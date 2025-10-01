Werbung ausblenden

Kabinettsklausur fortgesetzt

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett hat seine Klausurtagung in Berlin fortgesetzt. Am zweiten Tag steht das Thema Staatsmodernisierung im Mittelpunkt. Digitalminister Karsten Wildberger hält dazu einen einleitenden Vortrag, wie vorab aus Regierungskreisen verlautete.

In der anschließenden regulären Kabinettssitzung soll eine sogenannte Modernisierungsagenda mit zahlreichen Einzelmaßnahmen für einen effizienteren Staat und eine modernere Verwaltung beschlossen werden.

Die Klausurtagung endet den Plänen zufolge um 10.30 Uhr mit einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU)./jr/DP/zb

