TRADER 2025: Darauf setzen die Spieler! | Gold | NVIDIA | Rheinmetall | DAX| Börse Stuttgart

In dieser spannenden Halbzeitanalyse des TRADER Börsenspiels werfen Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Anja Schneider (Société Générale) einen Blick auf die bisherigen Entwicklungen und Strategien der Teilnehmenden. Erfahre, welche Aktien im Fokus stehen und warum es sich jetzt auch noch lohnt teilzunehmen. Der Hauptpreis ist ein Range Rover Evoque im Wert von rund 65.000 €.



Timestamps:

00:00 ► Halbzeitanalyse - so läuft es 2025

01:21 ► Enges Rennen an der Spitze

02:20 ► Marktentwicklungen und Basiswerte im Fokus

03:26 ► Die Gewinne beim Börsenspiel TRADER 2025

04:46 ► Doppelte Gewinnchance durch Spielgruppen

06:03 ► Strategien und Tipps für die zweite Halbzeit

08:48 ► Warum sich anmelden jetzt noch lohnt!

09:49 ► Verabschiedung



