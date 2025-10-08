NVIDIA weitet Beteiligung an Xai aus | Peak-Wachstum noch weit entfernt.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Wir sehen eine vorbörslich uneinheitlich bis leicht freundliche Tendenz. Der KI-Sektor wird durch einen weiteren Deal zwischen NVIDIA und Xai erneut im Fokus stehen. Im Zuge einer weiteren Finanzierungsrunde bei Xai, weitet NVIDIA die Beteiligung an dem von Elon Musk gegründeten Unternehmen aus. AMD hält auch bereits eine Beteiligung an Xai. Der auf Verbindlichkeiten beruhende Teil der $20 Mrd. Finanzierung wird durch die Grafik-Prozessoren von NVIDIA besichert. Der Kreislauf an Deals und Produkten rückt damit erneut in den Fokus. Gestern tauchten Bedenken auf, dass Oracle mit der Vermietung von NVIDIA-Severn erstaunlich wenige Geld verdient, und bei einigen Deals sogar Geld verliert. Der Wirtschaftskalender ist ansonsten dünn, mit lediglich dem Analystentag von Honeywell im Fokus.



00:00 Intro

00:23 Status KI Spekulationsblase | Rekordzahlen bei Privatanlegern

04:23 Meldung: Oracle Daten zeigen schwache Gewinnmargen

06:22 NVIDIA & Xai: Kreislauf-Deal stärkt KI-Monopolisierung

10:41 Analysten Tech-Sektor: Dell | Roblox | Tesla

12:53 Ausblick heute

13:59 NY Verbrauchervertrauen | KPMG Umfrage zu Preisanhebungen

15:03 Shutdown: Keine Vortschritte | über 2 Mio. Einwanderer ausgewiesen

15:45 Frankreich: Lege beruhigt sich | Deutschland: Industrie schwach

17:01 Meldungen: Halbleiter | Applied Materials | Tesla | Ford u.m.

19:06 Analysten: United Health | FedEx | Eli Lilly



