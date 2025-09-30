HENSOLDT - Momentum plus Flaggenausbruch

Keine Frage: Die Hensoldt-Aktie zählt derzeit zu den absoluten Momentum-Werten auf dem deutschen Kurszettel. Das gleichzeitige Ausprägen einer charttechnischen Konsolidierungsflagge sorgt aktuell dafür, dass eines unserer absoluten Lieblingssetups vorliegt: Die Kombination aus einer hohen Relativen Stärke (Levy) und dem Ausbruch aus einem Konsolidierungsmuster. Im Fall des Defence-Titels schließt der Spurt über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 101,42 EUR) eine trendbestätigende Flagge ab und sorgt damit erneut für ein prozyklisches Einstiegssignal. Aus der Höhe der Formation ergibt sich ein rechnerisches Kursziel im Bereich von 125 EUR. Perspektivisch winkt zur Belohnung ein nachhaltiger Sprung über das bisherige Allzeithoch bei 108,90 EUR und ein deutlicher Vorstoß in „uncharted territory“. Bei einem derart starken Trend – wie derzeit bei der Hensoldt-Aktie – sollten Anlegerinnen und Anleger immer auch nach Möglichkeiten suchen, um den Stopp nachzuziehen und damit einen Teil der bisher aufgelaufenen Kursgewinne zu sichern. Während die alte Flaggenbegrenzung als enge Absicherung fungiert, lassen strategische Investorinnen und Investoren ihren Positionen mit einem Stop-Loss auf Basis des Vorwochentief (94,50 EUR) etwas mehr Luft zum Atmen.

HENSOLDT (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HENSOLDT

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.