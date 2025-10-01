Werbung ausblenden

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Weiteres Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Deutsche Rohstoff AG: Weiteres Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen

01.10.2025 / 08:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Weiteres Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen

  • Aktienrückkaufprogramm 2025 in Höhe von rund 4,0 Mio. EUR abgeschlossen
  • 105.697 Aktien für durchschnittlich 37,84 EUR zurückgekauft
  • Zahl der dividendenberechtigten Aktien sinkt um rund 2,2% auf 4.790.041 Stück

Die Deutsche Rohstoff AG hat gestern das

Aktienrückkaufprogramm 2025

abgeschlossen. Der ursprünglich bis Mai 2026 terminierte Rückkauf im Gesamtwert von rund 4,0 Mio. EUR konnte damit bereits innerhalb von gut fünf Monaten und damit erneut vorzeitig umgesetzt werden. Insgesamt wurden 105.697 Aktien mit einem Durchschnittskurs von 37,84 EUR zurückgekauft. Die Gesamtzahl der dividendenberechtigten Aktien sinkt damit um rund 2,2% auf 4.790.041 Stück. Die zurückgekauften Aktien werden in den kommenden Tagen eingezogen. Gemäß Beschluss der Hauptversammlung 2022 ist der Vorstand ermächtigt, bis zu 10% der Aktien zurückzukaufen. Bereits in 2024 waren 109.700 Aktien im Rahmen des Rückkaufprogramms 2024 erworben und anschließend eingezogen worden. Kumuliert wurden damit rund 4,4% der Aktien zurückgekauft.

Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG, sagte: „Erneut war das Aktienrückkaufprogramm neben der Dividende ein zentraler Baustein für die Teilhabe aller Aktionäre an unserer erfolgreichen Geschäftsentwicklung. Durch die vorzeitige Umsetzung des Rückkaufs findet dieses Gesamtpaket noch im dritten Quartal seinen Abschluss. Auch in den kommenden Monaten und Jahren werden wir weitere Aktienrückkaufprogramme prüfen.“

Mannheim, 1. Oktober 2025

01.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Rohstoff AG
Q7, 24
68161 Mannheim
Deutschland
Telefon:0621 490 817 0
E-Mail:info@rohstoff.de
Internet:www.rohstoff.de
ISIN:DE000A0XYG76
WKN:A0XYG7
Indizes:Scale
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2206468
Ende der MitteilungEQS News-Service

2206468 01.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Rohstoff AG

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden