Werbung ausblenden

Kabinett beschließt Modernisierungsagenda

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die sogenannte Modernisierungsagenda zum Abbau von Bürokratie beschlossen.

Damit sollen die bürokratischen Auflagen in den kommenden Jahren um 25 Prozent reduziert und Kosten von 16 Milliarden Euro eingespart werden. Vereinbart wurden in der von Digitalminister Karsten Wildberger vorgelegten Agenda 23 sogenannte Hebelprojekte, die für eine schnelle und spürbare Entlastung sorgen sollen. Dazu gehören beispielsweise die Zentralisierung der digitalen Fahrzeugzulassung auf einer Plattform - derzeit sind es 400 regionale Plattformen. Zudem soll eine 24-Stunden-Unternehmensgründung ermöglicht werden. Dies soll die derzeit nach Angaben des Ministeriums rund 6000 Verfahrensvarianten zusammenführen. Eine digitale "Work-and-Stay-Agentur" soll die Fachkräfteeinwanderung erleichtern.

Zudem ist die Einführung von Prüfmechanismen und Entscheidungshilfen auf Grundlage von Künstlicher Intelligenz für Verwaltung und Gerichte geplant. Dies soll etwa bei Gerichts- und Visaverfahren für mehr Effizienz und Rechtssicherheit sorgen. Auch Verwaltungsleistungen sollen konsequent digitalisiert und KI-gestützt evaluiert werden. Die Bundesverwaltung soll verschlankt, die IT zentralisiert und vereinheitlicht werden. Die Umsetzung der Ziele ist mit verbindlichen Zeitplänen versehen.

"Der heutige Beschluss der Modernisierungsagenda ist ein großer Schritt, um Bürger und Unternehmen zu entlasten", sagte Digitalminister Wildberger. "Diese Agenda bildet die Arbeitsgrundlage für die Legislaturperiode – mit konkreten Vorhaben, die nun nachhaltig und Schritt für Schritt umgesetzt werden müssen."

(Bericht von Andreas Rinke und Christian Krämer; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAP

Das könnte dich auch interessieren

Neu bei Société Générale: Hebelprodukte auf den Ether-Future
gnubreW
heute, 06:30 Uhr · Société Générale
Neu bei Société Générale: Hebelprodukte auf den Ether-Future
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstiegheute, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden