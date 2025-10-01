Werbung ausblenden

AKTIEN IM FOKUS: Stahlwerte erneut gefragt - Hoffnung auf geringere Einfuhren

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Stahlwerte haben am Mittwoch einmal mehr von der Hoffnung auf einen gewissen Schutz der Branche vor Importen profitiert. Die Papiere vom Branchenprimus ArcelorMittal kletterten um mehr als 5 Prozent auf ein Hoch seit 2022. Salzgitter zogen mit fast 8 Prozent Plus wieder Richtung Jahreshoch. Thyssenkrupp kratzten mit etwa 2 Prozent Plus bereits daran.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete über protektionistische Pläne der EU. Die Politiker hätten vor, die Einfuhrquote für ausländischen Stahl auf die Hälfte zu reduzieren. Für darüber hinausgehende Importe habe EU-Industriekommissar Stephan Sejourne hinter verschlossenen Türen Zölle angekündigt, die jenen anderer Staaten gegen Stahl-Importe aus der EU entsprächen. Die USA verlangen aktuell 50 Prozent. Zuletzt hatte bereits das "Handelsblatt" über einen verstärkten Schutz der Branche berichtet./ag/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Thyssenkrupp
Salzgitter
ArcelorMittal

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstiegheute, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden