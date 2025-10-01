IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold verstärkt Kontinuität auf Rising Sun einschließlich 0,5 m mit 342,2 g/t AuEq (335,5 g/t Au, 2,8 % Sb) Projekt umfasst nun 70 Bohrschnitte mit >100 g/t m AuEq

IRW-PRESS: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold verstärkt Kontinuität auf Rising Sun einschließlich 0,5 m mit 342,2 g/t AuEq (335,5 g/t Au, 2,8 % Sb) Projekt umfasst nun 70 Bohrschnitte mit >100 g/t m AuEq

1. Oktober 2025 - Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-high-grade-gold-and-antimony-results-show-further-potential/ -) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) gibt die Ergebnisse von fünf Diamantbohrlöchern aus dem Rising Sun-Prospekt des zu 100 % unternehmenseigenen Sunday Creek-Gold-Antimon-Projekts in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 6).

Fünf wichtige Punkte

1. Kontinuität des Streichs bestätigt: SDDSC169AW1 durchteufte 0,5 m mit 342,2 g/t AuEq nur 12 m entlang des Streichs von SDDSC118, das zuvor 0,7 m mit 604,0 g/t AuEq durchteufte, was die hochgradige Kontinuität innerhalb der Ader RS15 belegt.

2. Breite mineralisierte Zonen beherbergen mehrere hochgradige Ausläufer: SDDSC178W1 ergab 18,0 m mit 3,7 g/t AuEq, die vier verschiedene höhergradige Abschnitte enthalten, während SDDSC169AW1 5,9 m mit 4,6 g/t AuEq und 6,1 m mit 3,4 g/t AuEq ergab, was sowohl die Größe als auch den Gehalt belegt.

3. Gestapelte Aderarchitektur bestätigt: Sieben unterschiedliche mineralisierte Adersätze in SDDSC169AW1 und neun Adersätze in SDDSC178W1 über vertikale Abschnitte von mehr als 160 m wurden erfolgreich durchschnitten, was die mehrstufige Beschaffenheit des Rising Sun-Systems bestätigt.

4. Hohe Antimon-Gehalte: Drei einzelne Untersuchungsergebnisse lagen über 40 % Sb (nahezu reines Stibnit mit ca. 71 % Sb), darunter 43,8 % Sb und 42,1 % Sb, was die strategische Bedeutung von Sunday Creek als Antimonquelle im Westen der Welt unterstreicht.

5. Meilenstein des Projekts: Mit diesen Ergebnissen gibt es nun insgesamt 70 Abschnitte mit >100 g/t AuEq x m und 74 Abschnitte mit >50 bis 100 g/t AuEq x m in Sunday Creek, wodurch es zu einem der hochgradigsten Goldprojekte weltweit wird.

Michael Hudson, President und CEO, erklärt: Sunday Creek überzeugt erneut mit Gehalt und Größe. Während wir durch umfangreiche Bohrungen die Kontinuität in der Auf- und Abwärtsausrichtung der Adern festgestellt haben, sehen wir nun mit dem jüngsten Fokus auf Bohrungen entlang des Streichs eine weitere Bestätigung der lateralen Gehaltskontinuität. Der Abschnitt von SDDSC169AW1 mit 0,5 m @ 342 g/t AuEq, der nur 12 m entlang des Streichs von unserem vorherigen Abschnitt von 0,7 m @ 604 g/t AuEq in der Ader RS15 entfernt liegt, bestätigt erneut, dass sich die hohen Gehalte konsistent in mehrere Richtungen erstrecken.

Was Sunday Creek so einzigartig macht, sind nicht nur die hohen Gehalte, sondern die Kombination aus hohen Gehalten und größeren mineralisierten Mächtigkeiten. Der Abschnitt von SDDSC178W1 mit 18 m @ 3,7 g/t AuEq ist ein perfektes Beispiel dafür, da er vier verschiedene höhergradige Adergruppen innerhalb einer einzigen breiten Hülle enthält. Dies zeigt, wie gestapelte Adergruppen wesentlich breitere Zonen schaffen können, die potenziell abbaubar sind. Mit drei Zonen, die neben diesen hochgradigen, breiten goldreichen Abschnitten mehr als 40 % Sb aufweisen, bietet Sunday Creek zudem eine seltene Kombination aus Gehalt in zwei attraktiven Rohstoffen und beträchtlicher Mächtigkeit.

Diese Ankündigung zu Rising Sun sowie die früheren Ankündigungen der letzten zwei Monate zu Apollo East, Golden Dyke und Christina zeigen bedeutende Fortschritte bei den Ressourcenbohrungen und das Vertrauen in die Kontinuität der Mineralisierung sowie die Erweiterung des Explorationsziels. Mit mittlerweile 70 Bohrschnitten, die 100 Gramm-Meter AuEq im gesamten Projekt überschreiten, und unserem erfolgreichen Einsatz der Keiltechnologie, die eine präzise Zielung dieser Adergruppen ermöglicht, liefert Rising Sun als einer von fünf Körpern in Sunday Creek weiterhin Größe, Gehalt und Kontinuität. Dies ist nach jedem globalen Standard außergewöhnlich.

FÜR ALLE, DIE DETAILS LIEBEN

Wichtige Erkenntnisse

SDDSC169AW1 - Bestätigung der lateralen Kontinuität von RS15:

- Nach anfänglicher Bohrlochabweichung wurden mit Hilfe der Keiltechnologie sieben verschiedene Adergruppen durchschnitten.

- 0,5 m mit 342,2 g/t AuEq (335,5 g/t Au, 2,8 % Sb) ab 615,7 m, nur 12 m entlang des Streichens von der vorherigen 0,7 m mit 604 g/t AuEq ab 555,7 m, was die außergewöhnliche laterale Gehaltskontinuität in der Ader RS15 belegt. Die Einzeluntersuchung von 0,3 m mit 592,0 g/t Au ab 616,0 m stellt einen der höchsten Goldgehalte bei Rising Sun dar.

- 5,9 m mit 4,6 g/t AuEq ab 550,3 m, darunter 1,4 m mit 12,6 g/t AuEq, was eine breitere Mineralisierung zeigt, die hochgradige Kerne umgibt

- Vier separate mineralisierte Abschnitte in einer Tiefe von 550 m bis 700 m weisen eine gestapelte Aderarchitektur über eine vertikale Ausdehnung von 150 m auf

SDDSC178W1 - Mehrere hochgradige Aderensätze mit außergewöhnlichem Antimon:

- Nach dem Abweichen vom ursprünglichen Bohrloch wurden neun Adern erfolgreich durchschnitten, wobei die Mineralisierung zwischen 434 m und 593 m durchschnitten wurde, was eine ausgezeichnete vertikale Kontinuität über 160 m zeigt.

- 18,0 m mit 3,7 g/t AuEq ab 574,8 m stellen den breitesten mineralisierten Abschnitt in diesen Ergebnissen dar und enthalten vier verschiedene höhergradige Zonen, darunter 0,6 m mit 17,7 g/t AuEq und 1,5 m mit 9,0 g/t AuEq

- Rekord-Antimon-Gehalte mit drei Untersuchungsergebnissen > 40 % Sb, darunter 0,13 m mit 43,8 % Sb auf 589,8 m und 0,13 m mit 42,1 % Sb auf 524,7 m (nahezu reines Stibnit mit ca. 71 % Sb).

- 1,2 m mit 13,9 g/t AuEq 524,0 m, darunter 0,1 m mit 125,9 g/t AuEq, kombiniert sowohl hohen Goldgehalt (25,3 g/t) als auch Antimongehalt (42,1 %), was auf eine gemeinsame Ausfällung beider Metalle hindeutet

Technische Leistung:

- Bei beiden Bohrlöchern wurde präzise Keiltechnologie eingesetzt, um nach anfänglichen Abweichungen optimale Aderdurchschneidungen zu erzielen

- Die Ergebnisse bringen die Gesamtzahl des Projekts auf 70 Abschnitte mit >100 g/t AuEq x m und 74 Abschnitte mit >50 bis 100 g/t AuEq x m

Erörterung der Bohrlöcher

Die Ergebnisse stammen aus fünf Diamantbohrlöchern im Prospektionsgebiet Rising Sun:

- SDDSC169, SDDSC169A und SDDSC169AW1

- SDDSC178 und SDDSC178W1

SDDSC169-Serie: Das ursprüngliche Bohrloch (SDDSC169) wurde aufgrund einer zu starken Abweichung vorzeitig aufgegeben. Um den geplanten Infill-Abstand beizubehalten, wurde ein Keilbohrloch (SDDSC169A) gebohrt. Dies führte schließlich zum erfolgreichen dritten Keilbohrloch (SDDSC169AW1).

SDDSC178-Serie: SDDSC178 wurde von West nach Ost gebohrt, subparallel zum Hauptgang und zur Alterationszone, jedoch in einem hohen Winkel zur Mineralisierung und zur Ausrichtung der Adern. Als das Bohrloch zu weit vom Zielgebiet abwich, wurde es aufgegeben. Anschließend wurde ein Keilbohrloch (SDDSC178W1) fertiggestellt, um den geplanten Infill-Abstand zu erreichen, was zu erfolgreichen Durchschneidungen führte.

SDDSC169-SERIE

SDDSC169AW1 wurde in west-östlicher Richtung gebohrt, subparallel zum Hauptgang und zum Alterationspaket und in einem steilen Winkel zur Mineralisierung und zur Ausrichtung der Adern.

SDDSC169AW1 durchteufte sieben Aderensätze im Rising Sun-System und bestätigte eine außergewöhnlich hochgradige Kontinuität entlang des Streichs innerhalb der RS15-Aderstruktur (Abbildung 6). Das Bohrloch ergab 0,5 m mit 342,2 g/t AuEq (335,5 g/t Au, 2,8 % Sb) auf 0,5 m ab 615,7 m, nur 12 m entlang des Streichs von SDDSC118, wo zuvor 0,7 m mit 604,0 g/t AuEq (604,0 g/t Au, 0,0 % Sb) auf 555,7 m gemeldet worden waren (gemeldet am 13. Juni 2024). Die Kontinuität der extrem hochgradigen Mineralisierung bestätigt die Robustheit des RS15-Adersystems.

Zu den Highlights der Bohrung SDDSC169AW1 gehören:

- 5,9 m mit 4,6 g/t AuEq (3,6 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 550,3 m, einschließlich:

o 1,4 m mit 12,6 g/t AuEq (9,3 g/t Au, 1,4 % Sb) ab 554,8 m

- 3,4 m mit 1,4 g/t AuEq (1,3 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 572,0 m

- 0,5 m mit 342,2 g/t AuEq (335,5 g/t Au, 2,8 % Sb) ab 615,73 m, einschließlich:

o 0,3 m mit 603,3 g/t AuEq (592,0 g/t Au, 4,7 % Sb) ab 615,98 m

- 2,8 m mit 2,0 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 632,06 m

- 8,9 m mit 1,5 g/t AuEq (0,6 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 678,78 m

- 6,1 m mit 3,4 g/t AuEq (3,0 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 693,87 m, einschließlich:

o 0,1 m mit 117,4 g/t AuEq (116,0 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 699,82 m

- 5,7 m mit 0,9 g/t AuEq (0,5 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 704,27 m

- 1,2 m mit 5,2 g/t AuEq (3,9 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 719,61 m

Der Schnittpunkt mehrerer mineralisierter Zonen über bedeutende Abschnitte in Kombination mit den hochgradigen Kernen zeigt das Potenzial sowohl für selektiven hochgradigen Abbau als auch für Massenabbau bei Rising Sun.

SDDSC178-SERIE

SDDSC178W1 durchschnitten neun Aderensätze im Rising Sun-System und zeigten damit die ausgedehnte gestapelte Natur der Mineralisierung. Bemerkenswert ist, dass drei einzelne Untersuchungsergebnisse Antimon-Gehalte von über 40 % ergaben, darunter 0,13 m mit 43,8 % Sb und 3,15 g/t Au ab 589,84 m sowie 0,13 m mit 42,1 % Sb und 25,3 g/t Au ab 524,66 m. Diese außergewöhnlichen Antimon-Gehalte nähern sich dem theoretischen Reinheitsgrad von Stibnit (SbS = ~71 % Sb) und unterstreichen das Potenzial von Rising Sun, westliche Märkte mit wichtigem Antimon zu versorgen.

