Pressestimme: 'Südwest Presse' zur AfD bei den Kommunalwahlen

dpa-AFX · Uhr
ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest Presse" zur AfD bei den Kommunalwahlen:

"Es hat also wieder nicht geklappt für die Rechten. Auch in Gelsenkirchen, Hagen und Duisburg hat die AfD in der Stichwahl verloren, sie wird weiterhin keinen Oberbürgermeister stellen. Keine Stadt mit über 10.000 Einwohnern hat bisher einen AfD-Bürgermeister gewählt und selbst darunter sind es gerade einmal drei. Aber: Schon in den nächsten Wochen hat die AfD bei den Kommunalwahlen in Brandenburg, wo die Rechten in Frankfurt/Oder, Oranienburg und Eisenhüttenstadt in der Stichwahl stehen, erneut die Chance, den Trend umzukehren. Womit lässt sich der große Unterschied zu Wahl- und Umfrageergebnissen im Bund und den Ländern erklären? Wenn die Probleme konkret werden und den Alltag spürbar betreffen, sind die Fundamentalopposition der AfD und die Versprechungen der Kandidaten - die häufig genug überhaupt nicht auf kommunaler Ebene umsetzbar wären - auf einmal deutlich unattraktiver."/yyzz/DP/men

