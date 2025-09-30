Werbung ausblenden

Thyssenkrupp-Marine-Tochter umgarnt Investoren und verspricht Dividende

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Thyssenkrupp-Logo vor Gebäuden
Quelle: Marcel Paschertz - stock.adobe.com

Die an die Börse strebende Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS lockt die Anleger mit dem Versprechen baldiger Dividendenzahlungen.

Bereits für das Anfang Oktober beginnende Geschäftsjahr 2025/26 wolle der U-Boot-Bauer eine Gewinnbeteiligung ausschütten, wie am Dienstag aus einer Präsentation anlässlich des Kapitalmarkttags hervorging.

TKMS strebe eine Dividendenauszahlung von 30 bis 50 Prozent des Nettokonzerngewinns an. Zudem setze sich das Unternehmen eine Ebit-Marge von mehr als sieben Prozent zum Ziel und ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von etwa zehn Prozent. Thyssenkrupp will nach dem für Oktober angepeiltenBörsengang von TKMS 51 Prozent an dem Unternehmen halten.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Thyssenkrupp

Das könnte dich auch interessieren

Rheinmetall nahe Rekord
Trump-Wende schiebt Rüstung an24. Sept. · dpa-AFX
Trump-Wende schiebt Rüstung an
Europas größter Munitionshersteller
Rheinmetall liefert im Auftrag der USA Munition nach Osteuropagestern, 09:50 Uhr · Reuters
Rheinmetall liefert im Auftrag der USA Munition nach Osteuropa
Aktien New York Ausblick
Wall Street nach Inflationsdaten mit Gewinnen erwartet26. Sept. · dpa-AFX
Wall Street nach Inflationsdaten mit Gewinnen erwartet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Runheute, 12:45 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden