EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Platzierung der Anleihe 2025/2030 erfolgreich vorzeitig beendet

Deutsche Rohstoff AG: Platzierung der Anleihe 2025/2030 erfolgreich vorzeitig beendet



Emission stark überzeichnet

Platzierung von 50 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 6%

Großes Interesse institutioneller und privater Investoren

Zeichnungsfrist vorzeitig beendet

Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2025/2030 (WKN A460CG, ISIN DE000A460CG9) mit einem Emissionsvolumen von 50 Mio. EUR erfolgreich und vorzeitig beendet. Das Volumen setzt sich aus Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots und der institutionellen Privatplatzierung zusammen. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage war die Emission erheblich überzeichnet. Die Zeichnungsphase wurde eine Woche früher als geplant bereits am heutigen Tage beendet.

Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit einem jährlichen Zinssatz von 6,00%, der halbjährlich ausgezahlt wird. Der Handelsstart im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 13. November 2025 vorgesehen.

Aufgrund des sehr hohen Investoreninteresses mussten die Zeichnungen sowohl der institutionellen als auch der privaten Investoren deutlich gekürzt werden. Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse (DirectPlace) und über die Unternehmenswebseite abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von 4.000,00 EUR vollständig zugeteilt und darüber hinaus mit rund 40% berücksichtigt, wobei jeweils auf eine ganze Anleihe abgerundet wurde. Alle infolge der Überzeichnung nicht zuteilungsfähigen, eingegangenen Beträge werden zeitnah an die Investoren zurücküberwiesen.

Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG: „Wir sind mit dem Platzierungsergebnis sehr zufrieden und freuen uns über die positive Resonanz sowie den hohen Zuspruch von institutionellen und privaten Investoren. Das Ergebnis der Platzierung untermauert erneut das Vertrauen des Kapitalmarkts in das disziplinierte Wachstum der Deutsche Rohstoff AG. Wir können mit dem Ausbau unseres US-Öl- und Gasgeschäfts planmäßig fortfahren und blicken weiterhin optimistisch auf unsere Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren.“

Begleitet wurde die Emission von der Montega Markets GmbH als vertraglich gebundenem Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole Lead Bookrunner.

Mannheim, 3. November 2025

