentechnologien sicherzustellen. Huawei Digital Power werde die enge Zusammenarbeit mit globalen Partnern und Kunden fortsetzen und zukünftigen Unsicherheiten mit Offenheit begegnen, um eine bessere, grünere Zukunft zu gestalten.

Jack Tong, Vorsitzender des globalen Geschäftsbereichs für intelligente PV- und ESS-Lösungen für Privathaushalte und gewerbliche Kunden bei Huawei Digital Power , stellte die Installationsstrategien von Huawei FusionSolar vor. Er wies darauf hin, dass der Installateur und der EPC die Sicherheitswächter, Qualitätsgaranten und Wertschöpfer auf der letzten Meile bei der Transformation von Energieverbrauchern zu Energie-Prosumenten für Haushalte und Unternehmen sind. Huawei hat sich zum Ziel gesetzt, Installateuren einen einfachen und effizienten Geschäftsablauf zu ermöglichen und mit Anwendern, Installateuren und Partnern für gemeinsamen Erfolg zusammenzuarbeiten.

Allen Zeng, Vorsitzender des Bereichs Technischer Service und Betrieb bei Huawei Digital Power , hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „Gestalten Sie Ihren Erfolg: Intelligentere Installationen, erweiterte Unterstützung, grenzenlose Möglichkeiten". Er zeigte vier wichtige Trends auf: strengere Sicherheitsanforderungen, ein Markt mit Rekordwachstum, die zunehmende Bedeutung von ESS und der Bedarf an neuen Wachstumsmotoren auf dem Markt. Huawei hat ein dreidimensionales Service-System entwickelt, das sich durch hervorragende Qualität, professionelle Kompetenz und eine strategische Vision auszeichnet. Der Fokus liegt auf vereinfachter Installation und Wartung, professionellem technischen Support und Schulungen sowie langfristigen Gewinnen, um Installateuren zum Geschäftserfolg zu verhelfen.

Xia Hesheng, Leiter Marketing bei Huawei Digital Power , hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „Einfachheit macht klüger – Marketingrichtlinien für Installateure", in der er die Bedeutung von Markenbildung und Marketing für den Geschäftserfolg hervorhob. Huawei Digital Power stärkt kontinuierlich die Dynamik der Marke und arbeitet mit Installateuren in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika und Lateinamerika zusammen, um erfolgreiche gemeinsame Marketingmodelle zu entwickeln. Huawei Digital Power wird offen mit Partnern und Installateuren zusammenarbeiten, um Branding- sowie Marketing-Ressourcen und Fachwissen zu teilen, um so den gemeinsamen Geschäftserfolg zu fördern.

Wang Wenyuan, Chefingenieur für intelligente PV-Managementsysteme bei Huawei Digital Power , sprach über: „SmartDesign: Vom Konzept zum Geschäftsplan in 10 Minuten". SmartDesign ist ein Online-Designtool, das viele Herausforderungen effizient löst, denen Installateure bei der Entwicklung von Lösungen für Eigentümer gegenüberstehen, darunter standardisiertes Design, Geräteauswahl sowie intuitive und visuelle Projektvorteile. Installateure können ein Design in nur 10 Minuten fertigstellen, ohne vor Ort sein zu müssen. SmartDesign unterstützt das elektrische Design, die 3D-Modellierung, das PV-Layout und die Erstellung von Gerätelisten. Darüber hinaus kann es detaillierte Berichte erstellen, um die Kapitalrendite („Return on Investment", ROI) des Systems übersichtlich darzustellen, wodurch die Kommunikationseffizienz und die Erfahrung zwischen Eigentümern und Installateuren erheblich verbessert werden.

Die Experten für FusionSolar-Lösungen von Huawei haben darüber hinaus eine eingehende Analyse des Kernwerts der einheitlichen Lösungen für Privathaushalte und gewerbliche Kunden vorgenommen und Installateuren weltweit praktische Einblicke und wichtige Erkenntnisse vermittelt. Installateure aus aller Welt tauschten sich über reale Anwendungsfälle und Erfolgsgeschichten aus und entwickelten durch den dynamischen Austausch zukunftsweisende Ideen und neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit.

Der viermonatige Huawei FusionSolar Creators' Cup (vom 1. April bis zum 31. Juli) wurde erfolgreich mit einer beeindruckenden Preisverleihung abgeschlossen. Installateure aus aller Welt präsentierten beeindruckende Beispiele für umweltfreundliche und kohlenstoffarme Entwicklungen in Privathaushalten und Unternehmen. Durch ihre Brille haben sie authentische Eindrücke und tiefe Einblicke in die Gegenwart und Zukunft nachhaltigen Lebens eingefangen.

Der Gipfel bot eine hochkarätige, inhaltsreiche Agenda, deren Schwerpunkte auf kulturellem Konsens, strategischer Ausrichtung, technologischer Innovation und bahnbrechenden Modellen lagen. Die Veranstaltungen waren mehr als nur ein globales Treffen für Huawei FusionSolar-Installateure. Sie dienten als wichtige Plattformen für den markt- und regionenübergreifenden Wissensaustausch, auf denen Erkenntnisse ausgetauscht und Kompetenzen erweitert wurden. Huawei FusionSolar wird auch in Zukunft eng mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um Branchenwissen zu bündeln, die digitale Transformation im Energiesektor voranzutreiben und eine bessere, umweltfreundlichere Zukunft zu gestalten.

