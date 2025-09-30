EQS-News: TCL heißt die Team TCL Ambassadors Joy Beune und Alex Vinatzer auf der IFA 2025 in Berlin willkommen.

EQS-News: TCL / Schlagwort(e): Sonstiges

Wir feiern Sport, Innovation und den olympischen Geist mit einigen europäischen Sportler-Botschaftern von TCL.

BERLIN, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele, hieß am 6. September die Team TCL Ambassadors Joy Beune und Alex Vinatzer an seinem Stand auf IFA 2025 willkommen. Beide Athleten trafen sich mit Fans, erkundeten die Innovationen von TCL und nahmen an Aktivitäten teil, bei denen Leistung, Design und olympische Werte gefeiert wurden.

Die niederländische Eisschnellläuferin Joy Beune, Weltmeisterin im Eisschnelllauf, und der italienische Skirennläufer Alex Vinatzer, bekannt für seine Präzision und Podiumsplatzierungen, sind zwei der vielversprechendsten Wintersportler Europas. Ihr Besuch markierte den offiziellen Startschuss für die Partnerschaft mit TCL und unterstreicht das Engagement der Marke, die durch Sport und Technologie zu Großartigkeit inspiriert. Während ihres Aufenthalts in der NXTHOME™-Zone hatten Joy und Alex die Gelegenheit, einige der neuesten Vorzeigeprodukte von TCL kennenzulernen und auszuprobieren, darunter den C9K Premium QD-Mini LED-Fernseher, den immersiven Z100 FlexConnect-Lautsprecher, die intelligente FreshIN 3.0-Klimaanlage, die Super Drum-Waschmaschine und den freistehenden Einbaukühlschrank. Die Athleten beteiligten sich auch an der Erstellung von Social-Media-Inhalten und gaben Medieninterviews, in denen sie ihre Sichtweisen zum Thema „Grenzen überschreiten" sowohl auf der Piste als auch abseits davon darlegten und erläuterten, wie Technologie in ihren Trainings- und Erholungsalltag integriert ist.

Diese Aktivierung ist Teil der weltweiten olympischen und paralympischen Partnerschaft von TCL mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in der Kategorie Heim-Audiovisuelle Geräte und Haushaltsgeräte bis 2032. Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement von TCL, Menschen über Kulturen und Generationen hinweg durch die Kraft des Sports zu inspirieren und zu vereinen. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden TCL-Produkte zu neuen Erlebnissen für Fans und Athleten beitragen, von digitalen Anzeigetafeln bei den Olympischen Winterspielen bis hin zu Haushaltsgeräten im Olympischen Dorf.

„Es war beeindruckend, gemeinsam mit TCL an der IFA 2025 teilzunehmen und die neuesten Innovationen zu erleben", erklärte Joy Beune. „Die Energie am Stand, die Interaktion mit den Fans und die Erkenntnis, wie die TCL-Technologie den Alltag unterstützen kann, waren wirklich inspirierend."

Alex Vinatzer fügte hinzu: „Die Botschaft von TCL, zu Großem zu inspirieren, entspricht genau dem, was es bedeutet, als Sportler zu trainieren, an Wettkämpfen teilzunehmen und sich zu verbessern. Ich bin sehr stolz darauf, Teil des Teams TCL zu sein, und freue mich darauf, zu sehen, was diese Partnerschaft noch alles bringen wird."

Beide Athleten werden auch in den kommenden TCL-Kampagnen bis zu den Olympischen Winterspielen in Mailand Cortina 2026 zu sehen sein.

