EQS-News: ANICAV und seine Kampagne „Red Gold From Europe" auf der ANUGA mit einem köstlichen Verkostungsprogramm.

Fünf Tage lang großartige Rezepte rund um italienische und EU-Bio-Tomatenkonserven.

NEAPEL, Italien, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Anicav – der italienische Verband der Gemüsekonservenindustrie – freut sich, seine Teilnahme an der ANUGA 2025, einer der weltweit führenden Lebensmittelmessen, bekannt zu geben. Der Verband wird einem internationalen Publikum die Vorzüge und die Vielfalt italienischer Bio-Tomatenkonserven präsentieren.

BESUCHEN SIE UNS!

HALLE 5.1 – STAND F041G

Die Messebesucher erfahren nicht nur alles über die Qualität unseres „roten Goldes" aus Europa, den Bio-Tomatenkonserven, sondern können dank der köstlichen Rezepte, die täglich vom italienischen Koch Rosario Monachello zubereitet werden, auch ihre Vielseitigkeit entdecken und ihren guten Geschmack genießen.

Einer der wichtigsten Faktoren, der italienische und EU-Bio-Tomatenkonserven auszeichnet, ist das europäische Engagement für nachhaltige Anbaumethoden. Diese Tomaten werden auf sorgfältig gepflegten Feldern angebaut und profitieren von den idealen Klima- und Bodenbedingungen, die Europa zu bieten hat. Das Ergebnis sind Tomaten mit einem süßen, reichhaltigen Geschmack, die vor natürlichem Aroma nur so strotzen. Da sie die Essenz des Farm-to-Table-Konzepts verkörpern, ist es keine Überraschung, dass sie bei Spitzenköchen so beliebt sind. Sie sind nicht nur köstlich, sondern auch reich an wichtigen Nährstoffen. Tomaten, insbesondere Bio-Tomaten, sind eine reichhaltige Quelle für Vitamine und Antioxidantien und tragen zu einer gesunden Ernährung bei.

Bio-Tomaten „Red Gold From Europe" sind außerdem unglaublich vielseitig. Ob für eine klassische italienische Pastasoße, einen frischen spanischen Gazpacho oder ein herzhaftes französisches Ratatouille – diese Tomaten mit ihrer natürlichen Süße verleihen jedem Gericht Tiefe, und ihr Geschmack und Aroma begeistern jeden Gaumen.

„Die deutschen Konsumenten sind sich der Qualität und Vielseitigkeit italienischer und EU-Bio-Tomatenkonserven bereits bewusst, wie der positive Trend der Importe nach Deutschland zeigt", sagte Giovanni De Angelis, Generaldirektor von ANICAV. „In den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 stiegen die Importe von Bio-Tomatenkonserven aus Italien im Einklang mit den Daten für 2024 von 18,8 Millionen Euro auf 20,5 Millionen Euro, was die stetig steigende Nachfrage nach diesen Produkten widerspiegelt. Die ANUGA ist eine hervorragende Plattform für die Mitgliedsunternehmen der ANICAV, um ihre internationalen Partnerschaften zu stärken, die italienische Agrarqualität zu fördern und das kulinarische Erbe zu feiern, das italienische Bio-Tomatenkonserven zu einem weltweiten und deutschen Favoriten macht."

Über Red Gold aus Europa„Red Gold from Europe" ist der Name der Kampagne, die von ANICAV – dem italienischen Verband der Gemüsekonservenindustrie – durchgeführt und von der Europäischen Union kofinanziert wird, um das Bewusstsein für Bio-Tomatenkonserven zu schärfen, die zu 100 % in Europa hergestellt werden.

Einblicke in die europäische und italienische Tomatenindustrie sowie köstliche Rezepte mit Bio-Tomatenkonserven finden Sie auf unserer Website https://redgoldfromeurope.de/.Folgen Sie uns auch auf

