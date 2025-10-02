EQS-DD: Cherry SE: Jurjen Jongma, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.10.2025 / 13:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jurjen
|Nachname(n):
|Jongma
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Cherry SE
b) LEI
|984500DF98AA2E011444
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3CRRN9
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,68 EUR
|4.074,56 EUR
|0,68 EUR
|217,6 EUR
|0,68 EUR
|500,48 EUR
|0,68 EUR
|97,24 EUR
|0,68 EUR
|2.040,00 EUR
|0,68 EUR
|4.526,76 EUR
|0,68 EUR
|408,0 EUR
|0,67 EUR
|670,0 EUR
|0,68 EUR
|574,6 EUR
|0,678 EUR
|1.296,34 EUR
|0,68 EUR
|680,0 EUR
|0,66 EUR
|33.489,72 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,6659 EUR
|48.575,3000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|01.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cherry SE
|Rosental 7, c/o Mindspace
|80331 München
|Deutschland
