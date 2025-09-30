Thyssenkrupp-Marine-Tochter umgarnt Investoren und verspricht Dividende

Die an die Börse strebende Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS lockt die Anleger mit dem Versprechen baldiger Dividendenzahlungen.

Bereits für das Anfang Oktober beginnende Geschäftsjahr 2025/26 wolle der U-Boot-Bauer eine Gewinnbeteiligung ausschütten, wie am Dienstag aus einer Präsentation anlässlich des Kapitalmarkttags hervorging.

TKMS strebe eine Dividendenauszahlung von 30 bis 50 Prozent des Nettokonzerngewinns an. Zudem setze sich das Unternehmen eine Ebit-Marge von mehr als sieben Prozent zum Ziel und ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von etwa zehn Prozent. Thyssenkrupp will nach dem für Oktober angepeiltenBörsengang von TKMS 51 Prozent an dem Unternehmen halten.