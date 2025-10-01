TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 2. Oktober.

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Q3-Neugeschäftsmeldung 09:00 DEU: BASF, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Verbraucherpreise 9/25 08:45 FRA: Haushaltssaldo bis 8/25 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 8/25 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 8/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 8/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bafa-«Energietag»: Expertinnen und Experten zu aktuellen Entwicklungen der Energie- und Wärmewende u.a. mit der Präsidentin des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), Mandy Pastohr, und Prof. Karsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi