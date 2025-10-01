Werbung ausblenden

EQS-News: Cantourage baut Kapitalmarktpräsenz weiter aus: Neue IR-Leitung und strategischer Fokus auf Europa

EQS Group · Uhr
EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Personalie
01.10.2025 / 09:47 CET/CEST
Berlin, 1. Oktober 2025 – Die Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01, im Folgenden „Cantourage“) setzt ein klares Zeichen für den Kapitalmarkt: Mit Manuel Taverne übernimmt ein ausgewiesener Kapitalmarktexperte die Leitung des Bereichs Investor Relations. Zugleich verstärkt das Unternehmen seine IR-Aktivitäten in Europa, um die Kapitalmarktstrategie proaktiv weiterzuentwickeln und Investorenbeziehungen gezielt auszubauen.

Ab sofort verantwortet Manuel Taverne die Investor-Relations-Aktivitäten der Cantourage. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Kapitalmarkt bringt er fundierte Expertise in strategischer Finanzkommunikation mit und soll insbesondere die Präsenz in den europäischen Finanzmärkten stärken.

„Mit Manuel Taverne gewinnen wir einen erfahrenen Kapitalmarktexperten, der umfassendes Fachwissen und langjährige Erfahrung mitbringt - ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm“, erklärt Cantourage-CEO Philip Schetter.

Cantourage verfolgt das Ziel, seine Position als führender europäischer Anbieter im Bereich medizinisches Cannabis auch gegenüber dem Kapitalmarkt klarer zu kommunizieren. „Unser innovatives Geschäftsmodell und unsere Plattformstrategie unterscheiden uns klar vom Wettbewerb – doch diese Besonderheit wurde bisher vom Kapitalmarkt noch nicht vollständig erfasst“, so Schetter weiter. „Deshalb verstärken wir nun unsere Investor-Relations-Aktivitäten – um unsere Equity Story klarer, transparenter und proaktiver zu kommunizieren.“

Cantourage-CEO Philip Schetter (li.) und Manuel Taverne

Über Cantourage
Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von medizinischem Cannabis. Cantourage ermöglicht es Anbauern weltweit, Produkte in europäischen Medizinmärkten zu verkaufen. Das 2019 gegründete Unternehmen arbeitet mit mehr als 60 Cannabis-Anbauern aus 18 Ländern zusammen. Cantourage stellt höchste pharmazeutische Qualitätsstandards entlang der Wertschöpfungskette sicher und bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Das Unternehmen ist seit dem 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel „HIGH“ geführt.

Weitere Informationen: www.cantourage.com

01.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Cantourage Group SE
Feurigstraße 54
10827 Berlin
Deutschland
E-Mail:info@cantourage.com
Internet:https://www.cantourage.com/
ISIN:DE000A3DSV01
WKN:A3DSV0
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2206750
Ende der MitteilungEQS News-Service

2206750 01.10.2025 CET/CEST

