ANALYSE-FLASH: UBS belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat Continental nach einem Informationsgespräch des Reifen- und Kunststofftechnikkonzerns mit Analysten auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Es habe einige positive Signale zu den am 6. November anstehenden Quartalszahlen gegeben, schrieb David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei verwies er auf Aussagen zur operativen Ergebnis-Marge im dritten Quartal und darauf, dass sich die Auftragslage in den vergangenen Wochen verbessert habe. Der Auftragseingang für den Winter wäre stark und der Start ins vierte Quartal sei gut gewesen, habe es geheißen./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

