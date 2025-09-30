Werbung ausblenden

EQS-NVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 30.09.2025, 11:24 Uhr CET/CEST - pferdewetten.de AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: pferdewetten.de AG
Korrektur der Veröffentlichung vom 30.09.2025, 11:24 Uhr CET/CEST - pferdewetten.de AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.09.2025 / 17:31 CET/CEST
Korrektur einer Veröffentlichung vom 30.09.2025

1. Angaben zum Emittenten

pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)29.09.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

8.534.951
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Sprache:Deutsch
Unternehmen:pferdewetten.de AG
Internet:www.pferdewetten.ag
