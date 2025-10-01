Alphabet – KI-Boom sorgt für glänzende Aussichten!

Werbung

Alphabet gehört zu den spannendsten Storys bei den US-Megacaps im Technologiesektor. Dank seiner hochprofitablen Tochter Google ist Alphabet nicht nur im Suchmaschinen- und Anzeigengeschäft sowie im Bereich Onlinewerbung führend und damit in der Lage, seine Marktposition in Zukunftssegmenten wie generative KI weiter auszubauen. Hier mischt Alphabet mit Gemini AI ohnehin ganz vorne mit, während man seine Marktposition in diesem Segment mittelfristig durch Produktinnovationen wie dem Videogenerator VEO weiter ausbaut und auch im Bereich Quantencomputing ganz vorne mitmischt.

Alphabet mischt bei Megatrends KI und Quantencomputing ganz vorne mit!

Alphabet hat sich im Bereich generativer KI dank Gemini zu einem der führenden Player gemausert und versteht es dabei geschickt, den KI-Assistenten in bestehende Applikationen zu integrieren. So ist die neueste Version des KI-Bots Gemini 2.5 mittlerweile in allen Google-Produkten – darunter Google Suche, Gmail und YouTube – integriert und bietet dabei Nutzern vielversprechende neue Möglichkeiten. In der Suche sorgt Gemini 2.5 über „AI Overviews“ und den neuen AI-Mode für deutlich kontextreichere Ergebnisse, während Gmail intelligente Textvorschläge, automatische Zusammenfassungen und konversationsbasierte Workflows ermöglicht. YouTube wiederum profitiert von Funktionen wie automatischen Inhaltszusammenfassungen, personalisierten Videoempfehlungen und interaktiven Chatbots, die Hintergrundinformationen liefern oder Inhalte erklären. Durch diese enge Verzahnung zwischen KI und Kernprodukten stärkt Alphabet nicht nur seine Marktposition, sondern eröffnet neue Monetarisierungsoptionen im Werbe- und Cloudgeschäft. Auch im Zukunftsmarkt Quantencomputing mischt Alphabet mittlerweile ganz vorne mit. Ein von Google entwickelter Quantencomputer konnte eine Aufgabe, für die selbst leistungsstarke Supercomputer mehr als 10 Septillionen Jahre benötigen, in knapp fünf Minuten lösen. Laut Hartmut Neven, Gründer von Google Quantum AI, konnte Google damit in diesem Zukunftsfeld einen wichtigen Durchbruch erzielen. Nun will man den auf dem hauseigenen Willow-Chip basierenden Quantencomputer zeitnah für die Lösung komplexer Aufgaben einsetzen, die bislang von „herkömmlichen“ Supercomputern nicht bewältigt werden können. Quantencomputer gelten neben KI als das „Next Big Thing“ im Technologiesegment, da sich mit der enormen Rechenpower nicht nur komplexe Probleme und Fragestellungen wie etwa die Modellierung von Wettertrends oder Prognosen über die Auswirkungen des Klimawandels erstellen lassen. Frische Impulse erhofft man sich durch den Einsatz von Quantencomputern auch in Schlüsselbranchen wie der Pharma- und Biotechindustrie etwa bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe und Medikamente. Gleiches gilt für die Entwicklung neuer High-End-Materialien für die Bereiche Luft- und Raumfahrt. Gelingt es Google Quantum AI, einen serienreifen Prototypen zu entwickeln, dürfte Alphabet auch in diesem Zukunftssegment eine führende Rolle einnehmen.

Alphabet – Google-KI-Produktoffensive sollte Wachstum deutlich ankurbeln!

Auf der Google I/O 2025 präsentierte Alphabet eine umfassende KI-Offensive, mit der man seine Marktposition gegenüber Konkurrenten wie OpenAI, Microsoft und anderen Big-Playern weiter ausbauen will. Im Mittelpunkt stand die Weiterentwicklung der Gemini-Plattform und insbesondere das neue Modell Gemini 2.5 Pro mit dem „Deep Think“-Modus, der komplexe Aufgaben durch verbesserte Schlussfolgerungen bewältigen kann. Für professionelle Nutzer wurde das Premiumabo „Gemini Ultra“ eingeführt, das für 249,99 USD monatlich Zugang zu exklusiven KI-Tools wie dem Videogenerator VEO 3, der Bildbearbeitungs-App Flow und 30 TB Cloudspeicher bietet. Mit „Project Astra“ präsentierte Google auch den Prototypen eines KI-Assistenten der neuesten Generation: Der universelle Assistent kombiniert Spracheingaben mit visuellen Informationen, analysiert in Echtzeit das Geschehen seiner Umgebung und kann entsprechend interagieren. Damit hebt Google die Mensch-Maschine-Kommunikation auf ein neues Niveau. Durch diese multimodale Fähigkeit eignet sich der Assistent nicht nur für klassische Endgeräte wie Smartphones, Tablets oder PCs, sondern eröffnet auch neue Anwendungsmöglichkeiten – etwa in smarten Brillen. einem Zukunftsfeld, in dem Google künftig ebenfalls ganz vorne mitmischen will. Auch hier will Alphabet künftig eine führende Rolle einnehmen. Die vorgestellten Prototypen der Android XR-Smart-Glasses ähneln herkömmlichen Brillen, sind jedoch mit Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern und einem diskreten In-Lens-Display ausgestattet. In Kombination mit einem Smartphone können Nutzer durch einfaches Antippen der Brille den KI-Assistenten Gemini aktivieren, der in Echtzeit Informationen über die Umgebung liefert, Nachrichten sendet oder Navigationshinweise gibt, und außerdem mit einem Life-Übersetzungsassistenten ausgestattet ist, bei der die Brille gesprochene Sprache erkennt und in Echtzeit Untertitel im Sichtfeld des Nutzers anzeigt.

