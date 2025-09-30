Werbung ausblenden

Matador Secondary Private Equity AG - Halbjahresbericht 2025

EQS Group · Uhr
Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Private Equity
30.09.2025 / 07:00 CET/CEST

Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglements der BX Swiss

  • Währungsbereinigtes Halbjahresergebnis steigt im Jahresvergleich um 23% auf 1,62 Mio. CHF
  • Erfolg aus dem Private-Equity-Portfolio beläuft sich auf 2,98 Mio. CHF
  • Schwacher USD belastet das ausgewiesene Halbjahresergebnis

Sarnen, 30. September 2025 – Die Matador Secondary Private Equity AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 ein währungsbereinigtes Ergebnis von 1,62 Mio. CHF, gegenüber 1,32 Mio. CHF im Vorjahreszeitraum. Der Buchwert des Private-Equity-Portfolios setzte seinen stabilen Wachstumskurs fort und stieg im selben Zeitraum um 2,98 Mio. CHF, nach einem Zuwachs von 3,12 Mio. CHF im ersten Halbjahr 2024.

Der starke Rückgang des USD gegenüber dem CHF im ersten Halbjahr 2025 führte zu einem berichteten Verlust von 5,3 Mio. CHF. Dieser Währungseffekt hat jedoch nur einen begrenzten Einfluss auf den Cashflow des Unternehmens. Im Vordergrund steht weiterhin die aktive Investitionstätigkeit in das Portfolio mit einem Volumen von über 4 Mio. CHF, die größtenteils durch erhaltene Ausschüttungen finanziert werden konnte. Insgesamt ergibt sich ein nahezu ausgeglichener Free Cash Flow (FCF) von -0,5 Mio. CHF.

Die Matador Secondary Private Equity AG ist über 22 Private-Equity-Fonds breit diversifiziert und indirekt an über 1.000 Unternehmen beteiligt. Die Portfolio-Performance der vergangenen Jahre unterstreicht eindrucksvoll, dass sich mit unserer Secondary Private Equity Strategie auch in herausfordernden Marktphasen stabile und weitgehend unkorrelierte Renditen erzielen lassen. Vor diesem Hintergrund blickt Matador optimistisch auf das Geschäftsjahr 2025 und erwartet erneut ein erfolgreiches Ergebnis. Bei zukünftigen Neuinvestitionen werden wir unsere bewährte Strategie fortführen, erzielte Gewinne gezielt reinvestieren und unser Portfolio kontinuierlich weiter ausbauen. Die nachhaltige Finanzierung der Gesellschaft bleibt dabei ein zentrales Anliegen und hat höchste Priorität.

Private Equity ist Eigenkapital, das Unternehmen von Investoren zur Verfügung gestellt wird. Im Gegensatz zur klassischen Kreditvergabe durch Banken, beteiligt sich ein Investor direkt an den Unternehmen, um deren Entwicklung aktiv zu unterstützen und am Erfolg teilzuhaben.

Über die Matador Secondary Private Equity AG

Die Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments. Durch diese Anlagestrategie hat die Gesellschaft ein breit diversifiziertes Portfolio aufgebaut – gestreut über Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen. Seit über 20 Jahren erzielt Matador mit ihrem Private-Equity-Portfolio eine durchschnittliche jährliche Rendite von rund 12%. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über Frankfurt/XETRA handelbar.


Kontakt

Matador Secondary Private Equity AG

Tel: +41 41 662 1062

Email: office@matador.ch

www.matador.ch

Private Equity Holding
MATADOR PART. GRP SF 1