Zu den Höhepunkten der Bohrung SDDSC178W1 gehören:

- 0,6 m mit 51,5 g/t AuEq (30,2 g/t Au, 8,9 % Sb) ab 434,3 m

- 0,5 m mit 8,0 g/t AuEq (6,5 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 526,99 m

- 1,2 m mit 13,9 g/t AuEq (2,9 g/t Au, 4,6 % Sb) ab 523,99 m, einschließlich:

o 0,1 m mit 125,9 g/t AuEq (25,3 g/t Au, 42,1 % Sb) ab 524,66 m

- 0,4 m mit 12,2 g/t AuEq (8,4 g/t Au, 1,6 % Sb) ab 528,67 m

- 1,0 m mit 5,3 g/t AuEq (4,3 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 540,62 m

- 2,6 m mit 1,1 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 542,96 m

- 1,1 m mit 5,4 g/t AuEq (4,9 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 567,91 m

- 18,0 m mit 3,7 g/t AuEq (1,6 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 574,75 m, einschließlich:

o 0,6 m mit 17,7 g/t AuEq (14,9 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 580,0 m

o 1,5 m mit 9,0 g/t AuEq (4,1 g/t Au, 2,1 % Sb) ab 582,17 m

o 0,2 m mit 51,4 g/t AuEq (3,6 g/t Au, 20,0 % Sb) ab 584,69 m

o 1,3 m mit 14,1 g/t AuEq (2,0 g/t Au, 5,1 % Sb) ab 588,85 m

- 2,4 m mit 1,6 g/t AuEq (0,6 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 596,0 m

- 5,8 m mit 1,2 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 670,0 m

Die 18 m lange mineralisierte Hülle mit mehreren hochgradigen Kernen veranschaulicht den charakteristischen Mineralisierungsstil von Sunday Creek, wo breitere Zonen mit wirtschaftlicher Mineralisierung spektakuläre hochgradige Ausläufer beherbergen.

Ausstehende Ergebnisse und Programmaktualisierung

Die Ergebnisse von 32 Bohrlöchern, die derzeit verarbeitet und analysiert werden, stehen noch aus, darunter neun Bohrlöcher, die derzeit aktiv gebohrt werden, und vier aufgegebene Bohrlöcher, wobei neun Bohrgeräte aktiv im Einsatz sind. Das Unternehmen setzt sein 200.000 m umfassendes Bohrprogramm bis zum ersten Quartal 2027 fort.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne innerhalb eines 16.900 Hektar (Ha) großen Explorationskonzessionsgebiets. SXGC ist auch Eigentümer des 1.054,51 Ha großen Grundstücks, das den wichtigsten Teil des Hauptbohrgebiets des Projekts Sunday Creek und dessen Umgebung bildet.

Seit Ende 2020 wurden aus Sunday Creek insgesamt 220 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 97.553,07 m gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 19 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.120,27 m, die aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrbereichs von Sunday Creek gemeldet. Von Ende der 1960er Jahre bis 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt siebzig (70) Bohrlöcher mit >100 g/t AuEq x m und vierundsiebzig (74) Bohrlöcher mit >50 bis 100 g/t AuEq x m, wobei ein Untergrenzwert von 2 m @ 1 g/t AuEq angewendet wurde.

Unser systematisches Bohrprogramm zielt strategisch auf diese bedeutenden hochgradigen Aderformationen ab. Diese wurden zunächst über eine Streichlänge von 1.500 m vom Christina- bis zum Apollo-Prospekt definiert, von denen etwa 620 m intensiver bohrtechnisch untersucht wurden (Rising Sun bis Apollo). Bis heute wurden mindestens 83 Sprossen definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t bis >7.330 g/t Au) zusammen mit niedriggradigen Rändern definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildungen 1 bis 3).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne Structural Zone im Lachlan Fold Belt. Der regionale Wirt der Sunday Creek-Mineralisierung ist eine interbedded Turbiditsequenz aus Siltsteinen und geringfügigen Sandsteinen der , die zu einer Sub-Greenschist-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe von offenen, nach Nordwesten verlaufenden Falten gefaltet wurden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Analysen zum Sunday Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify 3D-Animationen, Präsentationen und Videos, die alle auf der Website von SXGC verfügbar sind. Diese Daten sowie ein Interview mit Michael Hudson, President und CEO, zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Intervalle werden als Bohrlochdicke angegeben. Bei zukünftigen Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Ziffer geringfügige Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten auftreten können.

Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen den Standort des Projekts, den Plan, Längsschnitte und die Analyse der hier gemeldeten Bohrergebnisse, während die Tabellen 1 bis 3 die Bohrlochkopf- und Untersuchungsdaten enthalten. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte beträgt etwa 60 % bis 90 % der gemessenen Mächtigkeit anderer gemeldeter Bohrlöcher. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m abgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m abgeschnitten wurden.

Kritische metallische epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) entstanden ist, 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungstiefe klassifiziert werden: epizonal (< 6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (> 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig einen hohen Gehalt an dem kritischen Metall Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit geförderten Antimonvorkommen. Antimon steht ganz oben auf der Liste der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien liegt bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXG-Projekte befindet. Antimon legiert sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften für Lote, Munition, Lager und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Halbleiter- und Verteidigungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, ab dem 15. September 2024 Exportbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte zu verhängen. Dies setzt die westlichen Verteidigungslieferketten unter Druck, wirkt sich negativ auf die Versorgung mit dem Metall aus und treibt die Preise in die Höhe, da China die Versorgung mit dem Metall auf den globalen Märkten dominiert. Dies ist positiv für SXGC, da wir wahrscheinlich eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt haben, das die westliche Nachfrage in Zukunft decken kann.

Über Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX: SXGCF)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. ( TSX: SXGC , ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) kontrolliert das Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne, Australien, befindet. Sunday Creek hat sich zu einer der bedeutendsten Gold- und Antimon-Entdeckungen der westlichen Welt entwickelt, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, darunter 70 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m aus nur 97,5 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, deren Kontinuität von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m bestätigt wurde.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein duales Metallprofil erhöht, wobei Antimon neben Gold etwa 20 % des In-situ-Wertes ausmacht. Das bedeutet, dass Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaftlichkeit erschlossen werden kann, wodurch die mit Antimon verbundenen Risiken reduziert werden und gleichzeitig das strategische Versorgungspotenzial erhalten bleibt. Dies hat nach den chinesischen Exportbeschränkungen für Antimon aus, einem für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen wichtigen Metall, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die damit verbundenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Die technischen Fundamentaldaten stärken das Investitionsargument zusätzlich, da vorläufige metallurgische Untersuchungen eine nicht feuerfeste Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Verarbeitung geeignet ist, sowie eine Goldausbeute von 93-98 % durch Schwerkraft und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, über 1.000 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200 km langen Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben.

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Michael Hudson, Präsident und CEO sowie Geschäftsführer von SXGC und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, und Kenneth Bush, Explorationsmanager von SXGC und RPGeo (10315) des Australian Institute of Geoscientists, sind die qualifizierten Personen gemäß NI 43-101. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach dem Qualitätssystem ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden vorbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25 g Charge) auf Gold analysiert, anschließend wurde der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Gold- und Antimon-Gehalt, Leerproben innerhalb interpretierter mineralisierter Gesteine und Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts der aktuellen geochemischen Erkenntnisse, der historischen Produktionsstatistiken und geologisch analoger Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung und den Verkauf in Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz aus Sunday Creek vor Ort verarbeitet oder zur Verarbeitung während des Ersten Weltkriegs zur 54 km nordwestlich des Projekts gelegenen Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich heute im Besitz von Mandalay Resources Ltd befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Ergebnisse) und war 2020 die sechsthöchste Untertage-Mine weltweit und einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalentvariablen wie Mandalay Resources Ltd in seiner Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield für 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine jährliche Metallausbeute von 91 % für Gold und 92 % für Antimon im Jahr 2024 zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:

= ( / ) + 2,39 × (%)

Basierend auf den neuesten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Merkmale und der historischen Aufbereitung der Sunday Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC eine = ( / ) + 2,39 × (%) für angemessen, um die erste Exploration der Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek zu starten.

JORC-Erklärung einer kompetenten Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, registrierter professioneller Geologe und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, und Herr Hudson ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Personen im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Explorationsmanager und Herr Hudson ist Präsident, CEO und Geschäftsführer von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem unabhängigen geologischen Bericht vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www.asx.com.au unter dem Code SX2 verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der kompetenten Personen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass sich die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert haben.

- Ende -

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin - Kanada

mbermudez@chasemgt.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle: 1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, Unternehmenssekretär - Australien

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung: Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europe

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit zu und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, die Lage auf den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind, sowie andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC169, SDDSC169A, SDDSC169AW1, SDDSC178 und SDDSC178W1 (dunkelblau hervorgehobenes Feld, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor gemeldeten Bohrlöchern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81249/SXGC_011025_DEPRcom.001.png

Abbildung 2: Planansicht von Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC169, SDDSC169A, SDDSC169AW1, SDDSC178und SDDSC178W1 (schwarze Linie), zusammen mit zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit gebohrten und noch ausstehenden Bohrlochverläufen (dunkelblau).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81249/SXGC_011025_DEPRcom.002.png

Abbildung 3: Längsschnitt von Sunday Creek über A-B in der Ebene des Gangbrekzien-/veränderten Sedimentwirtsgesteins in Richtung Norden (Streichung 236 Grad) mit mineralisierten Adergruppen. Zeigt die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC169, SDDSC169A, SDDSC169AW1, SDDSC178 und SDDSC178W1 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) mit ausgewählten Durchschneidungen und zuvor gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Adergruppen ist durch die Nähe zu den Bohrlochpunkten begrenzt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81249/SXGC_011025_DEPRcom.003.png

Abbildung 4: Regionaler Lageplan von Sunday Creek mit Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und ausgedehnten regionalen Gebieten, die im Rahmen eines 12 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms über 2.383 m untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich in Tonstal, Consols und Leviathan, 4.000 bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet in Golden Dyke-Apollo entfernt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81249/SXGC_011025_DEPRcom.004.png

Abbildung 5: Lage des Sunday Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle Gold-Antimony-Projekt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81249/SXGC_011025_DEPRcom.005.png

Abbildung 6: Geneigter Längsschnitt (10 Meter Einflussbereich) über C-D in der Ebene der Adergruppe RS15. Abschnittsstreichung 143 Grad.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81249/SXGC_011025_DEPRcom.006.jpeg

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die aktuellen Bohrlöcher.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Azimut Neigung

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC169 68,6 Aufgehende Sonne 330340 5867861 276,7 -54,6 76,3

SDDSC169A 354,95 Rising Sun 330340,1 5867861 276,8 -54 76,1

SDDSC169AW1 731,4 Aufgehende Sonne 330340,1 5867861 276,8 -54 76,1

SDDSC178 353,3 Rising Sun 330340,7 5867861 277 -42,6 79,1

SDDSC178W1 718 Rising Sun 330340,7 5867861 277 -42,6 79,1

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Azimut Neigung

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC167 404,8 Apollo Ost 331830,3 5868092,4 347,9 -37,9 216,9

SDDSC176 865,8 Golden Dyke 330950,2 5868006,1 313,7 -53,2 257,3

SDDSC177 655,3 Golden Dyke 330774,9 5867890,7 295,2 -52,2 258,1

SDDSC179 448,8 Apollo 331465 5867862,9 333,2 -38,6 265,4

SDDSC180 1159,77 Christina 330753,2 5867732,9 306,8 -45 273,1

SDDSC181 1142,5 Apollo 331614,8 5867952,3 346,9 -52,7 269,2

SDDSC182 586,21 Golden Dyke 330219 5867664,1 268,9 -41,6 60,8

SDDSC174B 912,5 Apollo 331596,2 5867936,2 345,5 -41,6 263

SDDSC183 343,1 Christina 329713,9 5867445,1 300,1 -40 340,2

SDDSC184A 804 Golden Dyke 330775,1 5867890,9 295,3 -54,8 263,2

SDDSC186 In Bearbeitung Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 -54 262,6