Alphabet überzeugt mit sehr starken Q2-Zahlen!

Alphabet konnte zuletzt mit einem sehr soliden Q2-Zahlenwerk aufwarten. Mit einem Umsatzplus von 14 % auf 96,4 Mrd. USD lag man recht deutlich über den Erwartungen (Konsens: 93,41 Mrd. USD). Deutliche Zuwächse hatte man vor allem im Brot- und Buttergeschäft vorzuweisen, wobei man hier im Bereich Internet-Suche dank neuer KI-Features wie AI Overviews und AI Mode ein deutliches Erlösplus von 11,7 % verbuchte, während man im Werbegeschäft Google Advertising (+10,4 %) ebenfalls zweistellige Zuwächse gezeigt hatte. Überzeugen konnte einmal mehr auch die hochprofitable Cloudsparte von Alphabet, die mit einem Plus von knapp 32 % auf 13,6 Mrd. USD erneut sehr stark performt hatte und mit 2,83 Mrd. USD einen neuen Rekordwert beim operativen Ergebnis einfahren konnte. Auch unterm Strich überzeugte Alphabet trotz milliardenschwerer Investitionen in den Ausbau der Cloudinfrastruktur erneut mit einem deutlichen EPS-Anstieg von 22,2 % auf 2,31 USD, womit man die Konsenserwartungen von 2,16 USD deutlich übertreffen konnte. Die von Alphabet im Anschluss angekündigte deutliche Aufstockung der Cloudinfrastrukturinvestitionen auf insgesamt 85 Mrd. USD dürfte sich langfristig bezahlt machen, zumal die hochprofitable Cloudsparte mit einer operativen Gewinnmarge von rund 20 % zu den Wachstumstreibern bei Alphabet gehört!

Mögliche Zerschlagung von Alphabet durch Gerichtsentscheidung abgewendet – Alphabet sollte Wachstum nachhaltig beschleunigen.

Für Rückenwind sorgte zuletzt bei Alphabet auch eine mit Spannung erwartete Gerichtsentscheidung. Ein US-Gericht hatte dabei eine bereits 2020 von der US-Regierung eingereichte Klage, die den Internetgiganten zum Verkauf des Webbrowsers Chrome und seines Android-Betriebssystems zwingen sollte, abgewiesen. Einschränkungen gibt es lediglich bei exklusiven Verträgen mit Geräteherstellern und Browserentwicklern. Außerdem darf Alphabet auch künftig Vereinbarungen mit Smartphoneherstellern wie Apple oder Samsung Electronics treffen, um Google als Standardsuchmaschine beim iPhone oder anderen populären Android-Geräten listen zu lassen. Damit sichert sich Alphabet die Marktführerschaft im lukrativen Suchmaschinensegment, was gleichzeitig hohe Einnahmen im Anzeigen- und Internetwerbesegment garantiert. Da man seine dominierende Marktposition im Suchmaschinengeschäft dank neuer KI-Tools wie AI Overview weiter ausbauen kann, sollte das Kerngeschäft bei Alphabet auch in den kommenden Quartalen weiter deutlich anziehen. Alphabet gehört bei den Megacaps im Technologiesektor zu unseren Top-Favoriten, da man neben dem hochprofitablen Brot- und Buttergeschäft rund um die Bereiche Internetsuche und Google Advertising auch im Megamarkt für generative KI-Applikationen ganz vorne mitmischt. Damit hat man gute Chancen, seinen dynamischen Wachstumskurs mittelfristig nachhaltig zu beschleunigen. Aktuell rechnet der Analystenkonsens für das laufende Fiskaljahr mit einem EPS von 9,71 USD, während der Gewinn je Aktie in 2026 bei 1.071 USD erwartet wird. In 2027 liegen die Konsenserwartungen laut FactSet bereits bei einem Gewinn von 12,13 USD je Aktie, womit das KGV auf 20,1 sinkt.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU2ZM4, das am 25.09.2026 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 230,00 USD begrenzt. Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie an der maßgeblichen Börse am 18.09.2026 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Anleger den EUR-Gegenwert des Höchstbetrags von 230,00 USD.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem EUR-Gegenwert des Referenzpreises multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.09.2026 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie am 18.09.2026 auf oder über 230,00 USD liegen wird.

Stand: 30.09.2025, DZ BANK AG / Online-Redaktion