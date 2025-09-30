Werbung ausblenden
HENSOLDT - Momentum plus Flaggenausbruch

HSBC · Uhr
Rüstung
HSBC Daily Trading

Momentum plus Flaggenausbruch

Keine Frage: Die Hensoldt-Aktie zählt derzeit zu den absoluten Momentum-Werten auf dem deutschen Kurszettel. Das gleichzeitige Ausprägen einer charttechnischen Konsolidierungsflagge sorgt aktuell dafür, dass eines unserer absoluten Lieblingssetups vorliegt: Die Kombination aus einer hohen Relativen Stärke (Levy) und dem Ausbruch aus einem Konsolidierungsmuster. Im Fall des Defence-Titels schließt der Spurt über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 101,42 EUR) eine trendbestätigende Flagge ab und sorgt damit erneut für ein prozyklisches Einstiegssignal. Aus der Höhe der Formation ergibt sich ein rechnerisches Kursziel im Bereich von 125 EUR. Perspektivisch winkt zur Belohnung ein nachhaltiger Sprung über das bisherige Allzeithoch bei 108,90 EUR und ein deutlicher Vorstoß in „uncharted territory“. Bei einem derart starken Trend – wie derzeit bei der Hensoldt-Aktie – sollten Anlegerinnen und Anleger immer auch nach Möglichkeiten suchen, um den Stopp nachzuziehen und damit einen Teil der bisher aufgelaufenen Kursgewinne zu sichern. Während die alte Flaggenbegrenzung als enge Absicherung fungiert, lassen strategische Investorinnen und Investoren ihren Positionen mit einem Stop-Loss auf Basis des Vorwochentief (94,50 EUR) etwas mehr Luft zum Atmen.

HENSOLDT (Weekly)

Chart HENSOLDT
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HENSOLDT

Chart HENSOLDT
Quelle: LSEG, tradesignal²



Hensoldt

