EQS-DD: Cherry SE: Jurjen Jongma, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.10.2025 / 13:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Jurjen Nachname(n): Jongma

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Cherry SE

b) LEI

984500DF98AA2E011444

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3CRRN9

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,67 EUR 532,65 EUR 0,66 EUR 506,88 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,6651 EUR 1.039,5300 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE EUROPE MIC: CCXE

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cherry SE Rosental 7, c/o Mindspace 80331 München Deutschland

