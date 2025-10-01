EQS-News: Aus Alt mach Neu: PNE und e.disnatur planen den Windpark Seelow zu repowern

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aus Alt mach Neu: PNE und e.disnatur planen den Windpark Seelow zu repowern



Corporate News

Aus Alt mach Neu: PNE und e.disnatur planen den Windpark Seelow zu repowern

Erste Planungen laufen

Mehr Leistung mit weniger Windenergieanlagen

Cuxhaven/Seelow, 1. Oktober 2025 – Nordwestlich der Stadt Seelow im Landkreis Märkisch-Oderland befindet sich der Windpark Seelow, auch bekannt unter den Namen Windpark Seelow-Gusow oder Windpark Vierlinden. Vor über 20 Jahren in Betrieb gegangen, haben die neun Anlagen nun das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

Die PNE AG und e.disnatur Erneuerbare Energien GmbH planen daher den Windpark zu repowern und dabei die alten Windenergieanlagen durch bis zu sechs moderne und leistungsfähigere Anlagen zu ersetzen. Damit einher geht eine deutliche Leistungssteigerung. Der neue Windpark könnte über mehr als die doppelte Leistung des alten verfügen, mit einer entsprechend höheren Produktion von sauberer Energie.

Das Repowering dient also dazu, die Effizienz und Stromerzeugung deutlich zu steigern, während gleichzeitig die Anzahl der Anlagen reduziert wird.

Verträge mit den Landeigentümern für die geplanten Standorte sind abgeschlossen, so dass nun die konkreten Planungen und weitere Abstimmungen mit den verschiedenen Akteuren vor Ort fortgesetzt werden können.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.

Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 – 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 – 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

