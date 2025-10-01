Handelsbeauftragter: Trump will Anteil an allen erfolgreichen Firmen

(Reuters) - US-Präsident Donald Trump würde den Staat nach den Worten seines Handelsbeauftragten Jamieson Greer gerne an allen erfolgreichen Konzernen beteiligen.

"Sprechen Sie mit Präsident Trump, er hätte gerne eine Beteiligung an jedem Unternehmen, das gut läuft", sagte Greer am Dienstag bei einer Veranstaltung in New York. Er wich damit einer Frage aus, ob nach dem Einstieg beim Chipkonzern Intel auch eine Beteiligung an dessen Rivalen Nvidia diskutiert werde. "Wir versuchen, kreativ zu sein, wie wir dabei vorgehen, und wie wir die Wirtschaft und gleichzeitig die US-Politik unterstützen", sagte Greer.

Trump hatte einen Einstieg der US-Regierung beim Chipkonzern Intel ausgehandelt. Dabei geht es um einen Anteil von zehn Prozent für 5,7 Milliarden Dollar. Die Beteiligung sei ein Anreiz für Intel, die Kontrolle über sein Auftragsfertigungsgeschäft zu behalten, hatte Finanzchef David Zinsner Ende August erklärt.

(Bericht von David Lawder, Bearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)