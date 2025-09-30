EQS-NVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 30.09.2025, 11:24 Uhr CET/CEST - pferdewetten.de AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: pferdewetten.de AG
Korrektur der Veröffentlichung vom 30.09.2025, 11:24 Uhr CET/CEST - pferdewetten.de AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.09.2025 / 17:31 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Korrektur einer Veröffentlichung vom 30.09.2025
1. Angaben zum Emittenten
|pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|29.09.2025
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|8.534.951
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
30.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|pferdewetten.de AG
|Kaistr. 4
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.pferdewetten.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2206274 30.09.2025 CET/CEST