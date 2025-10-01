EQS-DD: Daimler Truck Holding AG: Eva Barbara Scherer, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.10.2025 / 08:26 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Eva Barbara Nachname(n): Scherer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Daimler Truck Holding AG

b) LEI

529900PW78JIYOUBSR24

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000DTR0CK8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 35,00 EUR 70.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 35,0000 EUR 70.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: München MIC: XMUN

Sprache: Deutsch Unternehmen: Daimler Truck Holding AG Fasanenweg 10 70771 Leinfelden-Echterdingen Deutschland Internet: www.daimlertruck.com

101002 01.10.2025 CET/CEST