Plan 900

m

SDDSC187 518,3 Rising Sun 330510,7 5867852,7 295,4 -50,5 75,4

SDDSC186W1 774,1 Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 -54 262,6

SDDSC188 702 Christina 330218,3 5867664 268,9 -50,5 57,9

SDDSC190 451,8 Rising Sun 330511,4 5867852,5 295,5 -40,8 80,1

SDDSC192 1141 Apollo 331615,2 5867952,3 347 -56,2 268,8

SDDSC193 669 Golden Dyke 330775,4 5867891 295,5 -58,6 262,2

SDDSC194 In Bearbeitung Golden Dyke 330811,4 5867596,4 295,1 -64,4 310

Plan 1650

m

SDDSC195 152,4 Apollo 330989,7 5867715,6 318 -53,3 60,5

SDDSC196 In Bearbeitung Rising Sun 330484,2 5867893,4 289,5 -64,4 74,8

Plan 840

m

SDDSC197 In Bearbeitung Golden Dyke 330217,8 5867664,2 268,9 -58,7 50,8

Plan 820

m

SDDSC198 275 Apollo 331180,4 5867849,1 306,1 -31,5 248,6

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Azimut Neigung

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC199 In Bearbeitung Apollo 330887,5 5867704,5 312,7 -42,8 52,2

Plan 415

m

SDDSC201 320,4 Rising Sun 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3

SDDSC174BW1 In Bearbeitung Apollo 331596,2 5867936,2 345,5 -41,6 263

Plan 935

m

SDDSC191W1 In Bearbeitung Christina 330753,5 5867733 306,8 -46,3 275,2

Plan 1200

m

SDDSC203 In Bearbeitung Golden Dyke 330775,3 5867888,9 295,5 -47,5 253,4

Plan 550

m

SDDSC204 In Bearbeitung Apollo 331615,4 5867952,1 347 -58,3 270,5

Plan 1210

m

Verlassene Bohrlöcher, die derzeit verarbeitet und analysiert werden

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Norden Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC174 469,3 Apollo 331595,7 5867936 345,4 -42,1 264,8

SDDSC174A 306,7 Apollo 331595,5 5867936 345,5 -41,5 263,2

SDDSC184 77,5 Golden Dyke 330775 5867891 295,4 -56,5 259,2

SDDSC191 864,4 Christina 330753,5 5867733 306,8 -46,1 275,2

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die aus SDDSC169, SDDSC169A, SDDSC169AW1, SDDSC178 und SDDSC178W1 mit zwei Cutoff-Kriterien gemeldet wurden. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m und höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m abgeschnitten. Bedeutende Abschnitte und Intervalltiefen wurden auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC169AW1 550,3 556,2 5,9 3,6 0,4 4,6

Einschließlich 554,8 556,2 1,4 9,3 1,4 12,6

SDDSC169AW1 572 575,4 3,4 1,3 0,1 1,4

SDDSC169AW1 615,75 616,25 0,5 335,5 2,8 342,2

Einschließlich 615,98 616,28 0,3 592,0 4,7 603,3

SDDSC169AW1 632,06 634,86 2,8 0,8 0,5 2,0

SDDSC169AW1 678,78 687,68 8,9 0,6 0,4 1,5

SDDSC169AW1 693,87 699,97 6,1 3,0 0,2 3,4

Einschließlich 699,82 699,92 0,1 116,0 0,6 117,4

SDDSC169AW1 704,27 709,97 5,7 0,5 0,2 0,9

SDDSC169AW1 719,61 720,81 1,2 3,9 0,6 5,2

SDDSC178W1 434,3 434,9 0,6 30,2 8,9 51,5

SDDSC178W1 520,99 521,49 0,5 6,5 0,6 8,0

SDDSC178W1 523,59 524,79 1,2 2,9 4,6 13,9

Einschließlich 524,66 524,76 0,1 25,3 42,1 125,9

SDDSC178W1 528,67 529,07 0,4 8,4 1,6 12,2

SDDSC178W1 540,62 541,62 1 4,3 0,4 5,3

SDDSC178W1 542,96 545,56 2,6 0,8 0,1 1,1

SDDSC178W1 567,91 569,01 1,1 4,9 0,2 5,4

SDDSC178W1 574,75 592,75 18 1,6 0,9 3,7

Einschließlich 580 580,6 0,6 14,9 1,2 17,7

Einschließlich 582,17 583,67 1,5 4,1 2,1 9,0

Einschließlich 584,69 584,89 0,2 3,6 20,0 51,4

Einschließlich 588,65 589,95 1,3 2,0 5,1 14,1

SDDSC178W1 596 598,4 2,4 0,6 0,4 1,6

SDDSC178W1 670 675,8 5,8 1,1 0 1,2

Tabelle 3: Alle einzelnen Untersuchungsergebnisse aus SDDSC169, SDDSC169A, SDDSC169AW1, SDDSC178 und SDDSC178W1, die hier mit >0,1 g/t AuEq angegeben sind. Die einzelnen Untersuchungsergebnisse und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC169AW1 420,99 421,45 0,46 0,12 0,00 0,13

