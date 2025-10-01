EQS-News: Cantourage baut Kapitalmarktpräsenz weiter aus: Neue IR-Leitung und strategischer Fokus auf Europa

EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Personalie

Cantourage baut Kapitalmarktpräsenz weiter aus: Neue IR-Leitung und strategischer Fokus auf Europa



01.10.2025 / 09:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder einer sonstigen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Verbreitungunzulässig wäre. Die wichtigen Hinweise am Ende dieser Mitteilung sind zubeachten.

Berlin, 1. Oktober 2025 – Die Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01, im Folgenden „Cantourage“) setzt ein klares Zeichen für den Kapitalmarkt: Mit Manuel Taverne übernimmt ein ausgewiesener Kapitalmarktexperte die Leitung des Bereichs Investor Relations. Zugleich verstärkt das Unternehmen seine IR-Aktivitäten in Europa, um die Kapitalmarktstrategie proaktiv weiterzuentwickeln und Investorenbeziehungen gezielt auszubauen.

Ab sofort verantwortet Manuel Taverne die Investor-Relations-Aktivitäten der Cantourage. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Kapitalmarkt bringt er fundierte Expertise in strategischer Finanzkommunikation mit und soll insbesondere die Präsenz in den europäischen Finanzmärkten stärken.

„Mit Manuel Taverne gewinnen wir einen erfahrenen Kapitalmarktexperten, der umfassendes Fachwissen und langjährige Erfahrung mitbringt - ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm“, erklärt Cantourage-CEO Philip Schetter.

Cantourage verfolgt das Ziel, seine Position als führender europäischer Anbieter im Bereich medizinisches Cannabis auch gegenüber dem Kapitalmarkt klarer zu kommunizieren. „Unser innovatives Geschäftsmodell und unsere Plattformstrategie unterscheiden uns klar vom Wettbewerb – doch diese Besonderheit wurde bisher vom Kapitalmarkt noch nicht vollständig erfasst“, so Schetter weiter. „Deshalb verstärken wir nun unsere Investor-Relations-Aktivitäten – um unsere Equity Story klarer, transparenter und proaktiver zu kommunizieren.“

Cantourage-CEO Philip Schetter (li.) und Manuel Taverne

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von medizinischem Cannabis. Cantourage ermöglicht es Anbauern weltweit, Produkte in europäischen Medizinmärkten zu verkaufen. Das 2019 gegründete Unternehmen arbeitet mit mehr als 60 Cannabis-Anbauern aus 18 Ländern zusammen. Cantourage stellt höchste pharmazeutische Qualitätsstandards entlang der Wertschöpfungskette sicher und bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Das Unternehmen ist seit dem 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel „HIGH“ geführt.

Weitere Informationen: www.cantourage.com

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für einöffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (ProspektVO) dar.

01.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Cantourage Group SE Feurigstraße 54 10827 Berlin Deutschland E-Mail: info@cantourage.com Internet: https://www.cantourage.com/ ISIN: DE000A3DSV01 WKN: A3DSV0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2206750

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2206750 01.10.2025 CET/CEST