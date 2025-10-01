EQS-News: MPA-Vertrag wird verlängert, um das Hudson-Tunnelprojekt, das dringendste Eisenbahnprojekt in den Vereinigten Staaten, weiter zu realisieren

EQS-News: Arcadis / Schlagwort(e): Vertrag

Das Hudson-Tunnelprojekt beweist, dass Amerika wieder aufbaut

NEW YORK, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- MPA Delivery Partners, das Gemeinschaftsunternehmen von Mace, Parsons Corporation (NYSE: PSN) und Arcadis (EURONEXT: ARCAD) gab heute bekannt, dass das Team von der Gateway Development Commission (GDC) eine Vertragsverlängerung über 4,5 Jahre im Wert von 665 Millionen Dollar erhalten hat, um die erfolgreiche Durchführung des Hudson-Tunnelprojekts (HTP) fortzusetzen.

Das HTP verläuft planmäßig und wird voraussichtlich mehr als 95 000 Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten schaffen sowie wirtschaftliche Aktivitäten in Höhe von mehr als 19 Milliarden Dollar auslösen. Zusätzlich zu den Tausenden talentierten Beschäftigten in der Region New York/New Jersey wird das Projekt die Nachfrage nach US-Lieferanten von Stahl, Zuschlagstoffen, Schienen und Gleisen sowie Belüftungssystemen steigern. Unternehmen aus North Carolina, Texas, Pennsylvania, Ohio, Alabama, Colorado und Tennessee profitieren vom Hudson-Tunnelprojekt, welches die Kraft des amerikanischen Erfindergeistes freisetzt und beweist, dass das Land wieder aufbaut. Mit mehreren aktiven Baustellen, die verschiedene Abschnitte des HTP verwalten, liegt das Projekt im Zeitplan für die Fertigstellung des neuen Gateway-Tunnels im Jahr 2035 und für die Sanierung des bestehenden Tunnels im Jahr 2038.

„Dies ist ein einmaliges Projekt und eine echte Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen sowie dem privaten Sektor, das als Modell für die Durchführung zukünftiger Mega-Infrastrukturprojekte auf der ganzen Welt dienen wird", sagte Joe Marie, leitender Projektmanager bei MPA Delivery Partners. „Wir sind uns einig in unserem Ziel, dieses wichtige Projekt, das den Nordost-Korridor verändern und der US-Wirtschaft ein Wirtschaftswachstum in Milliardenhöhe bescheren wird, erfolgreich abzuschließen. GDC und MPA fungieren als voll integrierte Partnerschaft und arbeiten eng zusammen, um sicherzustellen, dass das Hudson-Tunnelprojekt pünktlich und innerhalb des Budgets abgeschlossen wird."

Das Hudson-Tunnelprojekt ist der Eckpfeiler des Gateway-Programms und gilt weithin als das dringendste Eisenbahninfrastrukturprojekt in den Vereinigten Staaten. Das Umbauprojekt umfasst den Bau eines brandneuen, zweiröhrigen Eisenbahntunnels unter dem Hudson River und die Sanierung des bestehenden, 115 Jahre alten Tunnels sowie neun Meilen neuer Gleise für den Personenverkehr zwischen New York und New Jersey, um den Personenverkehr zu verbessern und die Zuverlässigkeit des Nordostkorridors zu erhöhen. Diese Verbesserungen werden den wirtschaftlichen Wohlstand und das Wachstum im ganzen Land fördern sowie gleichzeitig die langfristige Zuverlässigkeit und Redundanz des regionalen und nationalen Schienennetzes für NJ TRANSIT und Amtrak verbessern. Letztendlich wird das Hudson-Tunnel-Projekt ein neues, 100-jähriges Erbe an technischen Spitzenleistungen schaffen, welches von und für Amerika gebaut wird.

MPA wurde im Februar 2024 als Lieferpartner für das Projekt ausgewählt. Das Modell der Lieferpartner hat sich international bei der Durchführung großer Infrastrukturprojekte bewährt. Das Modell der Kooperationspartner hat sich auf internationaler Ebene als erfolgreich erwiesen, wenn es darum geht, öffentliche und private Organisationen bei der Durchführung von Großprojekten zu unterstützen, die sich durch Effizienz und sozioökonomische Vorteile auszeichnen.

Arcadis ist ein führender globaler Partner, der einige der transformativsten Projekte unserer Zeit vorantreibt. Wir helfen unseren Kunden, nachhaltige Entscheidungen zu treffen, indem wir digitale Innovation, menschliches Fachwissen und zukunftsorientierte Fähigkeiten in den Bereichen Umwelt, Energie, Wasser, Gebäude, Verkehr sowie Infrastruktur kombinieren. Wir bringen Design, Technik, Architektur sowie Beratung auf die nächste Stufe und nutzen datengestützte Erkenntnisse, um gemeinsam Umgebungen zu schaffen, welche die Bedürfnisse unserer Kunden und deren Interessengruppen widerspiegeln. Mit über 35 000 Beschäftigten bündeln wir globales Fachwissen, um Herausforderungen wie Klima, Energiesicherheit und -diversifizierung sowie lebenswerte Städte anzugehen und die Lebensqualität durch unsere Präsenz in über 30 Ländern zu verbessern. Im Jahr 2024 haben wir einen Bruttoumsatz von 5,0 Milliarden Euro erzielt. Weitere Informationen auf www.arcadis.com