SDDSC169AW1 437,39 437,89 0,5 0,2 0,00 0,21

SDDSC169AW1 437,89 438,03 0,14 0,13 0,02 0,18

SDDSC169AW1 453,44 454,69 1,25 0,07 0,02 0,11

SDDSC169AW1 454,69 455,6 0,91 0,15 0,03 0,21

SDDSC169AW1 455,6 455,7 0,1 0,33 1,80 4,63

SDDSC169AW1 455,7 455,87 0,17 0,34 0,03 0,42

SDDSC169AW1 455,87 456,08 0,21 0,68 0,18 1,11

SDDSC169AW1 499,8 500,9 1,1 0,17 0,01 0,18

SDDSC169AW1 500,9 501,9 1 0,33 0,01 0,34

SDDSC169AW1 523 524 1 0,1 0,01 0,12

SDDSC169AW1 525,6 525,9 0,3 0,54 0,01 0,56

SDDSC169AW1 525,9 526,6 0,7 0,67 0,01 0,69

SDDSC169AW1 526,6 527 0,4 0,49 0,01 0,50

SDDSC169AW1 527,7 527,9 0,2 3,18 0,02 3,22

SDDSC169AW1 527,9 529 1,1 0,32 0,01 0,34

SDDSC169AW1 532 533 1 0,33 0,03 0,41

SDDSC169AW1 536,1 536,25 0,15 0,6 0,02 0,64

SDDSC169AW1 538 539 1 0,15 0,01 0,17

SDDSC169AW1 539,8 540,15 0,35 0,3 0,01 0,32

SDDSC169AW1 540,15 540,6 0,45 0,52 0,04 0,61

SDDSC169AW1 540,6 541 0,4 1,74 0,01 1,77

SDDSC169AW1 543,8 544,25 0,45 0,21 0,01 0,23

SDDSC169AW1 545,15 545,4 0,25 0,13 0,01 0,16

SDDSC169AW1 545,9 546,3 0,4 0,93 0,46 2,03

SDDSC169AW1 546,3 546,55 0,25 1,51 0,10 1,75

SDDSC169AW1 546,55 546,9 0,35 0,25 0,02 0,29

SDDSC169AW1 546,9 547,5 0,6 0,45 0,01 0,47

SDDSC169AW1 547,5 547,8 0,3 0,25 0,01 0,27

SDDSC169AW1 549,2 550,3 1,1 0,52 0,01 0,54

SDDSC169AW1 550,3 550,75 0,45 5,59 0,08 5,78

SDDSC169AW1 550,75 551,2 0,45 0,06 0,02 0,11

SDDSC169AW1 551,2 551,4 0,2 2,64 1,46 6,13

SDDSC169AW1 551,4 551,7 0,3 4,04 0,00 4,04

SDDSC169AW1 551,7 552,7 1 0,11 0,02 0,15

SDDSC169AW1 552,7 553,53 0,83 3,22 0,03 3,29

SDDSC169AW1 553,53 553,7 0,17 3,6 1,38 6,90

SDDSC169AW1 553,7 554 0,3 0,12 0,04 0,21

SDDSC169AW1 554 554,45 0,45 0,36 0,02 0,40

SDDSC169AW1 554,45 554,57 0,12 0,45 0,26 1,07

SDDSC169AW1 554,57 554,8 0,23 0,96 0,19 1,41

SDDSC169AW1 554,8 554,95 0,15 4,63 0,30 5,35

SDDSC169AW1 554,95 555,4 0,45 0,34 0,10 0,58

SDDSC169AW1 555,4 555,6 0,2 0,25 0,07 0,41

SDDSC169AW1 555,6 555,8 0,2 0,62 0,48 1,77

SDDSC169AW1 555,8 556 0,2 55,4 8,15 74,88

SDDSC169AW1 556 556,2 0,2 4,37 0,47 5,49

SDDSC169AW1 559,2 560 0,8 0,17 0,09 0,39

SDDSC169AW1 560,5 561 0,5 1,13 0,55 2,44

SDDSC169AW1 561 561,1 0,1 1,65 0,16 2,03

SDDSC169AW1 566 567 1 0,08 0,03 0,15

SDDSC169AW1 569 570 1 0,25 0,10 0,48

SDDSC169AW1 572 573 1 3,04 0,06 3,18

SDDSC169AW1 573 573,5 0,5 0,42 0,01 0,44

SDDSC169AW1 573,5 573,7 0,2 0,61 0,02 0,65

SDDSC169AW1 573,7 574,8 1,1 0,34 0,07 0,50

SDDSC169AW1 574,8 575,4 0,6 0,96 0,06 1,11

SDDSC169AW1 576,4 577 0,6 0,09 0,00 0,10

SDDSC169AW1 583 584 1 0,1 0,01 0,12

SDDSC169AW1 615,75 615,98 0,23 0,99 0,25 1,59

SDDSC169AW1 615,98 616,28 0,3 592 4,72 603,28

SDDSC169AW1 621,3 622 0,7 0,31 0,04 0,41

SDDSC169AW1 622 622,45 0,45 0,33 0,33 1,12

SDDSC169AW1 622,45 623,4 0,95 0,15 0,01 0,17

SDDSC169AW1 623,4 624,2 0,8 0,08 0,01 0,10

SDDSC169AW1 625,23 625,36 0,13 4,06 0,06 4,20

SDDSC169AW1 625,36 626,32 0,96 0,57 0,38 1,48

SDDSC169AW1 626,6 627,61 1,01 0,3 0,05 0,42

SDDSC169AW1 628,05 629,32 1,27 0,36 0,03 0,43

SDDSC169AW1 630,62 631,5 0,88 0,1 0,01 0,11

SDDSC169AW1 632,06 632,22 0,16 0,37 0,71 2,07

SDDSC169AW1 632,22 632,52 0,3 0,06 0,02 0,11

SDDSC169AW1 632,52 632,91 0,39 2,2 0,15 2,56

SDDSC169AW1 632,91 633,16 0,25 1,27 0,18 1,70

SDDSC169AW1 633,16 633,47 0,31 1,86 1,71 5,95

SDDSC169AW1 633,47 633,62 0,15 1 0,52 2,24

SDDSC169AW1 633,62 634,4 0,78 0,3 0,45 1,38

SDDSC169AW1 634,4 634,58 0,18 0,1 0,02 0,14

SDDSC169AW1 634,58 634,82 0,24 0,41 0,48 1,56

SDDSC169AW1 635,57 635,88 0,31 0,12 0,06 0,27

SDDSC169AW1 636,99 637,19 0,2 0,24 0,41 1,22

SDDSC169AW1 637,19 638,23 1,04 0,07 0,01 0,10

SDDSC169AW1 638,23 638,37 0,14 0,31 0,02 0,36

SDDSC169AW1 647,3 648,6 1,3 0,12 0,01 0,13

SDDSC169AW1 648,6 649,9 1,3 0,04 0,04 0,15

SDDSC169AW1 650,81 650,92 0,11 0,14 0,06 0,28

SDDSC169AW1 661,1 662,15 1,05 0,1 0,00 0,11

SDDSC169AW1 664,34 664,5 0,16 -0,01 0,06 0,14

SDDSC169AW1 665,8 667,1 1,3 0,05 0,03 0,13

SDDSC169AW1 667,1 667,45 0,35 0,13 0,02 0,18

SDDSC169AW1 668,11 668,21 0,1 0,17 0,26 0,79

SDDSC169AW1 670 670,31 0,31 0,08 0,09 0,30

SDDSC169AW1 671,24 672,32 1,08 0,05 0,04 0,14

SDDSC169AW1 677,96 678,23 0,27 0,16 0,01 0,18

SDDSC169AW1 678,23 678,78 0,55 0,24 0,20 0,72

SDDSC169AW1 678,78 679,22 0,44 1,66 0,38 2,57

SDDSC169AW1 679,22 679,35 0,13 0,89 0,22 1,42

SDDSC169AW1 679,35 679,56 0,21 0,32 0,10 0,55

SDDSC169AW1 679,56 679,98 0,42 0,28 0,09 0,50

SDDSC169AW1 679,98 680,09 0,11 0,63 1,13 3,33

SDDSC169AW1 680,09 680,28 0,19 0,22 0,08 0,40

SDDSC169AW1 680,28 680,72 0,44 0,14 0,05 0,26

SDDSC169AW1 680,72 680,82 0,1 0,26 0,08 0,45

SDDSC169AW1 680,82 681,1 0,28 0,51 0,90 2,66

SDDSC169AW1 681,1 681,7 0,6 0,29 0,31 1,03

SDDSC169AW1 681,7 682,03 0,33 0,5 0,09 0,71

SDDSC169AW1 682,03 682,13 0,1 1,12 0,10 1,36

SDDSC169AW1 682,13 682,69 0,56 0,38 0,16 0,76

SDDSC169AW1 682,69 683,03 0,34 0,37 0,27 1,02

SDDSC169AW1 683,03 684 0,97 1,03 1,50 4,62

SDDSC169AW1 684 684,83 0,83 0,47 0,08 0,66

SDDSC169AW1 684,83 685,19 0,36 0,17 0,02 0,22

SDDSC169AW1 685,19 685,6 0,41 0,8 0,26 1,42

SDDSC169AW1 685,6 685,94 0,34 0,18 0,03 0,24

SDDSC169AW1 685,94 686,53 0,59 0,51 0,20 0,99

SDDSC169AW1 686,53 687,04 0,51 0,67 0,57 2,03

SDDSC169AW1 687,04 687,15 0,11 1,11 1,70 5,17

SDDSC169AW1 687,15 687,72 0,57 0,7 0,17 1,11

SDDSC169AW1 687,72 687,83 0,11 0,15 0,04 0,25

SDDSC169AW1 687,83 688,75 0,92 0,2 0,06 0,34

SDDSC169AW1 689,2 689,77 0,57 0,35 0,07 0,51

SDDSC169AW1 689,77 689,87 0,1 2,17 0,06 2,31

SDDSC169AW1 689,87 690,75 0,88 0,23 0,04 0,33

SDDSC169AW1 692,55 693,12 0,57 0,19 0,07 0,36

SDDSC169AW1 693,12 693,87 0,75 0,21 0,03 0,28

SDDSC169AW1 693,87 694 0,13 10 1,15 12,75

SDDSC169AW1 694 694,4 0,4 0,36 0,08 0,55

SDDSC169AW1 694,4 695,24 0,84 0,1 0,03 0,16

SDDSC169AW1 695,24 695,37 0,13 1,37 0,27 2,02

SDDSC169AW1 695,37 695,73 0,36 0,58 0,68 2,21

SDDSC169AW1 695,73 696,6 0,87 0,18 0,04 0,27

SDDSC169AW1 696,6 697,76 1,16 0,87 0,11 1,13

SDDSC169AW1 697,76 698,41 0,65 1,23 0,49 2,40

SDDSC169AW1 698,41 699,28 0,87 0,13 0,06 0,28

SDDSC169AW1 699,28 699,68 0,4 0,13 0,01 0,16

SDDSC169AW1 699,68 699,82 0,14 1,44 0,27 2,09

SDDSC169AW1 699,82 699,94 0,12 116 0,57 117,36

SDDSC169AW1 699,94 700,61 0,67 0,17 0,13 0,48

SDDSC169AW1 700,61 701,61 1 0,12 0,04 0,22

SDDSC169AW1 702,63 703,46 0,83 0,08 0,02 0,12

SDDSC169AW1 703,46 704,27 0,81 0,37 0,13 0,68

SDDSC169AW1 704,27 704,42 0,15 1,36 0,31 2,10

SDDSC169AW1 704,42 704,87 0,45 0,57 0,36 1,43

SDDSC169AW1 704,87 705,38 0,51 0,18 0,15 0,54

SDDSC169AW1 705,38 705,8 0,42 0,09 0,03 0,16

SDDSC169AW1 705,8 706,96 1,16 0,69 0,29 1,38

SDDSC169AW1 706,96 707,06 0,1 1,67 1,15 4,42

SDDSC169AW1 707,06 708,3 1,24 0,23 0,03 0,31

SDDSC169AW1 708,3 709 0,7 0,24 0,10 0,48

SDDSC169AW1 709 710 1 0,59 0,21 1,09

SDDSC169AW1 710 710,32 0,32 0,09 0,03 0,15

SDDSC169AW1 710,32 710,64 0,32 0,2 0,16 0,58

SDDSC169AW1 714,6 715,86 1,26 0,1 0,06 0,25

SDDSC169AW1 715,86 716,45 0,59 0,54 0,28 1,21

SDDSC169AW1 716,45 716,84 0,39 0,32 0,15 0,68

SDDSC169AW1 716,84 716,94 0,1 0,77 0,76 2,59

SDDSC169AW1 716,94 717,68 0,74 0,39 0,15 0,75

SDDSC169AW1 717,68 718,52 0,84 0,47 0,08 0,66

SDDSC169AW1 719,61 720,28 0,67 0,97 0,36 1,83

SDDSC169AW1 720,28 720,8 0,52 7,67 0,83 9,65

SDDSC169AW1 721,38 722 0,62 0,25 0,02 0,30

SDDSC169AW1 722 722,35 0,35 0,14 0,02 0,19

SDDSC169AW1 724,62 725,65 1,03 0,82 0,23 1,37

SDDSC169AW1 726,95 727,42 0,47 0,71 0,17 1,12

SDDSC169AW1 728 729 1 0,11 0,02 0,16

SDDSC178 194,52 194,85 0,33 0,48 0,00 0,48

SDDSC178W1 419,74 419,84 0,1 0,13 4,80 11,60

SDDSC178W1 422 423 1 0,13 0,01 0,15

SDDSC178W1 423 424 1 1,79 0,01 1,81

SDDSC178W1 425 426 1 0,1 0,01 0,12

SDDSC178W1 426 427 1 0,15 0,01 0,18

SDDSC178W1 428 429 1 0,22 0,01 0,24

SDDSC178W1 431 432 1 0,22 0,00 0,23

SDDSC178W1 433 433,6 0,6 0,19 0,01 0,21

SDDSC178W1 434,3 434,7 0,4 10,3 2,80 16,99

SDDSC178W1 434,7 434,86 0,16 80,1 24,10 137,70

SDDSC178W1 436,9 437,7 0,8 0,16 0,00 0,17

SDDSC178W1 446 447 1 0,24 0,01 0,25

SDDSC178W1 455,46 456,76 1,3 0,09 0,02 0,13

SDDSC178W1 461,96 463,26 1,3 0,28 0,01 0,30

SDDSC178W1 463,26 464,25 0,99 0,1 0,01 0,13

SDDSC178W1 464,25 464,52 0,27 1,58 0,16 1,96

SDDSC178W1 464,52 465,82 1,3 0,34 0,05 0,45

SDDSC178W1 465,82 467,12 1,3 0,23 0,01 0,25

SDDSC178W1 468,42 469,1 0,68 0,29 0,01 0,30

SDDSC178W1 469,1 469,5 0,4 0,62 0,00 0,63

SDDSC178W1 469,5 470,33 0,83 0,09 0,00 0,10

SDDSC178W1 470,33 471,63 1,3 0,17 0,02 0,22

SDDSC178W1 481,3 482,2 0,9 0,19 0,02 0,24

SDDSC178W1 482,2 483,15 0,95 0,17 0,02 0,22

SDDSC178W1 483,15 483,56 0,41 0,2 0,01 0,22

SDDSC178W1 483,56 484,86 1,3 0,23 0,00 0,24

SDDSC178W1 484,86 486,16 1,3 0,12 0,00 0,13

SDDSC178W1 486,16 486,58 0,42 0,11 0,00 0,12

SDDSC178W1 498,09 498,39 0,3 0,1 0,01 0,13

SDDSC178W1 498,39 499,09 0,7 0,09 0,05 0,20

SDDSC178W1 499,09 499,52 0,43 0,18 0,05 0,30

SDDSC178W1 499,52 500,15 0,63 0,07 0,02 0,11

SDDSC178W1 500,15 500,59 0,44 0,09 0,01 0,12

SDDSC178W1 500,59 501,06 0,47 0,34 0,07 0,50

SDDSC178W1 501,06 501,56 0,5 0,47 0,05 0,58

SDDSC178W1 501,56 501,96 0,4 0,37 0,07 0,54

