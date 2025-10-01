Werbung ausblenden
Konjunkturdaten

ADP-Report: US-Privatwirtschaft baut unerwartet Arbeitsplätze ab

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Bannafarsai_Stock/Shutterstock.com

Die Privatwirtschaft der USA hat im September unerwartet Arbeitsplätze abgebaut. Im Vergleich zum Vormonat fiel die Zahl der Beschäftigten um 32.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg um 51.000 erwartet. Es ist der stärkste Rückgang seit März 2023.

Zudem ist die Beschäftigtenzahl im August um revidierte 3.000 Stellen gefallen, nachdem zunächst ein Anstieg um 54.000 Stellen erwartet wurde.

Trotz des starken Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal, seien die Arbeitgeber zurückhaltend bei Neueinstellungen, kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson. Damit sei erneut bestätigt worden, was man zuletzt auf dem Arbeitsmarkt beobachte.

Der monatliche Arbeitsmarktbericht steht eigentlich an diesem Freitag an. Allerdings ist noch unklar, ob er angesichts des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte (Shutdown) veröffentlicht wird.

Das könnte dich auch interessieren

Europas größter Munitionshersteller
Rheinmetall liefert im Auftrag der USA Munition nach Osteuropa29. Sept. · Reuters
Rheinmetall liefert im Auftrag der USA Munition nach Osteuropa
Dax Tagesrückblick 30.09.2025
Dax legt zum Monatsende nochmal zu - Gold nähert sich nächster Markegestern, 17:50 Uhr · onvista
Dax legt zum Monatsende nochmal zu - Gold nähert sich nächster Marke
Dax Tagesrückblick 29.09.2025
Dax schließt mit winzigem Gewinn - Meilensteine bei Gold und Rheinmetall29. Sept. · onvista
Dax schließt mit winzigem Gewinn - Meilensteine bei Gold und Rheinmetall
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aussichtsreiche Aktien
Insiderkäufe: Wenn die Chefetage zuschlägt, folgt oft der Kursanstiegheute, 14:00 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Trendstarker MDax-Wert steht vor neuem Allzeithochgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Teil-Verkauf nach Monster-Rungestern, 12:45 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden