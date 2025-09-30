Werbung ausblenden
TRADER 2025: Darauf setzen die Spieler! | Gold | NVIDIA | Rheinmetall | DAX| Börse Stuttgart

Börse Stuttgart · Uhr
RüstungKI
► Darum geht's im Video:
In dieser spannenden Halbzeitanalyse des TRADER Börsenspiels werfen Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) und Anja Schneider (Société Générale) einen Blick auf die bisherigen Entwicklungen und Strategien der Teilnehmenden. Erfahre, welche Aktien im Fokus stehen und warum es sich jetzt auch noch lohnt teilzunehmen. Der Hauptpreis ist ein Range Rover Evoque im Wert von rund 65.000 €.

Timestamps:
00:00 ► Halbzeitanalyse - so läuft es 2025
01:21 ► Enges Rennen an der Spitze
02:20 ► Marktentwicklungen und Basiswerte im Fokus
03:26 ► Die Gewinne beim Börsenspiel TRADER 2025
04:46 ► Doppelte Gewinnchance durch Spielgruppen
06:03 ► Strategien und Tipps für die zweite Halbzeit
08:48 ► Warum sich anmelden jetzt noch lohnt!
09:49 ► Verabschiedung

Aufzeichnung der Webinare: https://www.youtube.com/@SGZertifikate

🕐 Das Video wurde am 30.09.2025 um 15:30 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.