SDDSC178W1 501,96 502,46 0,5 0,56 0,06 0,70

SDDSC178W1 502,46 502,98 0,52 0,78 0,07 0,95

SDDSC178W1 502,98 503,35 0,37 0,09 0,06 0,24

SDDSC178W1 503,35 503,79 0,44 0,56 0,06 0,69

SDDSC178W1 503,79 504,12 0,33 2,86 0,22 3,39

SDDSC178W1 504,12 504,52 0,4 0,08 0,07 0,24

SDDSC178W1 504,52 505 0,48 0,09 0,03 0,15

SDDSC178W1 506,23 506,63 0,4 0,7 0,02 0,74

SDDSC178W1 506,63 507,05 0,42 0,11 0,02 0,15

SDDSC178W1 508,35 508,53 0,18 0,29 0,02 0,34

SDDSC178W1 513,42 514,72 1,3 0,06 0,10 0,30

SDDSC178W1 517,9 518,74 0,84 0,09 0,02 0,14

SDDSC178W1 520,99 521,14 0,15 21,1 1,44 24,54

SDDSC178W1 521,14 521,5 0,36 0,46 0,25 1,06

SDDSC178W1 521,5 521,89 0,39 0,06 0,02 0,11

SDDSC178W1 521,89 522,36 0,47 0,18 0,04 0,27

SDDSC178W1 523,59 523,72 0,13 0,98 0,39 1,91

SDDSC178W1 524,66 524,79 0,13 25,3 42,10 125,92

SDDSC178W1 528,67 529,03 0,36 8,44 1,58 12,22

SDDSC178W1 529,03 529,75 0,72 0,09 0,04 0,18

SDDSC178W1 530,54 530,96 0,42 0,41 0,04 0,51

SDDSC178W1 530,96 532,23 1,27 0,02 0,05 0,13

SDDSC178W1 533,39 533,62 0,23 0,5 0,01 0,51

SDDSC178W1 534,3 534,81 0,51 0,23 0,01 0,26

SDDSC178W1 534,81 535,13 0,32 1,31 0,02 1,35

SDDSC178W1 535,13 535,91 0,78 0,17 0,04 0,25

SDDSC178W1 535,91 536,41 0,5 0,19 0,01 0,21

SDDSC178W1 538,37 538,72 0,35 0,27 0,23 0,82

SDDSC178W1 539,65 540,3 0,65 0,2 0,10 0,44

SDDSC178W1 540,3 540,62 0,32 0,06 0,06 0,21

SDDSC178W1 540,62 541,16 0,54 7,3 0,45 8,38

SDDSC178W1 541,16 541,66 0,5 1,15 0,36 2,01

SDDSC178W1 541,66 542,34 0,68 0,15 0,02 0,21

SDDSC178W1 542,34 542,49 0,15 0,13 0,12 0,42

SDDSC178W1 542,49 542,68 0,19 0,15 0,33 0,94

SDDSC178W1 542,68 542,96 0,28 0,19 0,14 0,52

SDDSC178W1 542,96 543,29 0,33 3,04 0,14 3,37

SDDSC178W1 543,29 543,39 0,1 2,93 0,46 4,03

SDDSC178W1 543,39 543,77 0,38 1,03 0,44 2,08

SDDSC178W1 543,77 544,5 0,73 0,23 0,06 0,38

SDDSC178W1 544,74 545,34 0,6 0,15 0,01 0,18

SDDSC178W1 545,34 545,51 0,17 0,94 0,04 1,04

SDDSC178W1 546,81 547,61 0,8 0,1 0,01 0,12

SDDSC178W1 547,61 547,97 0,36 1,32 0,12 1,61

SDDSC178W1 549,52 550,01 0,49 0,21 0,02 0,25

SDDSC178W1 551,67 552,15 0,48 0,04 0,11 0,30

SDDSC178W1 552,15 552,81 0,66 0,09 0,03 0,16

SDDSC178W1 552,81 553 0,19 0,06 0,03 0,12

SDDSC178W1 554,26 554,57 0,31 0,4 0,01 0,43

SDDSC178W1 554,57 555,31 0,74 0,08 0,01 0,11

SDDSC178W1 555,31 555,67 0,36 0,31 0,03 0,37

SDDSC178W1 557,38 557,88 0,5 0,05 0,03 0,11

SDDSC178W1 557,88 558,24 0,36 0,37 0,03 0,45

SDDSC178W1 558,24 558,69 0,45 0,73 0,11 0,99

SDDSC178W1 558,69 559,31 0,62 0,95 0,19 1,40

SDDSC178W1 559,31 559,62 0,31 1,21 0,01 1,23

SDDSC178W1 559,62 559,74 0,12 1,27 0,01 1,29

SDDSC178W1 559,74 560,28 0,54 0,99 0,02 1,03

SDDSC178W1 560,28 560,42 0,14 0,23 0,01 0,25

SDDSC178W1 560,42 560,61 0,19 0,35 0,02 0,39

SDDSC178W1 560,61 560,85 0,24 0,13 0,01 0,16

SDDSC178W1 560,85 561,36 0,51 0,59 0,10 0,83

SDDSC178W1 561,36 561,78 0,42 0,1 0,01 0,12

SDDSC178W1 561,78 562,19 0,41 0,73 0,02 0,77

SDDSC178W1 562,19 562,9 0,71 0,13 0,03 0,19

SDDSC178W1 562,9 563 0,1 0,42 0,50 1,62

SDDSC178W1 563 563,5 0,5 0,12 0,02 0,17

SDDSC178W1 564 564,95 0,95 0,15 0,11 0,41

SDDSC178W1 564,95 566,15 1,2 0,11 0,03 0,17

SDDSC178W1 566,15 567 0,85 0,08 0,03 0,15

SDDSC178W1 567 567,91 0,91 0,31 0,10 0,55

SDDSC178W1 567,91 568,25 0,34 12,5 0,38 13,41

SDDSC178W1 568,25 568,96 0,71 1,31 0,08 1,49

SDDSC178W1 568,96 569,7 0,74 0,61 0,03 0,68

SDDSC178W1 569,7 570,17 0,47 0,35 0,01 0,38

SDDSC178W1 570,17 571 0,83 0,4 0,05 0,53

SDDSC178W1 571 571,22 0,22 0,23 0,01 0,26

SDDSC178W1 571,22 571,88 0,66 0,47 0,32 1,23

SDDSC178W1 571,88 572,91 1,03 0,37 0,04 0,46

SDDSC178W1 572,91 573,5 0,59 0,12 0,03 0,18

SDDSC178W1 573,5 573,99 0,49 0,08 0,02 0,13

SDDSC178W1 573,99 574,75 0,76 0,27 0,12 0,56

SDDSC178W1 574,75 575,8 1,05 0,9 0,10 1,13

SDDSC178W1 575,8 576,29 0,49 2,4 0,39 3,33

SDDSC178W1 576,29 577,14 0,85 0,17 0,04 0,25

SDDSC178W1 577,14 578 0,86 0,5 0,05 0,61

SDDSC178W1 578 578,6 0,6 1,54 0,09 1,76

SDDSC178W1 579,13 580 0,87 0,5 0,18 0,93

SDDSC178W1 580 580,6 0,6 14,9 1,16 17,67

SDDSC178W1 580,6 581,81 1,21 0,56 0,12 0,85

SDDSC178W1 581,81 582,17 0,36 0,13 0,04 0,22

SDDSC178W1 582,17 582,3 0,13 6,1 18,50 50,32

SDDSC178W1 582,3 582,47 0,17 7,08 0,96 9,37

SDDSC178W1 582,47 582,72 0,25 0,54 0,08 0,72

SDDSC178W1 582,72 582,92 0,2 11,1 0,24 11,67

SDDSC178W1 582,92 583,4 0,48 1,38 0,43 2,41

SDDSC178W1 583,4 583,65 0,25 4,12 0,78 5,98

SDDSC178W1 583,65 583,9 0,25 0,99 1,54 4,67

SDDSC178W1 583,9 584,37 0,47 1,58 0,65 3,13

SDDSC178W1 584,37 584,69 0,32 0,51 0,05 0,62

SDDSC178W1 584,69 584,86 0,17 3,55 20,00 51,35

SDDSC178W1 584,86 585,55 0,69 0,8 0,22 1,33

SDDSC178W1 586,97 587,82 0,85 1,03 0,10 1,27

SDDSC178W1 588,65 589,09 0,44 4,45 0,67 6,05

SDDSC178W1 589,09 589,48 0,39 0,26 0,02 0,31

SDDSC178W1 589,48 589,84 0,36 0,5 1,96 5,18

SDDSC178W1 589,84 589,97 0,13 3,15 43,80 107,83

SDDSC178W1 589,97 590,3 0,33 0,71 0,07 0,88

SDDSC178W1 590,3 590,73 0,43 3,85 0,34 4,66

SDDSC178W1 591,32 592,28 0,96 0,1 0,02 0,15

SDDSC178W1 592,28 592,72 0,44 0,52 0,36 1,38

SDDSC178W1 592,72 593,42 0,7 0,27 0,02 0,31

SDDSC178W1 594,27 595,1 0,83 0,09 0,01 0,11

SDDSC178W1 595,1 595,63 0,53 0,12 0,03 0,20

SDDSC178W1 595,63 596 0,37 0,17 0,01 0,20

SDDSC178W1 596 596,82 0,82 0,86 0,10 1,10

SDDSC178W1 596,82 597,12 0,3 0,49 0,92 2,69

SDDSC178W1 597,12 598,4 1,28 0,38 0,56 1,72

SDDSC178W1 598,4 599,14 0,74 0,14 0,01 0,17

SDDSC178W1 599,14 599,65 0,51 0,12 0,02 0,17

SDDSC178W1 599,65 600 0,35 0,16 0,02 0,21

SDDSC178W1 603,35 604 0,65 0,08 0,01 0,10

SDDSC178W1 604,5 604,98 0,48 0,08 0,02 0,12

SDDSC178W1 604,98 605,6 0,62 0,42 0,03 0,48

SDDSC178W1 605,6 606,23 0,63 0,18 0,01 0,21

SDDSC178W1 608,49 608,6 0,11 0,08 0,02 0,12

SDDSC178W1 611 611,5 0,5 0,3 0,21 0,80

SDDSC178W1 614 615 1 0,08 0,05 0,19

SDDSC178W1 616 616,61 0,61 0,33 0,05 0,44

SDDSC178W1 616,61 617,55 0,94 0,11 0,02 0,16

SDDSC178W1 617,55 618,1 0,55 0,24 0,10 0,48

SDDSC178W1 618,1 619 0,9 0,08 0,01 0,10

SDDSC178W1 619 620 1 0,13 0,01 0,16

SDDSC178W1 620 620,3 0,3 0,13 0,01 0,14

SDDSC178W1 620,3 621 0,7 0,12 0,01 0,13

SDDSC178W1 621 621,53 0,53 0,52 0,01 0,54

SDDSC178W1 621,53 622 0,47 0,24 0,02 0,29

SDDSC178W1 622 622,5 0,5 0,25 0,00 0,26

SDDSC178W1 622,5 623,04 0,54 0,91 0,01 0,93

SDDSC178W1 623,04 623,55 0,51 1,12 0,01 1,15

SDDSC178W1 623,55 624,31 0,76 0,35 0,00 0,36

SDDSC178W1 624,31 624,45 0,14 0,76 0,01 0,78

SDDSC178W1 624,45 624,66 0,21 0,23 0,00 0,24

SDDSC178W1 624,66 625,04 0,38 0,34 0,01 0,35

SDDSC178W1 625,04 625,18 0,14 0,23 0,01 0,24

SDDSC178W1 625,18 625,6 0,42 0,1 0,01 0,12

SDDSC178W1 625,6 626,09 0,49 0,14 0,01 0,16

SDDSC178W1 626,09 626,61 0,52 1,93 0,01 1,96

SDDSC178W1 626,61 627,7 1,09 0,45 0,01 0,48

SDDSC178W1 627,7 628,3 0,6 0,08 0,01 0,10

SDDSC178W1 628,3 628,49 0,19 0,19 0,01 0,22

SDDSC178W1 629,3 630 0,7 1,96 0,01 1,98

SDDSC178W1 630 630,64 0,64 0,23 0,07 0,39

SDDSC178W1 631,51 631,84 0,33 0,42 0,01 0,43

SDDSC178W1 631,84 632,54 0,7 0,85 0,01 0,87

SDDSC178W1 632,83 633,06 0,23 0,15 0,01 0,18

SDDSC178W1 633,06 633,18 0,12 0,36 0,01 0,39

SDDSC178W1 633,6 633,87 0,27 0,16 0,00 0,17

SDDSC178W1 634,48 634,66 0,18 0,16 0,01 0,17

SDDSC178W1 634,66 635,2 0,54 0,18 0,01 0,19

SDDSC178W1 635,88 636,79 0,91 0,35 0,01 0,38

SDDSC178W1 639,03 639,68 0,65 0,11 0,02 0,15

SDDSC178W1 642,97 643,47 0,5 0,11 0,01 0,12

SDDSC178W1 643,47 643,57 0,1 0,32 0,02 0,37

SDDSC178W1 643,57 644,06 0,49 0,09 0,01 0,11

SDDSC178W1 644,06 644,19 0,13 0,26 0,02 0,30

SDDSC178W1 645,48 645,73 0,25 0,48 0,02 0,53

SDDSC178W1 645,73 646,23 0,5 0,08 0,01 0,10

SDDSC178W1 646,23 646,41 0,18 0,5 0,03 0,57

SDDSC178W1 646,41 646,84 0,43 0,14 0,02 0,19

SDDSC178W1 646,84 646,98 0,14 1,18 0,02 1,22

SDDSC178W1 646,98 647,33 0,35 0,21 0,01 0,23

SDDSC178W1 647,33 647,43 0,1 0,2 0,01 0,23

SDDSC178W1 647,43 648,04 0,61 0,33 0,02 0,38

SDDSC178W1 650,29 650,68 0,39 0,09 0,74 1,86

SDDSC178W1 650,68 651,2 0,52 0,74 0,02 0,79

SDDSC178W1 651,2 651,67 0,47 0,52 0,02 0,56

SDDSC178W1 651,67 652,59 0,92 0,34 0,02 0,39

SDDSC178W1 653,71 654,02 0,31 0,92 0,02 0,96

SDDSC178W1 654,45 654,75 0,3 0,2 0,02 0,25

SDDSC178W1 654,75 654,96 0,21 0,61 0,01 0,64

SDDSC178W1 654,96 655,46 0,5 0,14 0,02 0,18

SDDSC178W1 656,94 657,5 0,56 0,14 0,02 0,18

SDDSC178W1 658,83 658,96 0,13 0,24 0,02 0,28

SDDSC178W1 658,96 659,38 0,42 0,1 0,04 0,19

SDDSC178W1 659,38 659,61 0,23 0,12 0,01 0,13

SDDSC178W1 659,61 659,75 0,14 0,61 0,01 0,64

SDDSC178W1 659,75 659,86 0,11 0,42 0,01 0,44

SDDSC178W1 661,92 662,19 0,27 0,37 0,01 0,39

SDDSC178W1 662,52 663 0,48 0,11 0,02 0,17

SDDSC178W1 663 663,74 0,74 0,09 0,02 0,14

SDDSC178W1 663,74 664,22 0,48 0,05 0,02 0,10

SDDSC178W1 665,97 666,33 0,36 0,05 0,02 0,10

SDDSC178W1 668 668,8 0,8 0,47 0,01 0,48

SDDSC178W1 668,8 669 0,2 0,18 0,00 0,19

SDDSC178W1 669 669,55 0,55 0,29 0,01 0,31

SDDSC178W1 669,55 670 0,45 0,31 0,02 0,36

SDDSC178W1 670 671 1 1,56 0,01 1,58

SDDSC178W1 671 672 1 0,44 0,01 0,47

SDDSC178W1 672 673 1 1,31 0,01 1,34

SDDSC178W1 673 674 1 0,82 0,01 0,85

SDDSC178W1 674 675 1 1,33 0,01 1,36

