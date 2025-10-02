Werbung ausblenden

EQS-DD: Cherry SE: Jurjen Jongma, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.10.2025 / 13:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jurjen
Nachname(n):Jongma

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Cherry SE

b) LEI

984500DF98AA2E011444 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A3CRRN9

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,67 EUR532,65 EUR
0,66 EUR506,88 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,6651 EUR1.039,5300 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:CBOE EUROPE
MIC:CCXE

02.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
Ende der MitteilungEQS News-Service

101036 02.10.2025 CET/CEST

Cherry