SDDSC178W1 675 675,8 0,8 1,42 0,01 1,44

SDDSC178W1 675,8 677 1,2 0,13 0,01 0,15

JORC Tabelle 1

Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar

Probenahmetechniken · Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schnittkanäle, Zufallsproben oder spezielle, für die untersuchten Mineralien · Die Probenahme erfolgte an Bohrkernen (Halbkerne für >90 % und Viertelkerne für Kontrollproben), Stichproben

geeignete Messgeräte nach Industriestandard, wie z. B. Bohrloch-Gammasonden oder tragbare RFA-Geräte usw.). Diese (Feldproben von Gestein und Felsblöcken vor Ort, einschließlich Doppelproben), Grabenproben (Gesteinsbrocken,

Beispiele sollten nicht als Einschränkung der allgemeinen Bedeutung der Probenahme verstanden einschließlich Doppelproben) und Bodenproben (einschließlich

werden. Doppelproben).

· Geben Sie an, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Repräsentativität der Proben und die ordnungsgemäße · Die Standorte der Feldproben wurden mit Hilfe eines GPS-Geräts ermittelt, in der Regel mit einer Genauigkeit von bis

Kalibrierung der verwendeten Messgeräte oder -systeme zu 5 Metern. Die Standorte der Bohrlöcher und Gräben wurden mit Hilfe eines differentiellen GPS-Geräts auf <1 Meter

sicherzustellen. genau

· Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht von Bedeutung sind. bestätigt.

· In Fällen, in denen branchenübliche Arbeiten durchgeführt wurden, wäre dies relativ einfach (z. B. Es wurden · Die Standorte der Proben wurden ebenfalls durch Einzeichnen der Standorte auf den hochauflösenden Lidar-Karten

Reverse-Circulation-Bohrungen durchgeführt, um 1 m lange Proben zu entnehmen, von denen 3 kg pulverisiert wurden, um überprüft.

eine 30 g schwere Charge für die Feuerprobe herzustellen). In anderen Fällen sind möglicherweise weitere Erläuterungen · Der Bohrkern wird zum Schneiden markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge geschnitten, die von Mitarbeitern

erforderlich, z. B. wenn grobes Gold vorliegt, das mit inhärenten Probenahmeproblemen verbunden ist. Ungewöhnliche des Unternehmens in Kilmore verwendet

Rohstoffe oder Mineralisierungstypen (z. B. Unterwasser-Knollen) können die Offenlegung detaillierter Informationen wird.

rechtfertigen. · Die Proben werden an der Kernsäge in Beutel verpackt und zur Analyse zum Bendigo On Site Laboratory transportiert.

· Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem Rotationssplitter zerkleinert und eine

1-kg-Probe wird zum Pulverisieren (LM5) und zur Analyse

abgetrennt.

· Für die Goldanalyse einer 30-g-Probe werden von erfahrenen Mitarbeitern (die mit hochsulfidhaltigen und stibnitreichen

Proben vertraut sind) standardmäßige Feuerprobenverfahren angewendet. Vor-Ort-Goldmethode gemäß Feuerprobencode

PE01S.

· Die Sieb-Feuerprobe wird verwendet, um die Goldkorngrößenverteilung zu verstehen, wenn grobes Gold erkennbar ist.

· ICP-OES wird verwendet, um die mit Königswasser aufgeschlossene Pulpe auf weitere 12 Elemente zu analysieren (Methode

BM011), und Antimon über dem Messbereich wird mit Flammen-AAS (Methode B050)

gemessen.

· Die Bodenproben wurden vor Ort gesiebt und eine 80-mesh-Probe wurde in Säcke verpackt und zu den ALS Global

Laboratories in Brisbane transportiert, wo sie einer Super-Low-Level-Goldanalyse an 50-g-Proben nach der Methode ST44

(unter Verwendung von Königswasser und ICP-MS) unterzogen

wurde.

· Stichproben und Gesteinsproben werden in der Regel an On Site Laboratories zur Standard-Feuerprobe und

12-Element-ICP-OES wie oben beschrieben

geschickt.

·

Bohrtechniken · Bohrtyp (z. B. Kernbohrung, Reverse Circulation, Open-Hole-Hammer, Rotary Air Blast, Schneckenbohrung, Bangka, Sonic · HQ- oder NQ-Durchmesser-Diamantbohrkern, ausgerichtet mit dem Axis Champ-Ausrichtungswerkzeug, wobei die

usw.) und Details (z. B. Kerndurchmesser, Dreifach- oder Standardrohr, Tiefe der Diamantschwänze, Frontprobenbohrer Ausrichtungslinie vom Bohrmeister/Assistenten auf der Basis des Bohrkerns markiert

oder anderer Typ, ob der Kern ausgerichtet ist und wenn ja, mit welcher Methode wird.

usw.). · Ein Standard-Kernrohr von 3 Metern hat sich sowohl in den harten als auch in den weichen Gesteinen des Projekts als am

effektivsten

erwiesen.

Bohrprobenausbeute · Methode zur Erfassung und Bewertung der Kern- und Splitterprobenausbeute und Bewertung der Ergebnisse. · Die Kernausbeute wurde durch die Verwendung von HQ- oder NQ-Diamantbohrkernen und eine sorgfältige Kontrolle des

· Maßnahmen zur Maximierung der Probenausbeute und zur Sicherstellung der Repräsentativität der Proben. Wasserdrucks maximiert, um die Integrität des weichen Gesteins zu erhalten und den Verlust von Feinanteilen aus weichen

· Besteht ein Zusammenhang zwischen der Probenausbeute und dem Gehalt und kann es aufgrund eines bevorzugten Bohrkernen zu verhindern. Die Ausbeute wird im Kernlager auf einer Meter-für-Meter-Basis mit einem Maßband an

Verlusts/Gewinns von feinem/grobem Material zu einer Verzerrung der Proben gekommen markierten Bohrkernen gemessen und mit den Kernblöcken des Bohrers

sein? abgeglichen.

· Die Diagramme zum Gehalt im Vergleich zur Ausbeute und zum RQD (siehe unten) zeigen keine Trends in Bezug auf den

Verlust von Bohrkernen oder

Feinanteilen.

Protokollierung · Ob Kern- und Splitterproben geologisch und geotechnisch so detailliert protokolliert wurden, dass sie eine angemessene · Die geotechnische Protokollierung der Bohrkerne erfolgt auf Gestellen im Kernlager des Unternehmens.

Mineralressourcenschätzung, Bergbaustudien und metallurgische Studien · Die an der Bohranlage markierten Kernorientierungen werden auf Konsistenz überprüft, und die Basis der

unterstützen. Kernorientierungslinien wird auf dem Kern markiert, wenn zwei oder mehr Orientierungen innerhalb von 10 Grad

· Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur ist. Kernfotografie (oder Costéan-, Kanal- usw.). übereinstimmen.

· Gesamtlänge und Prozentsatz der protokollierten relevanten Abschnitte. · Die Kernrückgewinnung wird für jeden Meter gemessen.

· RQD-Messungen (kumulative Menge an Kernstücken > 10 cm pro Meter) werden meterweise durchgeführt.

· Jedes Tablett mit Bohrkernen wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem es vollständig für die Probenahme und den

Schnitt markiert

wurde.

· Die ½-Kernschnittlinie wird etwa 10 Grad über der Ausrichtungslinie platziert, damit die Ausrichtungslinie für

zukünftige Arbeiten im Kernfach erhalten

bleibt.

· Die geologische Protokollierung der Bohrkerne umfasst die folgenden Parameter:

· Gesteinsarten, Lithologie

· Veränderung

· Strukturelle Informationen (Ausrichtung von Adern, Schichtungen, Brüchen unter Verwendung von

Standard-Alpha-Beta-Messungen anhand der Orientierungslinie; oder, im Falle von nicht orientierten Teilen des Kerns,

werden die Alpha-Winkel

gemessen)

· Aderung (Quarz, Karbonat, Stibnit)

· Wichtige Mineralien (mit der Lupe sichtbar, z. B. Gold, Stibnit)

· 100 % des Bohrkerns werden für alle oben beschriebenen Komponenten in die MX-Logging-Datenbank des Unternehmens

eingegeben.

· Die Protokollierung ist vollständig quantitativ, obwohl die Beschreibung der Lithologie und Alteration auf sichtbaren

Beobachtungen durch ausgebildete Geologen

beruht.

· Jede Schale mit Bohrkernen wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie vollständig für die Probenahme und den

Zuschnitt markiert

wurde.

· Die Protokollierung entspricht einem angemessenen quantitativen Standard für die Verwendung in zukünftigen Studien.

Unterprobenentnahmetechnik· Bei Bohrkernen: ob geschnitten oder gesägt und ob ein Viertel, die Hälfte oder der gesamte Kern entnommen wurde. · Bohrkerne werden in der Regel mit einer Almonte-Kernsäge halbiert. Die Ausrichtung des Bohrkerns bleibt erhalten.

en und · Bei Nicht-Kernen, ob geriffelt, mit Rohrproben, rotierend gespalten usw. und ob nass oder trocken entnommen. · Bei der Entnahme von Proben-Duplikaten (in der Datenbank als FDUP bezeichnet) wird ein Viertelkern verwendet.

Probenvorbereitung · Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der Probenvorbereitungstechnik. · Die Repräsentativität der Probenahme wird maximiert, indem immer die gleiche Seite des Bohrkerns (unabhängig von der

· Qualitätskontrollverfahren, die für alle Teilprobenahmestufen angewendet werden, um die Repräsentativität der Proben Ausrichtung) entnommen wird und durchgehend eine Schnittlinie auf dem Kern gezogen wird, wenn eine Ausrichtung nicht

zu möglich ist. Diese Linien werden vom Feldtechniker

maximieren. gezogen.

· Maßnahmen, die getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die Probenahme repräsentativ für das vor Ort entnommene · Die Probengrößen werden für grobes Gold durch die Verwendung von Halbkernen maximiert, und die Verwendung von Viertel-

Material ist, einschließlich beispielsweise der Ergebnisse für Feldduplikate/Probenahme der zweiten und Halbkernspalten (Labor-Duplikate) ermöglicht eine Abschätzung des

Hälfte. Nugget-Effekts.

· Ob die Probengrößen für die Korngröße des zu beprobenden Materials angemessen sind. · In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 % ¼-Kern-Duplikate, zertifizierte Referenzmaterialien

(geeignete OREAS-Materialien), Laborproben-Duplikate und

Instrumentenwiederholungen.

· Im Bodenprobenprogramm wurden alle 20 Proben Duplikate entnommen, und das Labor fügte regelmäßig Goldstandards mit

niedrigem Gehalt in den Probenfluss

ein.

Qualität der · Art, Qualität und Angemessenheit der verwendeten Untersuchungs- und Laborverfahren und ob die Technik als teilweise · Die von On Site verwendete Feuerprobenmethode für Gold ist eine weltweit anerkannte Methode, und Überprüfungen bei

Untersuchungsdaten und oder vollständig angesehen Überschreitung der Grenzwerte, einschließlich gravimetrischer Endkontrolle und Siebfeuerprobe, sind Standard. Von

Labortests wird. Bedeutung für das On Site-Labor ist die Anwesenheit von Feuerprobenpersonal, das Erfahrung im Umgang mit

· Für geophysikalische Instrumente, Spektrometer, tragbare RFA-Geräte usw. die bei der Bestimmung der Analyse hochsulfidhaltigen Proben (insbesondere solchen mit hohem Stibnitgehalt) hat - dies reduziert das Risiko ungenauer

verwendeten Parameter, einschließlich Hersteller und Modell des Instruments, Messzeiten, angewandte Berichte bei komplexen sulfidhaltigen Goldproben

Kalibrierungsfaktoren und deren Ableitung erheblich.

usw. · Wenn eine Sieb-Glühprobe verwendet wird, wird diese Probe anstelle der ursprünglichen Glühprobe gemeldet.

· Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Blindproben, Duplikate, externe Laborprüfungen) und · Die ICP-OES-Technik ist eine Standardanalysetechnik zur Bestimmung von Elementkonzentrationen. Der verwendete

ob akzeptable Genauigkeits- (d. h. Unvoreingenommenheit) und Präzisionsniveaus festgelegt Aufschluss (Königswasser) eignet sich hervorragend für die Auflösung von Sulfiden (in diesem Fall im Allgemeinen

wurden. Stibnit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit), aber andere in Silikaten enthaltene Elemente, insbesondere Vanadium (V),

können nur teilweise aufgelöst werden. Diese in Silikaten enthaltenen Elemente sind für die Bestimmung der Menge an

Gold, Antimon, Arsen oder Schwefel nicht von

Bedeutung.

· Ein tragbares RFA-Gerät wurde qualitativ an Bohrkernen eingesetzt, um sicherzustellen, dass geeignete Kernproben

entnommen wurden (es werden keine pRFA-Daten gemeldet oder in die MX-Datenbank

aufgenommen).

· Anhand der folgenden Methoden wurden akzeptable Genauigkeits- und Präzisionsgrade ermittelt

· ¼ Duplikate - der halbe Kern wird in Viertel geteilt und erhält separate Probennummern (üblicherweise in

mineralisiertem Kern) - niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke Korrelation hin, die mit steigendem

Goldgehalt über 40 g/t Au

abnimmt.

· Blindproben - Blindproben werden nach sichtbarem Gold und in stark mineralisierten Gesteinen eingefügt, um

sicherzustellen, dass das Zerkleinern und Aufschließen nicht durch Goldverschmutzungen auf den Oberflächen des Brechers

und der LM5-Schwenkmühle beeinträchtigt wird. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, liegen im Allgemeinen unter der

Nachweisgrenze und eine einzelne Probe bei 0,03 g/t

Au.

· Zertifizierte Referenzmaterialien - OREAS-CRMs wurden während des gesamten Projekts verwendet, einschließlich

Leerproben, Proben mit niedrigem (<1 g/t Au), mittlerem (bis zu 5 g/t Au) und hohem Goldgehalt (> 5 g/t Au). Die

Ergebnisse werden beim Datenimport in die MX-Datenbank automatisch überprüft, um sicherzustellen, dass sie innerhalb

von 2 Standardabweichungen des erwarteten Werts

liegen.

· Laboraufteilungen - On Site führt als Qualitätskontrolle Aufteilungen sowohl von grob zerkleinerten als auch von

pulverisierten Duplikaten durch und meldet alle Daten. Insbesondere Proben mit hohem Au-Gehalt werden am häufigsten

wiederholt.

· Labor-CRMs - On Site fügt regelmäßig eigene CRM-Materialien in den Prozessablauf ein und meldet alle Daten.

· Laborpräzision - Das Labor führt regelmäßig Doppelmessungen von Lösungen (sowohl Au aus der Feuerprobe als auch andere

Elemente aus den Königswasseraufschlüssen) durch und meldet

diese.

· Die Genauigkeit und Präzision wurden sorgfältig unter Verwendung der oben beschriebenen Probenahme- und Messverfahren

während der Probenahme (Genauigkeit) und der Laborphase (Genauigkeit und Präzision) der Analyse

bestimmt.

· Die Duplikate der Bodenprobenunternehmen und die zertifizierten Referenzmaterialien des Labors liegen alle innerhalb

der erwarteten

Bereiche.

Überprüfung der · Die Überprüfung signifikanter Abschnitte durch unabhängiges oder alternatives Unternehmenspersonal. · Der unabhängige Geologe hat die Bohrstellen in Sunday Creek besucht und die im Kernlager in Kilmore aufbewahrten

Probenahme und · Verwendung von Zwillingsbohrlöchern. Bohrkerne

Analyse · Dokumentation der Primärdaten, Datenerfassungsverfahren, Datenüberprüfung, Protokolle zur Datenspeicherung (physisch inspiziert.

und · Die visuelle Inspektion der Bohrschneidungen stimmt sowohl mit den geologischen Beschreibungen in der Datenbank als

elektronisch). auch mit den erwarteten Untersuchungsdaten überein (z. B. stimmen Gold und Stibnit, die im Bohrkern sichtbar sind, mit

· Erörterung etwaiger Anpassungen der Untersuchungsdaten. den hohen Au- und Sb-Ergebnissen in den Untersuchungen

überein).

· Darüber hinaus bewerten die Geologen des Unternehmens nach Erhalt der Ergebnisse die Gold-, Antimon- und Arsenwerte,

um zu überprüfen, ob die Abschnitte die erwarteten Daten geliefert

haben.

· Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank entspricht einem hohen Standard. Die primären

Protokollierungsdaten werden direkt von den Geologen und Feldtechnikern eingegeben, und die Untersuchungsdaten werden

nach Rücksendung aus dem Labor elektronisch mit der Probennummer

abgeglichen.

· Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP), Laborsplits und -duplikate sowie

Instrumentenwiederholungen werden alle in der Datenbank

erfasst.

· Der Datenexport umfasst alle Primärdaten ab Bohrung SDDSC077B nach Rücksprache mit SRK Consulting. Zuvor wurde der

Goldgehalt aus den Primär-, Feld- und Laborduplikaten

gemittelt.

· Anpassungen der Untersuchungsdaten werden von MX erfasst, es liegen jedoch keine vor (und sind auch nicht

erforderlich).

· Zwillingsbohrlöcher sind in dieser Phase des Projekts nicht verfügbar.

Standort der Datenpunkte · Genauigkeit und Qualität der Vermessungen zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Kragen- und Bohrlochvermessungen), · Differential-GPS zur Lokalisierung von Bohrkragen, Gräben und einigen Abbaustätten

Gräben, Bergwerksanlagen und anderen Standorten, die für die Mineralressourcenschätzung verwendet · Standard-GPS für einige Feldstandorte (Probenahmen und Bodenproben), überprüft anhand von Lidar-Daten.

werden. · Das durchgehend verwendete Gittersystem ist das geozentrische Datum von Australien 1994; Kartengitterzone 55

· Spezifikation des verwendeten Gittersystems. (GDA94_Z55), auch als ELSG 28355 bezeichnet. Die angegebenen Azimute beziehen sich ebenfalls auf MGA55

· Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrolle. (GDA94_Z55).

· Die topografische Kontrolle ist aufgrund der Genauigkeit der Lidar-Daten von unter 10 cm ausgezeichnet.

Datenabstand und · Datenabstand für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse. · Der Datenabstand ist für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse geeignet - dies wird durch die verbesserte

-verteilung · Ob der Datenabstand und die Datenverteilung ausreichend sind, um den Grad der geologischen und geologischen Vorhersagbarkeit von hochgradigen Gold-Antimon-Durchschneidungen

Kontinuität festzustellen, der für die angewandten Verfahren zur Schätzung der Mineralressourcen und Erzreserven sowie belegt.

für die Klassifizierungen angemessen · Derzeit reichen die Datenabstände und -verteilungen für die Meldung von Mineralressourcenschätzungen nicht aus. Dies

ist. kann sich jedoch ändern, wenn die Kenntnisse über die Gehaltskontrollen durch zukünftige Bohrprogramme

· Ob eine Probenzusammensetzung angewendet wurde. zunehmen.

· Die Proben wurden zu einem Durchschnittswert von 1 g/t AuEq über eine Breite von 2,0 m für niedrigere Gehalte und 5

g/t AuEq über eine Breite von 1,0 m für höhere Gehalte in Tabelle 3 zusammengefasst. Alle einzelnen

Untersuchungsergebnisse über 0,1 g/t AuEq wurden in Tabelle 4 ohne Zusammenfassung auf zwei Dezimalstellen genau

angegeben.

Ausrichtung der Daten in · Ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverfälschte Probenahme möglicher Strukturen ermöglicht und inwieweit dies · Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 60-90 % der Probenmächtigkeit

Bezug auf die unter Berücksichtigung der Lagerstättentyp bekannt geschätzt.

geologische ist.

Struktur · Wenn davon ausgegangen wird, dass die Beziehung zwischen der Bohrorientierung und der Ausrichtung der wichtigsten · Die Bohrungen sind in eine optimale Richtung ausgerichtet, wenn man die Kombination aus der Ausrichtung des

mineralisierten Strukturen zu einer Verzerrung der Probenahme geführt hat, sollte dies bewertet und, falls wesentlich, Muttergesteins und der offensichtlichen Aderkontrolle auf den Gold- und Antimongehalt

angegeben berücksichtigt.

werden. · Die Steilheit einiger Adern kann zu einer Zunahme der scheinbaren Mächtigkeit einiger Abschnitte führen, jedoch sind

weitere Bohrungen erforderlich, um dies zu

quantifizieren.

· Aus den bisher gesammelten Daten geht keine Verzerrung der Probenahme hervor (Bohrlöcher durchschneiden mineralisierte

Strukturen in einem moderaten

Winkel).

Sicherheit der Proben · Maßnahmen zur Gewährleistung der Proben-Sicherheit. · Die Bohrkerne werden entweder vom Bohrunternehmen oder von Mitarbeitern des Unternehmens zum Kernlager in Kilmore

gebracht. Die Proben werden von Mitarbeitern des Unternehmens im Kernlager in Kilmore markiert und mit einer

automatisierten Diamantsäge geschnitten, in Beutel verpackt und dann auf gesicherte Paletten geladen, die von

Mitarbeitern des Unternehmens nach Bendigo transportiert werden, um sie dem Labor zu übergeben. Es gibt in keiner Phase

des Prozesses oder in den Daten Hinweise auf Probleme mit der

Proben-Sicherheit.

Audits oder Überprüfungen · Die Ergebnisse aller Audits oder Überprüfungen der Probenahmetechniken und Daten. · Die kontinuierliche Überwachung der CRM-Ergebnisse, Leerproben und Duplikate wird von Geologen und dem Datengeologen

des Unternehmens durchgeführt. Herr Michael Hudson von SXG verfügt über die Orientierungs-, Protokollierungs- und

Untersuchungsdaten.

Abschnitt 2 Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar

Mineralienkonzession · Art, Referenzname/-nummer, Standort und Eigentumsverhältnisse, einschließlich Vereinbarungen oder wesentlichen Fragen · Das Sunday Creek Goldfeld, in dem sich das Clonbinane-Projekt befindet, unterliegt der Retention Licence RL 6040 und

und Landbesitz mit Dritten, wie Joint Ventures, Partnerschaften, übergeordnete Lizenzgebühren, Rechte der Ureinwohner, historische ist von der Exploration Licence EL6163 und der Exploration Licence EL7232 umgeben. Alle Lizenzen werden zu 100 % von

Status Stätten, Wildnis- oder Nationalparks und Clonbinane Goldfield Pty Ltd gehalten, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold

Umweltbedingungen. Ltd.

· Die Sicherheit der zum Zeitpunkt der Berichterstattung bestehenden Besitzverhältnisse sowie alle bekannten Hindernisse ·

für die Erlangung einer Lizenz zur Nutzung des

Gebiets.

Exploration durch · Anerkennung und Bewertung der Exploration durch andere Parteien. · Das wichtigste historische Vorkommen innerhalb des Sunday Creek-Projekts ist das Clonbinane-Vorkommen, eine

anderen Parteien hochgradige orogene (oder epizonale) Lagerstätte vom Typ Fosterville. Seit den 1880er Jahren bis in die frühen 1900er

Jahre wurde in dem Projektgebiet in kleinem Umfang Bergbau betrieben. Die historische Produktion erfolgte mit mehreren

kleinen Schächten und Alluvialarbeiten in den Clonbinane Goldfield-Konzessionen. Eine nennenswerte Produktion erfolgte

im Gebiet Clonbinane mit einer Gesamtproduktion von 41.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 33 g/t Gold (Leggo und

Holdsworth,

2013).

· Die Arbeiten früherer Exploratoren im und in der Nähe des Sunday Creek-Projektgebiets konzentrierten sich in der Regel

auf die Suche nach großen, flachen Lagerstätten. Beadell Resources war das erste Unternehmen, das tiefere Ziele bohrte,

und Southern Cross hat seine Arbeiten im Sunday Creek-Projektgebiet fortgesetzt.

· EL54 - Eastern Prospectors Pty Ltd

Gesteinsprobenahme rund um die Minen Christina, Apollo und Golden Dyke.

Gesteinsprobenahme im Christina-Minenschacht. Widerstandsmessung über dem Golden Dyke. Fünf Diamantbohrlöcher rund um

Christina, von denen zwei untersucht

wurden.

· ELs 872 & 975 - CRA Exploration Pty Ltd

Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach niedriggradigen Lagerstätten mit hohem Tonnengewicht. Die

Konzessionen wurden aufgegeben, nachdem sich das Gebiet als vielversprechend, aber nicht wirtschaftlich erwiesen

hatte.

Flusssedimentproben rund um die Gebiete Golden Dyke und Reedy Creek. Die Ergebnisse waren rund um Golden Dyke besser. 45

Haldenproben rund um die alten Abbaustätten von Golden Dyke zeigten eine gute Korrelation zwischen Gold, Arsen und

Antimon.

Bodenproben über dem Golden Dyke zur Definition der Grenzen des Gangs und der Mineralisierung. Zwei Costeans parallel

zum Golden Dyke zur Ermittlung von Bodenanomalien. Costeans seitdem von SXG

saniert.

· ELs 827 & 1520 - BHP Minerals Ltd

Exploration mit dem Ziel, eine Goldmineralisierung im Tagebau am Rande der SXG-Konzessionen zu finden.

· ELs 1534, 1603 und 3129 - Ausminde Holdings Pty Ltd

Ausrichtung auf flach liegende, niedriggradige Goldvorkommen. Grabenaushub rund um das Golden Dyke-Prospektionsgebiet

und Auswertung der Ergebnisse zusammen mit den CRA-Küstenmessungen. 29 RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von

959 m wurden in den Zielgebieten Apollo, Rising Sun und Golden Dyke gebohrt.

· ELs 4460 & 4987 - Beadell Resources Ltd

Die ELs 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007 gewährt. Beadell bohrte erfolgreich 30 RC-Bohrlöcher,

darunter zweite Diamant-Endbohrlöcher in den Zielgebieten Golden

Dyke/Apollo.

· Beide Konzessionen wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields Pty Ltd erworben und zu einer Konzession EL4987

zusammengefasst.

· Nagambie Resources Ltd kaufte Auminco Goldfields im Juli 2014. EL4987 lief Ende 2015 aus. Während dieser Zeit

beantragte Nagambie Resources eine Retentionslizenz (RL6040) für drei Quadratkilometer über dem Sunday Creek Goldfeld.

RL6040 wurde im Juli 2017

erteilt.

· Clonbinane Gold Field Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson Gold Ltd übernommen.

Mawson bohrte 30 Löcher über 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen in der Tiefe.

Geologie · Lagerstättentyp, geologische Lage und Art der · Siehe Beschreibung im Hauptteil der Pressemitteilung.

· Mineralisierung.

Informationen zu den · Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das Verständnis der Explorationsergebnisse relevant sind, · Siehe Anhänge

Bohrlöchern einschließlich einer tabellarischen Aufstellung der

folgenden

· Informationen für alle wesentlichen Bohrlöcher:

o Ost- und Nordkoordinate des Bohrlochkragens

o Höhe oder RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in Metern) des Bohrlochkragens

o Neigung und Azimut des Bohrlochs

o Bohrlochlänge und Schnitttiefe

o Bohrlochlänge.

· Wenn der Ausschluss dieser Informationen damit begründet wird, dass sie nicht wesentlich sind und dieser Ausschluss

das Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigt, sollte die zuständige Person klar erläutern, warum dies der Fall

ist.

Methoden zur · Bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse sind Gewichtungsdurchschnittsverfahren, maximale und/oder · Siehe Weitere Informationen und Berechnung des Metalläquivalents im Haupttext der Pressemitteilung.

Datenaggregation minimale Gehaltsabschneidungen (z. B. Abschneiden von hohen Gehalten) und Cutoff-Gehalte in der Regel wesentlich und

sollten angegeben

werden.

· Wenn aggregierte Abschnitte kurze Abschnitte mit hohen Gehalten und längere Abschnitte mit niedrigen Gehalten

umfassen, sollte das für diese Aggregation verwendete Verfahren angegeben und einige typische Beispiele für solche

Aggregationen detailliert dargestellt

werden.

· Die für die Berichterstattung über Metalläquivalentwerte verwendeten Annahmen sollten klar angegeben werden.

Beziehung · Diese Beziehungen sind bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse von besonderer Bedeutung. · Siehe Berichterstattung über tatsächliche Mächtigkeiten im Text der Pressemitteilung.

zwischen · Wenn die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel bekannt ist, sollte deren Beschaffenheit

Mineralisierung angegeben

Breiten und werden.

Abschnittslängen · Ist sie nicht bekannt und werden nur die Bohrlochlängen angegeben, sollte dies klar und deutlich angegeben werden (z.

B.

Bohrlochlänge

· Länge, tatsächliche Mächtigkeit nicht bekannt).

Diagramme · Für jede bedeutende Entdeckung, über die berichtet wird, sollten geeignete Karten und Schnitte (mit Maßstäben) sowie · Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der Mitteilung dargestellt.

Tabellen mit den Abschnitten beigefügt werden. Diese sollten unter anderem eine Draufsicht auf die

Bohrlochkragenpositionen und geeignete Schnittansichten

enthalten.

Ausgewogene · Wenn eine umfassende Berichterstattung über alle Explorationsergebnisse nicht möglich ist, sollte eine repräsentative · Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au wurden in dieser Mitteilung tabellarisch aufgeführt. Die Ergebnisse gelten als

Berichterstattung Berichterstattung sowohl über niedrige als auch über hohe Gehalte und/oder Mächtigkeiten erfolgen, um eine irreführende repräsentativ und sind nicht

Berichterstattung über die Explorationsergebnisse zu voreingenommen.

vermeiden. · Kernverluste, sofern sie wesentlich sind, werden in den tabellarischen Bohrschnittpunkten angegeben.

Weitere wesentliche · Andere Explorationsdaten, sofern sie aussagekräftig und wesentlich sind, sollten ebenfalls angegeben werden, darunter · Vorläufige Tests wurden am 11. Januar 2024 gemeldet. Damit wurde das allgemeine metallurgische Testverfahren für

Explorationsdaten (aber nicht beschränkt auf): geologische Beobachtungen, Ergebnisse geophysikalischer Untersuchungen, Ergebnisse Proben aus den Sunday Creek-Lagerstätten festgelegt und die Grundlage für die Zuversicht geschaffen, dass die

geochemischer Untersuchungen, Großproben - Größe und Behandlungsmethode, Ergebnisse metallurgischer Tests, enthaltenen Gold- und Antimonvorkommen in drei separate Produkte wirtschaftlich gewonnen werden

Schüttdichte, Grundwasser, geotechnische und gesteinsbezogene Eigenschaften, potenziell schädliche oder kontaminierende können:

Substanzen. o Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftergewinnung

o Antimon-Gold-Flotationskonzentrat

o Pyrit-Arsenopyrit-Gold-Flotationskonzentrat

· Die Tests wurden nun auf Proben aus weiteren Zonen der Mineralvorkommen ausgeweitet und dienen der Verfeinerung der

metallurgischen Verfahren. Ziel war es, Aspekte der Antimonkonzentratproduktion zu verbessern, die Goldgewinnung zu

einem hochgradigen metallischen Produkt zu maximieren und die Beschaffenheit des Goldvorkommens weiter zu

untersuchen.

· Die von ALS Burnie Laboratories durchgeführten Arbeiten konzentrierten sich auf:

o Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralien in der Antimon-Flotationsphase bei gleichzeitiger

Aufrechterhaltung einer hohen

Gesamtgoldgewinnung.

o Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate, um die metallurgische Reaktion des enthaltenen Goldes zu bewerten.

o Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.

· Es wurde nachgewiesen, dass unter geeigneten Prozessbedingungen eine hohe Antimon- und Goldausbeute aufrechterhalten

werden konnte, während Arsen und Eisensulfide in der ersten Flotationsstufe zurückgewiesen wurden. Das hergestellte

Antimonkonzentrat (~50 % Sb, <0,2 % As) gilt als attraktiv für den Markt der Schmelz

.

· Die Rückgewinnung von Antimon zum Konzentrat variierte je nach Art des Einsatzmaterials und lag bei den aus den

antimonreichen Zonen getesteten Proben zwischen 83 % und 93

%.

· Zusätzliches metallisches Gold wurde durch Schwerkraftabscheidung aus dem Flotationskonzentrat zurückgewonnen.

· Der Goldgehalt des Konzentrats hängt vom Anteil des mit Arsen-Eisensulfiden verbundenen Zufuhrgolds, dem Verhältnis

von Gold zu Antimon in der Zufuhr, dem zurückgewonnenen Gold zum metallischen Goldprodukt und der Flotationsrate von

Gold in der ersten Flotationsstufe

ab.

· Bei allen getesteten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldgewinnung erzielt.

· Weitere Arbeiten

o Zusätzliche Charakterisierungstests in den Lagerstättenzonen

o Locked-Cycle-Tests zur Bestätigung der Gesamtausbeuten

o Mehrstufige Reinigungsoptimierung zur Maximierung der Konzentratqualität

o Pilotanlagenbewertung größerer Proben

o Planungsstudien für die Prozessanlage mit angestrebtem Fertigstellungstermin im ersten Quartal 2027

Weitere Arbeiten · Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests für seitliche Erweiterungen oder Tiefenerweiterungen oder · Das Unternehmen hat angekündigt, bis 2025 bis zum ersten Quartal 2027 Bohrungen über eine Länge von 200.000 m

groß angelegte durchzuführen.

Step-out-Bohrungen).

· Diagramme, die die Bereiche möglicher Erweiterungen deutlich hervorheben, einschließlich der wichtigsten geologischen · Siehe Diagramme in der Präsentation, die aktuelle und zukünftige Bohrpläne hervorheben.

Interpretationen und zukünftigen Bohrgebiete, sofern diese Informationen nicht wirtschaftlich sensibel

sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81249

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81249&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8426851090

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.